Происхождение человека

Учебник MAXIMUM Education

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9 класс
Биология
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Зоология
Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Круглые черви Тип Членистоногие Разнообразие класса Млекопитающие Подтип Оболочники Тип Кольчатые черви Классы членистоногих Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Птицы Общая характеристика класса Млекопитающие Классы моллюсков Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Кишечнополостные Одноклеточные организмы Подтип Бесчерепные Тип Хордовые Общая характеристика класса Птицы Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Плоские черви Тип Моллюски Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика животных
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Организм человека и его здоровье
Выделительная система Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Железы пищеварительной системы Ткани в организме человека Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат Внутренняя среда организма Сердечно-сосудистая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Неинфекционные заболевания человека Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Органы чувств Лимфатическая система Отделы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Эндокринная система Роль витаминов Дыхательная система Инфекционные заболевания человека
Организм как биологическая система
Органогенез Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Влияние вредных привычек на организм и стресса Организм - целостная саморегулирующаяся система Мутационная изменчивость Половое размножение Гаметогенез Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Экологические проблемы Среда обитания организмов Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Круговорот веществ
Микробиология, микология
Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Физиология вирусов Морфология вирусов Характеристика грибов Значение грибов в природе и для человека Классификация грибов Морфология бактерий Лишайники – комплексные организмы
Эволюция живой природы
Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Доказательства эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Свойства популяции Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс
Ботаника
Двойное оплодотворение цветковых Вегетативные органы растений. Лист Отдел Мхи Отдел Папоротникообразные Разнообразие отдела Покрытосеменные Ткани высших растений Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Побег Строение цветка Строение семени Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Размножение водорослей Характеристика растительного организма Классы Однодольные и Двудольные Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Отдел Покрытосеменные Строение и жизнедеятельность водорослей
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии

Происхождение человека

Антропогенез (от греч. anthropos – человек + genesis – происхождение) ― процесс исторического формирования человека.

Сегодня существуют три основные теории антропогенеза.

Теория креационизма, самая древняя из существующих, утверждает, что человек является творением сверхъестественного существа. Например, христиане верят, что человек был сотворен богом в единовременном акте «по образу и подобию божьему». Схожие идеи присутствуют и в других религиях, а также в большинстве мифов.

Эволюционная теория утверждает, что человек произошел от обезьяноподобных предков в процессе длительного развития под воздействием законов наследственности, изменчивости и естественного отбора. Основания этой теории впервые предложил английский естествоиспытатель Чарльз Дарвин (1809 - 1882).

Космическая теория утверждает, что человек имеет внеземное происхождение. Он — или прямой потомок инопланетных существ, или плод экспериментов внеземного разума. По мнению большинства ученых, это наиболее экзотическая и наименее вероятная из основных теорий.

Этапы эволюции человека

При всем разнообразии точек зрения на антропогенез подавляющее большинство ученых придерживается эволюционной теории, которая подтверждается рядом археологических и биологических данных. Рассмотрим этапы эволюции человека с этой точки зрения.

  1. Дриопитек

человекообразные древесные обезьяны, предположительные предки человека. Дриопитеки появились 17–18 млн лет назад. В это время их места обитания затронуло изменение климата, приведшее к сокращению лесов. Дриопитекам пришлось приспособиться к жизни на открытой местности. Они и положили, видимо, начало эволюции человека, его предшественникам  — австралопитекам.

  1. Австралопитек (Australopithecus)

считается наиболее близким к предковой форме человека; он жил на территории Африки 4,2-1,8 млн лет назад.

Тело австралопитека покрывал густой волосяной покров, и по внешнему виду он был ближе к обезьяне, чем к человеку. Однако он уже ходил на двух ногах и пользовался разными предметами как орудиями, чему способствовал отстоящий большой палец кисти.

Объем его мозга (по отношению к объему тела) был меньше человеческого, но больше, чем у современных человекообразных обезьян.

  1. Человек умелый (Homo habilis)

считается самым первым представителем человеческого рода; он жил 2,4-1,5 млн лет назад в Африке и назван так из-за умения изготовлять простейшие каменные орудия.

Его мозг на треть превосходил мозг австралопитека, а биологические особенности мозга свидетельствуют о возможных зачатках речи. В остальном человек умелый более походил на австралопитека, чем на современного человека.

  1. Человек прямоходящий (Homo erectus)

расселился 1,8 млн-300 тыс. лет назад по Африке, Европе и Азии. Он делал сложные орудия и уже умел использовать огонь.

Его мозг по объему близок к мозгу современного человека, что позволяло ему организовывать коллективную деятельность (охоту на крупных животных) и использовать речь.

В период от 500 до 200 тыс. лет назад происходил переход от человека прямоходящего к разумному человеку (Homo sapiens). Довольно трудно обнаружить границу, когда один вид сменяет другой, поэтому представителей этого переходного периода иногда именуют древнейшим человеком разумным.

