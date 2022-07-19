Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха

Экологические факторы ― отдельные элементы среды обитания, взаимодействующие с организмом и создающие условия для его существования.

Принято разделять экологические факторы на три основных вида:

Абиотические факторы (а ― отрицание; биос ― жизнь).

Абиотические факторы характеризуют влияние на организм окружающей его неживой природы.

К ним относят климатические, температурные условия, показатели влажности, освещенности, характеристики химического состава воды, воздуха и почвы, в которых обитает организм, особенности рельефа, интенсивность естественного радиационного фона, уровень электромагнитного и других видов излучений.

Биотические факторы

Биотические факторы отражают воздействие живой природы на развитие организма.

Организмы составляют цепи питания, могут вступать в конкурентные отношения за ресурсы, являться средой обитания для других живых организмов.

Антропогенные факторы (антропос ― человек).

Связаны с деятельностью человека.

Из положительных моментов необходимо отметить создание заповедников, ботанических садов, различных экобаз, в которых возможно размножение и последующее расселение вымирающих видов растений и животных.

Из негативных моментов наиболее существенное влияние на биосферу оказывает неконтролируемая промышленная деятельность (выброс вредных неочищенных веществ в атмо- и гидросферу, использование химикатов), некорректная сельскохозяйственная деятельность (чрезмерная вспашка земель, вырубание лесов) и т. д.

Кривая толерантности

Для каждого вида существует оптимальная интенсивность действия любого фактора, называемая зоной оптимума экологического фактора (или просто его оптимумом), отклонение от которой в сторону уменьшения или увеличения угнетает жизнедеятельность данного вида (зоны угнетения). Пограничные значения фактора, за пределами которых наступает гибель организма, называют верхними и нижним пределами выносливости.

Взаимодействие экологических факторов

В любой момент времени на любой организм действует множество факторов с различной интенсивностью.

Отклонение интенсивности одного какого-либо фактора от оптимальной величины может сузить пределы выносливости к другому фактору. Так, например, при уменьшении количества азота в почве снижается засухоустойчивость злаков.

В определенный момент какой-то из факторов может существенно отдалиться от оптимальных значений. В этом случае даже при условии идеального сочетания всех остальных факторов жизнь организма может оказаться под угрозой. Этот фактор принято называть ограничивающим.

Закон об ограничивающих факторах впервые был высказан ученым-биологом Юстусом фон Либихом.

Закон Либиха (Закон ограничивающего (лимитирующего) фактора, или Закон минимума Либиха), гласящий, что наиболее значим для организма тот фактор, который более всего отклоняется от оптимального его значения. Поэтому во время прогнозирования экологических условий или выполнения экспертиз очень важно определить слабое звено в жизни организма.

По имени учёного названо образное представление этого закона ― так называемая «бочка Либиха».

Суть модели состоит в том, что вода при наполнении бочки начинает переливаться через наименьшую доску в бочке, и длина остальных досок уже не имеет значения.