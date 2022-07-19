Внутренняя среда организма состоит из трёх компонентов, сообщающихся между собой.
Рисунок 1. Компоненты внутренней среды
Она характеризуется относительным постоянством состава, физических и химических свойств, т. е. гомеостазом.
Функции внутренней среды:
• обеспечивает взаимосвязь всех клеток организма с окружающей средой
• обеспечивает клетки веществами
• удаление продуктов распада
• поддержание гомеостаза
Взаимосвязь между компонентами внутренней среды
Часть плазмы крови выходит из кровеносных капилляров наружу, в ткани, и превращается в тканевую жидкость. Тканевая жидкость непосредственно контактирует с клетками тела, доносит до них кислород и другие вещества. Чтобы возвращать эту жидкость обратно в кровь, имеется лимфатическая система (подробнее см. Лимфатическая система). В лимфатических узлах очищается лимфа и по лимфатическим сосудам возвращается в вены большого круга кровообращения.
Рисунок 2. Связь между компонентами внутренней среды
Кровь- жидкая подвижная соединительная ткань внутренней среды организма, которая состоит из:
жидкой среды — плазмы
взвешенных в ней клеток — форменных элементов: клеток лейкоцитов; постклеточных структур (эритроцитов); тромбоцитов (кровяные пластинки).
У человека кровь образуется, в основном, в костном мозге из кроветворных стволовых клеток, количество которых составляет около 30 000.
У позвоночных кровь имеет красный цвет (от бледно- до тёмно-красного).
Сами эритроциты жёлто-зелёные и лишь в совокупности образуют красный цвет, в связи с наличием в них гемоглобина. У некоторых моллюсков и членистоногих кровь имеет голубой цвет за счёт наличия гемоцианина.
У человека кровь образуется из кроветворных стволовых клеток, количество которых составляет около 30000, в основном в костном мозге.
Функции крови:
Кровь выполняет следующие функции.
Транспортная функция ― заключается в транспорте кровью различных веществ и тепла в пределах организма.
Дыхательная функция ― кровь переносит дыхательные газы ― кислород (О2) и углекислый газ (СО2).
Питательная функция ― кровь переносит также питательные вещества от органов, где они всасываются или депонируются к месту их потребления.
Выделительная функция ― при биологическом окислении питательных веществ, в клетках образуются, кроме СО2, другие конечные продукты обмена, которые транспортируются кровью к выделительным органам.
Терморегулирующая. Кровью переносится около 70% тепла, образующегося во внутренних органах в кожу и легкие, что обеспечивает рассеяние ими тепла в окружающую среду.
Гомеостатическая функция ― кровь участвует в водно-солевом обмене в организме и гомеостаза.
Защитная функция заключается в обеспечении иммунных реакций, а также создании кровяных и тканевых барьеров против чужеродных веществ.
Состав крови:
Весь объём крови живого организма условно делится на периферический (находящийся и циркулирующий в русле сосудов) и кровь, находящуюся в кроветворных органах и периферических тканях.
Кровь состоит из двух основных компонентов: плазмы и взвешенных в ней форменных элементов.
Отстоявшаяся кровь состоит из трёх слоёв: верхний слой образован желтоватой плазмой крови, средний, сравнительно тонкий серый слой составляют лейкоциты, нижний красный слой образуют эритроциты.
Рисунок 3. Состав крови
Плазма крови — жидкая часть крови, которая содержит воду и взвешенные в ней вещества — белки и другие соединения.
- Около 90 % плазмы составляет вода.
- Взвешенные вещества:
● Основными белками плазмы являются альбумины, глобулины и фибриноген.
● Неорганические вещества составляют около 2-3 %; это катионы (Na+, K+, Mg2+, Ca2+) и анионы (HCO3-, Cl-, PO43-, SO42-).
● Органические вещества (около 9 %) в составе крови подразделяются на азотсодержащие (например, белки, аминокислоты) и безазотистые (например, глюкоза, жирные кислоты).
