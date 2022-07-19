Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха

Принято разделять экологические факторы на три основных вида:
Абиотические факторы (а ― отрицание; биос ― жизнь).
К ним относят климатические, температурные условия, показатели влажности, освещенности, характеристики химического состава воды, воздуха и почвы, в которых обитает организм, особенности рельефа, интенсивность естественного радиационного фона, уровень электромагнитного и других видов излучений.
Биотические факторы
Организмы составляют цепи питания, могут вступать в конкурентные отношения за ресурсы, являться средой обитания для других живых организмов.
Антропогенные факторы (антропос ― человек).
Из положительных моментов необходимо отметить создание заповедников, ботанических садов, различных экобаз, в которых возможно размножение и последующее расселение вымирающих видов растений и животных.
Из негативных моментов наиболее существенное влияние на биосферу оказывает неконтролируемая промышленная деятельность (выброс вредных неочищенных веществ в атмо- и гидросферу, использование химикатов), некорректная сельскохозяйственная деятельность (чрезмерная вспашка земель, вырубание лесов) и т. д.
Кривая толерантности
Взаимодействие экологических факторов
В любой момент времени на любой организм действует множество факторов с различной интенсивностью.
Отклонение интенсивности одного какого-либо фактора от оптимальной величины может сузить пределы выносливости к другому фактору. Так, например, при уменьшении количества азота в почве снижается засухоустойчивость злаков.
Закон об ограничивающих факторах впервые был высказан ученым-биологом Юстусом фон Либихом.
По имени учёного названо образное представление этого закона ― так называемая «бочка Либиха».
Суть модели состоит в том, что вода при наполнении бочки начинает переливаться через наименьшую доску в бочке, и длина остальных досок уже не имеет значения.