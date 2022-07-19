Происхождение человека

Антропогенез (от греч. anthropos – человек + genesis – происхождение) ― процесс исторического формирования человека.

Сегодня существуют три основные теории антропогенеза.

Теория креационизма, самая древняя из существующих, утверждает, что человек является творением сверхъестественного существа. Например, христиане верят, что человек был сотворен богом в единовременном акте «по образу и подобию божьему». Схожие идеи присутствуют и в других религиях, а также в большинстве мифов.

Эволюционная теория утверждает, что человек произошел от обезьяноподобных предков в процессе длительного развития под воздействием законов наследственности, изменчивости и естественного отбора. Основания этой теории впервые предложил английский естествоиспытатель Чарльз Дарвин (1809 - 1882).

Космическая теория утверждает, что человек имеет внеземное происхождение. Он — или прямой потомок инопланетных существ, или плод экспериментов внеземного разума. По мнению большинства ученых, это наиболее экзотическая и наименее вероятная из основных теорий.

Этапы эволюции человека

При всем разнообразии точек зрения на антропогенез подавляющее большинство ученых придерживается эволюционной теории, которая подтверждается рядом археологических и биологических данных. Рассмотрим этапы эволюции человека с этой точки зрения.

Дриопитек

человекообразные древесные обезьяны, предположительные предки человека. Дриопитеки появились 17–18 млн лет назад. В это время их места обитания затронуло изменение климата, приведшее к сокращению лесов. Дриопитекам пришлось приспособиться к жизни на открытой местности. Они и положили, видимо, начало эволюции человека, его предшественникам — австралопитекам.

Австралопитек (Australopithecus)

считается наиболее близким к предковой форме человека; он жил на территории Африки 4,2-1,8 млн лет назад.

Тело австралопитека покрывал густой волосяной покров, и по внешнему виду он был ближе к обезьяне, чем к человеку. Однако он уже ходил на двух ногах и пользовался разными предметами как орудиями, чему способствовал отстоящий большой палец кисти.

Объем его мозга (по отношению к объему тела) был меньше человеческого, но больше, чем у современных человекообразных обезьян.

Человек умелый (Homo habilis)

считается самым первым представителем человеческого рода; он жил 2,4-1,5 млн лет назад в Африке и назван так из-за умения изготовлять простейшие каменные орудия.

Его мозг на треть превосходил мозг австралопитека, а биологические особенности мозга свидетельствуют о возможных зачатках речи. В остальном человек умелый более походил на австралопитека, чем на современного человека.

Человек прямоходящий (Homo erectus)

расселился 1,8 млн-300 тыс. лет назад по Африке, Европе и Азии. Он делал сложные орудия и уже умел использовать огонь.

Его мозг по объему близок к мозгу современного человека, что позволяло ему организовывать коллективную деятельность (охоту на крупных животных) и использовать речь.

В период от 500 до 200 тыс. лет назад происходил переход от человека прямоходящего к разумному человеку (Homo sapiens). Довольно трудно обнаружить границу, когда один вид сменяет другой, поэтому представителей этого переходного периода иногда именуют древнейшим человеком разумным.

Неандерталец (Homo neanderthalensis)

жил 230-30 тыс. лет назад. Объем мозга неандертальца соответствовал современному (и даже немного превосходил его). Раскопки также свидетельствуют о достаточно развитой культуре, включавшей ритуалы, зачатки искусства и морали (забота о соплеменниках).

Ранее считалось, что неандерталец ― прямой предок современного человека, но сейчас ученые склоняются к версии, что он ― тупиковая, «слепая» ветвь эволюции.

Человек разумный новый (Homo sapiens sapiens)

То есть человек современного типа, появился около 130 тыс. (возможно, больше) лет назад. Ископаемых «новых людей» по месту первой находки (Кро-Маньон во Франции) назвали кроманьонцами.

Кроманьонцы внешне мало отличались от современного человека. После них остались многочисленные артефакты, которые позволяют судить о высоком развитии их культуры ― пещерная живопись, миниатюрная скульптура, гравировки, украшения и т.д.