  1. Неандерталец (Homo neanderthalensis)

жил 230-30 тыс. лет назад. Объем мозга неандертальца соответствовал современному (и даже немного превосходил его). Раскопки также свидетельствуют о достаточно развитой культуре, включавшей ритуалы, зачатки искусства и морали (забота о соплеменниках).

Ранее считалось, что неандерталец ― прямой предок современного человека, но сейчас ученые склоняются к версии, что он ― тупиковая, «слепая» ветвь эволюции.

  1. Человек разумный новый (Homo sapiens sapiens)

То есть человек современного типа, появился около 130 тыс. (возможно, больше) лет назад. Ископаемых «новых людей» по месту первой находки (Кро-Маньон во Франции) назвали кроманьонцами.

Кроманьонцы внешне мало отличались от современного человека. После них остались многочисленные артефакты, которые позволяют судить о высоком развитии их культуры ― пещерная живопись, миниатюрная скульптура, гравировки, украшения и т.д.

Человек разумный благодаря своим способностям 15-10 тыс. лет назад заселил всю Землю. В ходе совершенствования орудий труда и накопления жизненного опыта человек перешел к производящему хозяйству. В период неолита возникли крупные поселения, и человечество во многих районах планеты вступило в эпоху цивилизаций.

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В современной систематике биологический вид Человек разумный (лат. Homo sapiens) относится к роду Люди (Homo) из семейства гоминид в отряде приматов класса млекопитающих.

Относительно крупный головной мозг, пятипалая хватательная кисть руки с плоскими ногтями и противопоставляющимся большим пальцем и некоторые другие особенности являются общими для человечества и большинства приматов. По результатам исследований сравнительной анатомии, физиологии, молекулярной биологии, иммуногенетики, патологии наиболее близкими к человеку современными являются африканские человекообразные обезьяны — шимпанзе и в несколько меньшей степени горилла. ДНК человека и шимпанзе имеют не менее 98,5 % схожих генов.

Отличительные признаки человека

Тело человека имеет ряд отличий от обезьян:

  • Ноги более длинные по сравнению с руками,

  • S -образная форма позвоночника с заметными шейным и поясничным изгибами,

  • Связанные с прямохождением форма, размер и расположение некоторых мышц и связок,

  • Низкой расширенной формой таза,

  • В переднезаднем направлении грудная клетка относительно плоская,

  • Сводчатость стопы, имеющий массивный и приведённый большой палец при уменьшении остальных пальцев,

  • Полное противопоставление большого пальца кисти,

  • Хорошо развитые папиллярные узоры на подушечках пальцев.

Мозг человека тоже отличается некоторыми особенностями:

  • Абсолютно и относительно очень крупный размер (в среднем его масса превышает массу мозга шимпанзе и горилл в 3-4 раза),

  • Прогрессивная дифференциация областей мозга, которые могут быть связаны с развитием членораздельной речи (его лобная, нижнетеменная, височная доли).

Есть и другие отличия от приматов:

  • Анатомические особенности, связанные с усложнением аппарата голосообразования, в том числе особый голосовой мускул гортани

  • Увеличение мозгового отдела черепа за счёт уменьшения лицевого

  • Вырождение волосяного покрова.

Расы человека

Расами называют систематические подразделения внутри вида. Расы человека — это большие группы людей, на которые подразделяется вид Человек разумный по общим, наследственным, биологическим особенностям: строение лицевой части черепа, цвет кожи.

Общность всех рас и их принадлежность к одному виду доказывают факты рождения жизнеспособного потомства в браках между людьми разных рас.

Отличия между расами формировались более 30 тыс. лет назад, что было связано с расселением людей по различным географическими областям. Расовые признаки имели приспособительный характер к условиям окружающей природной среды.

Большинство ученых антропологов выделяют три большие расы (см. рисунок):

а) монголоидную;

б) негроидно-австралоидную (экваториальную).

в) европеоидную.

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Расы можно определить по строению лицевой части черепа, цвету кожи, другим признакам.

Представители разных рас имеют свои внешние и физиологические особенности.

При этом они обладают одинаковым уровнем развития биологических и психических процессов, которые характерны для вида Человек разумный.

Большие расы подразделяются на более мелкие группы (подрасы), а те — на национальности и народности. Важным доказательством видового единства человечества являются браки между людьми, относящимися к разным расам, и рождение жизнеспособного потомства от этих браков.

Формирование рас началось в очень далекие времена, 30-40 тыс. лет назад, и было связано с расселением людей по новым географическим областям. Расовые признаки имели приспособительное значение и были закреплены естественным отбором. Все человеческие расы сохранили общевидовые особенности вида Человек разумный и все они находятся на одном и том же уровне эволюционного развития в биологическом и психическом отношении и в равной степени способны к достижению самых больших высот современной цивилизации. Расистские взгляды о преимуществах одних рас перед другими находятся в полном противоречии с данными современной науки.

Расы не следует путать с понятиями «нация» и «народ». Представители разных рас могут быть членами единого государства и говорить на одном языке.