Внутренняя среда организма

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Микробиология, микология
Физиология вирусов Морфология вирусов Лишайники – комплексные организмы Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Физиология бактерий Характеристика грибов
Организм как биологическая система
Влияние вредных привычек на организм и стресса Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Органогенез Мутационная изменчивость Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Гаметогенез Постэмбриональный период развития Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения
Ботаника
Отдел Покрытосеменные Размножение водорослей Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение цветка Отдел Голосеменные Строение семени Вегетативные органы растений. Лист Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Побег Двойное оплодотворение цветковых Отдел Мхи Отдел Папоротникообразные Классы Однодольные и Двудольные Жизненные циклы растений Строение и жизнедеятельность водорослей
Задания части 2 ОГЭ
Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Смена сообществ Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов
Зоология
Тип Кольчатые черви Подтип Бесчерепные Классы членистоногих Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика надкласса Рыбы Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Птицы Общая характеристика класса Млекопитающие Разнообразие класса Млекопитающие Тип Плоские черви Тип Моллюски Классы моллюсков Общая характеристика класса Земноводные Тип Членистоногие Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Круглые черви Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Подтип Оболочники Общая характеристика животных Тип Хордовые Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Земноводные Разнообразие класса Птицы
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Организм человека и его здоровье
Железы пищеварительной системы Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Большой и малый круги кровообращения Выделительная система Органы чувств Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Строение и функции нервной системы. ЦНС Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат Лимфатическая система Отделы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Роль витаминов Перифирическая нервная система Дыхательная система Инфекционные заболевания человека Сердечно-сосудистая система Неинфекционные заболевания человека Иммунная система и иммунитет Ткани в организме человека
Эволюция живой природы
Основные эволюционные представления Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Геологические эры Формы естественного отбора Определение вида и популяции
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания

Внутренняя среда организма

Внутренняя среда организма состоит из трёх компонентов, сообщающихся между собой.

Рисунок 1. Компоненты внутренней среды

Она характеризуется относительным постоянством состава, физических и химических свойств, т. е. гомеостазом.

Функции внутренней среды:

• обеспечивает взаимосвязь всех клеток организма с окружающей средой

• обеспечивает клетки веществами

• удаление продуктов распада

• поддержание гомеостаза

Взаимосвязь между компонентами внутренней среды

Часть плазмы крови выходит из кровеносных капилляров наружу, в ткани, и превращается в тканевую жидкость. Тканевая жидкость непосредственно контактирует с клетками тела, доносит до них кислород и другие вещества. Чтобы возвращать эту жидкость обратно в кровь, имеется лимфатическая система (подробнее см. Лимфатическая система). В лимфатических узлах очищается лимфа и по лимфатическим сосудам возвращается в вены большого круга кровообращения.

Рисунок 2. Связь между компонентами внутренней среды

Кровь

Кровь- жидкая подвижная соединительная ткань внутренней среды организма, которая состоит из:

  • жидкой среды — плазмы

  • взвешенных в ней клеток — форменных элементов: клеток лейкоцитов; постклеточных структур (эритроцитов); тромбоцитов (кровяные пластинки).

У человека кровь образуется, в основном, в костном мозге из кроветворных стволовых клеток, количество которых составляет около 30 000.

Любопытно!

У позвоночных кровь имеет красный цвет (от бледно- до тёмно-красного).

Сами эритроциты жёлто-зелёные и лишь в совокупности образуют красный цвет, в связи с наличием в них гемоглобина. У некоторых моллюсков и членистоногих кровь имеет голубой цвет за счёт наличия гемоцианина.

У человека кровь образуется из кроветворных стволовых клеток, количество которых составляет около 30000, в основном в костном мозге.

Функции крови:

Кровь выполняет следующие функции.

  • Транспортная функция ― заключается в транспорте кровью различных веществ и тепла в пределах организма.

  • Дыхательная функция ― кровь переносит дыхательные газы ― кислород (О2) и углекислый газ (СО2).

  • Питательная функция ― кровь переносит также питательные вещества от органов, где они всасываются или депонируются к месту их потребления.

  • Выделительная функция ― при биологическом окислении питательных веществ, в клетках образуются, кроме СО2, другие конечные продукты обмена, которые транспортируются кровью к выделительным органам.

  • Терморегулирующая. Кровью переносится около 70% тепла, образующегося во внутренних органах в кожу и легкие, что обеспечивает рассеяние ими тепла в окружающую среду.

  • Гомеостатическая функция ― кровь участвует в водно-солевом обмене в организме и гомеостаза.

  • Защитная функция заключается в обеспечении иммунных реакций, а также создании кровяных и тканевых барьеров против чужеродных веществ.