Человек разумный благодаря своим способностям 15-10 тыс. лет назад заселил всю Землю. В ходе совершенствования орудий труда и накопления жизненного опыта человек перешел к производящему хозяйству. В период неолита возникли крупные поселения, и человечество во многих районах планеты вступило в эпоху цивилизаций.

В современной систематике биологический вид Человек разумный (лат. Homo sapiens) относится к роду Люди (Homo) из семейства гоминид в отряде приматов класса млекопитающих.

Относительно крупный головной мозг, пятипалая хватательная кисть руки с плоскими ногтями и противопоставляющимся большим пальцем и некоторые другие особенности являются общими для человечества и большинства приматов. По результатам исследований сравнительной анатомии, физиологии, молекулярной биологии, иммуногенетики, патологии наиболее близкими к человеку современными являются африканские человекообразные обезьяны — шимпанзе и в несколько меньшей степени горилла. ДНК человека и шимпанзе имеют не менее 98,5 % схожих генов.

Отличительные признаки человека

Тело человека имеет ряд отличий от обезьян:

Ноги более длинные по сравнению с руками,

S -образная форма позвоночника с заметными шейным и поясничным изгибами,

Связанные с прямохождением форма, размер и расположение некоторых мышц и связок,

Низкой расширенной формой таза,

В переднезаднем направлении грудная клетка относительно плоская,

Сводчатость стопы, имеющий массивный и приведённый большой палец при уменьшении остальных пальцев,

Полное противопоставление большого пальца кисти,

Хорошо развитые папиллярные узоры на подушечках пальцев.

Мозг человека тоже отличается некоторыми особенностями:

Абсолютно и относительно очень крупный размер (в среднем его масса превышает массу мозга шимпанзе и горилл в 3-4 раза),

Прогрессивная дифференциация областей мозга, которые могут быть связаны с развитием членораздельной речи (его лобная, нижнетеменная, височная доли).

Есть и другие отличия от приматов:

Анатомические особенности, связанные с усложнением аппарата голосообразования, в том числе особый голосовой мускул гортани

Увеличение мозгового отдела черепа за счёт уменьшения лицевого

Вырождение волосяного покрова.

Расы человека

Расами называют систематические подразделения внутри вида. Расы человека — это большие группы людей, на которые подразделяется вид Человек разумный по общим, наследственным, биологическим особенностям: строение лицевой части черепа, цвет кожи.

● Общность всех рас и их принадлежность к одному виду доказывают факты рождения жизнеспособного потомства в браках между людьми разных рас.

● Отличия между расами формировались более 30 тыс. лет назад, что было связано с расселением людей по различным географическими областям. Расовые признаки имели приспособительный характер к условиям окружающей природной среды.

Большинство ученых антропологов выделяют три большие расы (см. рисунок):

а) монголоидную;

б) негроидно-австралоидную (экваториальную).

в) европеоидную.

Расы можно определить по строению лицевой части черепа, цвету кожи, другим признакам.

Представители разных рас имеют свои внешние и физиологические особенности.

При этом они обладают одинаковым уровнем развития биологических и психических процессов, которые характерны для вида Человек разумный.

Большие расы подразделяются на более мелкие группы (подрасы), а те — на национальности и народности. Важным доказательством видового единства человечества являются браки между людьми, относящимися к разным расам, и рождение жизнеспособного потомства от этих браков.

Формирование рас началось в очень далекие времена, 30-40 тыс. лет назад, и было связано с расселением людей по новым географическим областям. Расовые признаки имели приспособительное значение и были закреплены естественным отбором. Все человеческие расы сохранили общевидовые особенности вида Человек разумный и все они находятся на одном и том же уровне эволюционного развития в биологическом и психическом отношении и в равной степени способны к достижению самых больших высот современной цивилизации. Расистские взгляды о преимуществах одних рас перед другими находятся в полном противоречии с данными современной науки.

Расы не следует путать с понятиями «нация» и «народ». Представители разных рас могут быть членами единого государства и говорить на одном языке.