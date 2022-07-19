Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии
Организм человека и его здоровье
Иммунная система и иммунитет Органы чувств Ткани в организме человека Дыхательная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Неинфекционные заболевания человека Сердечно-сосудистая система Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат Большой и малый круги кровообращения Инфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Отделы пищеварительной системы Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Роль витаминов Железы пищеварительной системы Внутренняя среда организма Перифирическая нервная система Строение и функции нервной системы. ЦНС Покровная система Эндокринная система Половая система
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Значение бактерий в природе и для человека Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Физиология бактерий Классификация грибов Морфология вирусов Характеристика грибов
Организм как биологическая система
Ритмическая деятельность организма. Значение сна Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Типы размножения Гаметогенез Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Органогенез Бесполое размножение Половое размножение
Антропогенез
Происхождение человека Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические проблемы Среда обитания организмов Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому
Зоология
Тип Круглые черви Тип Плоские черви Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Кольчатые черви Разнообразие класса Млекопитающие Классы членистоногих Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Млекопитающие Классы моллюсков Тип Хордовые Тип Кишечнополостные Общая характеристика класса Птицы Тип Моллюски Разнообразие класса Птицы Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Подтип Оболочники Общая характеристика животных Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Пресмыкающиеся
Эволюция живой природы
Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Формы борьбы за существование Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Доказательства эволюции Геологические эры Формы естественного отбора Определение вида и популяции
Ботаника
Отдел Папоротникообразные Разнообразие отдела Покрытосеменные Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Отдел Голосеменные Отдел Покрытосеменные Строение цветка Вегетативные органы растений. Лист Характеристика растительного организма Классы Однодольные и Двудольные Строение и жизнедеятельность водорослей Двойное оплодотворение цветковых Размножение водорослей
Генетика
Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов

Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха

Экологические факторы ― отдельные элементы среды обитания, взаимодействующие с организмом и создающие условия для его существования.

Принято разделять экологические факторы на три основных вида:

  • Абиотические факторы (а ― отрицание; биос ― жизнь).

Абиотические факторы характеризуют влияние на организм окружающей его неживой природы.

К ним относят климатические, температурные условия, показатели влажности, освещенности, характеристики химического состава воды, воздуха и почвы, в которых обитает организм, особенности рельефа, интенсивность естественного радиационного фона, уровень электромагнитного и других видов излучений.

  • Биотические факторы

Биотические факторы отражают воздействие живой природы на развитие организма.

Организмы составляют цепи питания, могут вступать в конкурентные отношения за ресурсы, являться средой обитания для других живых организмов.

  • Антропогенные факторы (антропос ― человек).

Связаны с деятельностью человека.

Из положительных моментов необходимо отметить создание заповедников, ботанических садов, различных экобаз, в которых возможно размножение и последующее расселение вымирающих видов растений и животных.

Из негативных моментов наиболее существенное влияние на биосферу оказывает неконтролируемая промышленная деятельность (выброс вредных неочищенных веществ в атмо- и гидросферу, использование химикатов), некорректная сельскохозяйственная деятельность (чрезмерная вспашка земель, вырубание лесов) и т. д.

Кривая толерантности

Для каждого вида существует оптимальная интенсивность действия любого фактора, называемая зоной оптимума экологического фактора (или просто его оптимумом), отклонение от которой в сторону уменьшения или увеличения угнетает жизнедеятельность данного вида (зоны угнетения). Пограничные значения фактора, за пределами которых наступает гибель организма, называют верхними и нижним пределами выносливости.

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Взаимодействие экологических факторов

В любой момент времени на любой организм действует множество факторов с различной интенсивностью.

Отклонение интенсивности одного какого-либо фактора от оптимальной величины может сузить пределы выносливости к другому фактору. Так, например, при уменьшении количества азота в почве снижается засухоустойчивость злаков.

В определенный момент какой-то из факторов может существенно отдалиться от оптимальных значений. В этом случае даже при условии идеального сочетания всех остальных факторов жизнь организма может оказаться под угрозой. Этот фактор принято называть ограничивающим.

Закон об ограничивающих факторах впервые был высказан ученым-биологом Юстусом фон Либихом.

Закон Либиха (Закон ограничивающего (лимитирующего) фактора, или Закон минимума Либиха), гласящий, что наиболее значим для организма тот фактор, который более всего отклоняется от оптимального его значения. Поэтому во время прогнозирования экологических условий или выполнения экспертиз очень важно определить слабое звено в жизни организма.

По имени учёного названо образное представление этого закона ― так называемая «бочка Либиха».

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Суть модели состоит в том, что вода при наполнении бочки начинает переливаться через наименьшую доску в бочке, и длина остальных досок уже не имеет значения.