● Также в плазме крови содержатся газы (кислород, углекислый газ) и биологически активные вещества (гормоны, витамины, ферменты, медиаторы).
У взрослого человека форменные элементы крови составляют около 40 —50 %, а плазма — 50 —60 %. Форменные элементы крови представлены эритроцитами, тромбоцитами и лейкоцитами.
Форма: зрелые эритроциты не содержат ядра и имеют форму двояковогнутых дисков.
Количество: самые многочисленные из форменных элементов, 4,5-5 млн.
Разрушаются: циркулируют 120 дней и разрушаются в печени и селезёнке.
Функция: В эритроцитах содержится железосодержащий белок — гемоглобин. Он обеспечивает главную функцию эритроцитов — транспорт газов, в первую очередь — кислорода. Именно гемоглобин придаёт крови красную окраску. В лёгких гемоглобин связывает кислород, превращаясь в оксигемоглобин, который имеет светло-красный цвет. В тканях оксигемоглобин высвобождает кислород, снова образуя гемоглобин, и кровь темнеет. Кроме кислорода, гемоглобин в форме карбогемоглобина переносит из тканей в лёгкие углекислый газ.
Форма: амебообразные клетки, имеют ядро
Количество: 6–8 тыс.
Разрушаются: в печени и селезенке, при воспалительных процессах
Функция: защита от чужеродных тел и соединений посредством фагоцитоза, выделения антител (подробнее см. Иммунная система).
Рисунок 4. Форменные элементы крови
Кровь относится к быстро обновляющимся тканям. Физиологическая регенерация форменных элементов крови осуществляется за счёт разрушения старых клеток и образования новых органами кроветворения. Главным из них у человека и других млекопитающих является костный мозг. У человека красный, или кроветворный, костный мозг расположен в основном в тазовых костях и в длинных трубчатых костях.
Форма: представляют собой ограниченные клеточной мембраной фрагменты цитоплазмы гигантских клеток костного мозга (мегакариоцитов).
Количество: 300-400 тыс.
Разрушаются: в печени и селезенке
Функция: совместно с белками плазмы крови (например, фибриногеном) они обеспечивают свёртывание крови, вытекающей из повреждённого сосуда, приводя к остановке кровотечения и тем самым защищая организм от кровопотери.
Процесс образования тромба:
травма (повреждение ткани);
активация тромбоцитов и их склеивание (образование тромбоцитарной пробки);
выделение тромбопластина;
под действием тромбопластина белок плазмы протромбин превращается в тромбин;
тромбин вызывает образование из растворимого белка плазмы фибриногена нерастворимого белка фибрина;
волокна фибрина образуют сетчатую основу тромба, в которой застревают клетки крови;
кровь из жидкости превращается в студенистую массу;
на месте сгустка остается плотный красный тромб, состоящий из сети волокон фибрина с захваченными ею клетками крови.
Рисунок 5. Образование тромба
При больших кровопотерях пациенту необходимо переливание крови.
Человека, отдающего кровь, называют донором, принимающего кровь – реципиентом.
Донор – человек, отдающий кровь.
Реципиент – человек, принимающий кровь.
Общепринятая система классификации групп крови АВ0.
В соответствии с этой классификацией, группы крови разделены по двум параметрам: наличие на эритроцитах антигенов (агглютиногенов) А и В и наличие в плазме крови антител, способных связывать эти антигены (агглютинины) α и β.
Антиген А связывается с антителом α, В – с β. При этом запускается реакция агглютинации (склеивания), в результате которой эритроцит погибает.
При встрече антител с антигенами в крови реципиента на эритроцитах донора произойдет их гемолиз (разрушение), состояние пациента ухудшится, это может привести к летальному исходу.
В крови реципиента не должно быть антител к антигенам донора.