Состав крови:

  • Весь объём крови живого организма условно делится на периферический (находящийся и циркулирующий в русле сосудов) и кровь, находящуюся в кроветворных органах и периферических тканях.

  • Кровь состоит из двух основных компонентов: плазмы и взвешенных в ней форменных элементов.

  • Отстоявшаяся кровь состоит из трёх слоёв: верхний слой образован желтоватой плазмой крови, средний, сравнительно тонкий серый слой составляют лейкоциты, нижний красный слой образуют эритроциты.

Рисунок 3. Состав крови

Плазма

Плазма крови — жидкая часть крови, которая содержит воду и взвешенные в ней вещества — белки и другие соединения.

- Около 90 % плазмы составляет вода.

- Взвешенные вещества:

● Основными белками плазмы являются альбумины, глобулины и фибриноген.

● Неорганические вещества составляют около 2-3 %; это катионы (Na+, K+, Mg2+, Ca2+) и анионы (HCO3-, Cl-, PO43-, SO42-).

● Органические вещества (около 9 %) в составе крови подразделяются на азотсодержащие (например, белки, аминокислоты) и безазотистые (например, глюкоза, жирные кислоты).

● Также в плазме крови содержатся газы (кислород, углекислый газ) и биологически активные вещества (гормоны, витамины, ферменты, медиаторы).

Форменные элементы

У взрослого человека форменные элементы крови составляют около 40 —50 %, а плазма — 50 —60 %. Форменные элементы крови представлены эритроцитами, тромбоцитами и лейкоцитами.

Эритроциты красные безъядерные клетки крови двояковогнутой формы, содержащие белок- гемоглобин.

Форма: зрелые эритроциты не содержат ядра и имеют форму двояковогнутых дисков.

Количество: самые многочисленные из форменных элементов, 4,5-5 млн.

Разрушаются: циркулируют 120 дней и разрушаются в печени и селезёнке.

Функция: В эритроцитах содержится железосодержащий белок — гемоглобин. Он обеспечивает главную функцию эритроцитов — транспорт газов, в первую очередь — кислорода. Именно гемоглобин придаёт крови красную окраску. В лёгких гемоглобин связывает кислород, превращаясь в оксигемоглобин, который имеет светло-красный цвет. В тканях оксигемоглобин высвобождает кислород, снова образуя гемоглобин, и кровь темнеет. Кроме кислорода, гемоглобин в форме карбогемоглобина переносит из тканей в лёгкие углекислый газ.

Лейкоциты белые кровяные амебообразные клетки, имеющие ядро.

Форма: амебообразные клетки, имеют ядро

Количество: 6–8 тыс.

Разрушаются: в печени и селезенке, при воспалительных процессах

Функция: защита от чужеродных тел и соединений посредством фагоцитоза, выделения антител (подробнее см. Иммунная система).

Рисунок 4. Форменные элементы крови

Кровь относится к быстро обновляющимся тканям. Физиологическая регенерация форменных элементов крови осуществляется за счёт разрушения старых клеток и образования новых органами кроветворения. Главным из них у человека и других млекопитающих является костный мозг. У человека красный, или кроветворный, костный мозг расположен в основном в тазовых костях и в длинных трубчатых костях.

Тромбоциты кровяные безъядерные тельца.

Форма: представляют собой ограниченные клеточной мембраной фрагменты цитоплазмы гигантских клеток костного мозга (мегакариоцитов).

Количество: 300-400 тыс.

Разрушаются: в печени и селезенке

Функция: совместно с белками плазмы крови (например, фибриногеном) они обеспечивают свёртывание крови, вытекающей из повреждённого сосуда, приводя к остановке кровотечения и тем самым защищая организм от кровопотери.

Процесс образования тромба:

  • травма (повреждение ткани);

  • активация тромбоцитов и их склеивание (образование тромбоцитарной пробки);

  • выделение тромбопластина;

  • под действием тромбопластина белок плазмы протромбин превращается в тромбин;

  • тромбин вызывает образование из растворимого белка плазмы фибриногена нерастворимого белка фибрина;

  • волокна фибрина образуют сетчатую основу тромба, в которой застревают клетки крови;

  • кровь из жидкости превращается в студенистую массу;

  • на месте сгустка остается плотный красный тромб, состоящий из сети волокон фибрина с захваченными ею клетками крови.

Рисунок 5. Образование тромба

Группы крови и переливание

При больших кровопотерях пациенту необходимо переливание крови.

Человека, отдающего кровь, называют донором, принимающего кровь – реципиентом.

Донор – человек, отдающий кровь.

Реципиент – человек, принимающий кровь.

Общепринятая система классификации групп крови АВ0.