Рисунок 6. Группы крови системы АВ0
В I (0) группе агглютиногенов нет, есть агглютинины α и β, поэтому кровь людей I группы можно переливать людям с любой группой крови. Их называют универсальными донорами. Самим обладателям I группы можно переливать кровь только той же I группы.
Во II (А) группе содержится агглютиноген А и агглютинин β. Доноры со II группой могут давать кровь только II и IV группам.
В III (В) группе содержится агглютиноген В и агглютинин α. Кровь людей с III группой можно переливать III и IV группам.
В IV (АВ) группе есть агглютиногены А и В, агглютининов нет, поэтому людям с этой группой крови можно переливать кровь всех групп. Их называют универсальными реципиентами. Кровь людей с IV группой можно переливать только людям с той же группой крови.
Универсальные доноры – люди с I (0) группой крови.
Универсальные реципиенты – люди с IV группой крови.
Рисунок 7. Схема переливания крови
При переливании крови также важно учитывать Rh (резус-фактор). Резус – это белок (антиген), который располагается на поверхности эритроцитов. Если он есть, то кровь резус-положительная, если нет — резус-отрицательная.
Примерно у 85% людей в эритроцитах содержат белок – резус-фактор, а 15% населения его не имеют. Его надо учитывать при переливании крови и при беременности. Резус-отрицательным людям следует переливать только резус-отрицательную кровь, т. к. при попадании в кровь резус-белка (антигена) на него начинают вырабатываться антитела.
Rh – резус-фактор
«Rh –» – резус-отрицательная
«Rh +» – резус-положительная
Это часть внутренней среды организма, которая заполняет все пространство между клетками. К тканевой жидкости относят жидкость плевральной полости, сердечной сумки, спинномозговую жидкость и др.
Образование тканевой жидкости происходит из плазмы крови, проникающей в интерстициальное пространство (пространство между клетками, кровеносными и лимфатическими сосудами) через стенки капилляров, при этом одна ее часть возвращается назад, а другая часть остается между клетками тканей. Частично тканевая жидкость скапливается в лимфатических капиллярах, оттуда направляется в лимфатические сосуды, образуя лимфу, и, проходя через лимфоузлы и очищаясь, снова попадает в кровоток.
В норме из-за своего постоянного перемещения тканевая жидкость не накапливается вокруг клеток. Если же по какой-то причине жидкость перестает возвращаться в кровь, возникают отеки.
Состав тканевой жидкости
Тканевая жидкость содержит очень мало белковых компонентов (1,5 г на 100 мл) и по своему химическому составу сильно напоминает плазму, хотя отличается количеством электролитов, ферментов и метаболитов.
Состав тканевой жидкости определяется спецификой определенных органов, соответствует их особенностям, но главным образом она состоит из воды, растворенных питательных веществ (сахаров, солей, аминокислот, ферментов и прочих), кислорода, углекислого газа и продуктов жизнедеятельности клеток.
Функции тканевой жидкости
Тканевая жидкость является своеобразным посредником между кровеносными сосудами и клетками организма. Обмен веществ, который постоянно совершают клетки, поглощая кислород и питательные вещества и отдавая углекислый газ и другие продукты жизнедеятельности, может быть реализован при условии растворенного состояния клеточной мембраны.
Эту ответственную роль выполняет тканевая жидкость, которая окружает клетки и омывает их. При этом клетки из тканевой жидкости получают всё необходимое питание и кислород, а ей возвращают отработанные вещества. Из тканевой жидкости все продукты клеточного обмена дальше проникают в кровеносное русло.
Лимфой называется жидкость, содержащаяся у позвоночных животных и человека в лимфатических капиллярах и сосудах.
Функции лимфы:
Основные функции лимфатической системы весьма разнообразны и в основном состоят в:
Возвращении белка в кровь из тканевых пространств;
В участии в перераспределении жидкости в теле;
В защитных реакциях как путем удаления и уничтожения различных бактерий, так и участием в иммунных реакциях;
В участии в транспорте питательных веществ, особенно жиров.