В соответствии с этой классификацией, группы крови разделены по двум параметрам: наличие на эритроцитах антигенов (агглютиногенов) А и В и наличие в плазме крови антител, способных связывать эти антигены (агглютинины) α и β.

Антиген А связывается с антителом α, В – с β. При этом запускается реакция агглютинации (склеивания), в результате которой эритроцит погибает.

При встрече антител с антигенами в крови реципиента на эритроцитах донора произойдет их гемолиз (разрушение), состояние пациента ухудшится, это может привести к летальному исходу.

В крови реципиента не должно быть антител к антигенам донора.

Рисунок 6. Группы крови системы АВ0

В I (0) группе агглютиногенов нет, есть агглютинины α и β, поэтому кровь людей I группы можно переливать людям с любой группой крови. Их называют универсальными донорами. Самим обладателям I группы можно переливать кровь только той же I группы.

Во II (А) группе содержится агглютиноген А и агглютинин β. Доноры со II группой могут давать кровь только II и IV группам.

В III (В) группе содержится агглютиноген В и агглютинин α. Кровь людей с III группой можно переливать III и IV группам.

В IV (АВ) группе есть агглютиногены А и В, агглютининов нет, поэтому людям с этой группой крови можно переливать кровь всех групп. Их называют универсальными реципиентами. Кровь людей с IV группой можно переливать только людям с той же группой крови.

Универсальные доноры – люди с I (0) группой крови.

Универсальные реципиенты – люди с IV группой крови.

Рисунок 7. Схема переливания крови

При переливании крови также важно учитывать Rh (резус-фактор). Резус – это белок (антиген), который располагается на поверхности эритроцитов. Если он есть, то кровь резус-положительная, если нет — резус-отрицательная.

Примерно у 85% людей в эритроцитах содержат белок – резус-фактор, а 15% населения его не имеют. Его надо учитывать при переливании крови и при беременности. Резус-отрицательным людям следует переливать только резус-отрицательную кровь, т. к. при попадании в кровь резус-белка (антигена) на него начинают вырабатываться антитела.

Rh – резус-фактор

«Rh –» – резус-отрицательная

«Rh +» – резус-положительная

Тканевая жидкость

Это часть внутренней среды организма, которая заполняет все пространство между клетками. К тканевой жидкости относят жидкость плевральной полости, сердечной сумки, спинномозговую жидкость и др.

Образование тканевой жидкости происходит из плазмы крови, проникающей в интерстициальное пространство (пространство между клетками, кровеносными и лимфатическими сосудами) через стенки капилляров, при этом одна ее часть возвращается назад, а другая часть остается между клетками тканей. Частично тканевая жидкость скапливается в лимфатических капиллярах, оттуда направляется в лимфатические сосуды, образуя лимфу, и, проходя через лимфоузлы и очищаясь, снова попадает в кровоток.

В норме из-за своего постоянного перемещения тканевая жидкость не накапливается вокруг клеток. Если же по какой-то причине жидкость перестает возвращаться в кровь, возникают отеки.

Состав тканевой жидкости

Тканевая жидкость содержит очень мало белковых компонентов (1,5 г на 100 мл) и по своему химическому составу сильно напоминает плазму, хотя отличается количеством электролитов, ферментов и метаболитов.

Состав тканевой жидкости определяется спецификой определенных органов, соответствует их особенностям, но главным образом она состоит из воды, растворенных питательных веществ (сахаров, солей, аминокислот, ферментов и прочих), кислорода, углекислого газа и продуктов жизнедеятельности клеток.

Функции тканевой жидкости

Тканевая жидкость является своеобразным посредником между кровеносными сосудами и клетками организма. Обмен веществ, который постоянно совершают клетки, поглощая кислород и питательные вещества и отдавая углекислый газ и другие продукты жизнедеятельности, может быть реализован при условии растворенного состояния клеточной мембраны.

Эту ответственную роль выполняет тканевая жидкость, которая окружает клетки и омывает их. При этом клетки из тканевой жидкости получают всё необходимое питание и кислород, а ей возвращают отработанные вещества. Из тканевой жидкости все продукты клеточного обмена дальше проникают в кровеносное русло.

Лимфа

Лимфой называется жидкость, содержащаяся у позвоночных животных и человека в лимфатических капиллярах и сосудах.

Функции лимфы:

Основные функции лимфатической системы весьма разнообразны и в основном состоят в:

  • Возвращении белка в кровь из тканевых пространств;

  • В участии в перераспределении жидкости в теле;

  • В защитных реакциях как путем удаления и уничтожения различных бактерий, так и участием в иммунных реакциях;

  • В участии в транспорте питательных веществ, особенно жиров.