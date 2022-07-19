Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Эволюция живой природы
Теории происхождения жизни на Земле Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции Свойства популяции Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Геологические эры Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции
Генетика
Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Антропогенез
Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические проблемы Среда обитания организмов Виды экосистем Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Круговорот веществ
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии
Организм человека и его здоровье
Сердечно-сосудистая система Покровная система Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Ткани в организме человека Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Неинфекционные заболевания человека Половая система Инфекционные заболевания человека Внутренняя среда организма Перифирическая нервная система Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Органы чувств Железы пищеварительной системы Лимфатическая система Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Выделительная система Отделы пищеварительной системы Строение и функции нервной системы. ЦНС
Микробиология, микология
Физиология вирусов Морфология вирусов Характеристика грибов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Классификация грибов Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Зоология
Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие Классы моллюсков Общая характеристика класса Земноводные Тип Кишечнополостные Жизненные циклы паразитических червей Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Классы членистоногих Общая характеристика животных Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Моллюски Разнообразие класса Млекопитающие Тип Хордовые Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Птицы Разнообразие класса Птицы Подтип Оболочники Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Круглые черви Одноклеточные организмы
Организм как биологическая система
Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Органогенез Мутационная изменчивость Типы размножения Половое размножение Гаметогенез Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Ритмическая деятельность организма. Значение сна Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития
Ботаника
Отдел Мхи Строение цветка Классы Однодольные и Двудольные Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Характеристика растительного организма Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Побег Отдел Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Жизненные циклы растений Строение и жизнедеятельность водорослей Двойное оплодотворение цветковых Размножение водорослей Вегетативные органы растений. Лист Строение семени
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов

Теории происхождения жизни на Земле

В данной теории мы рассмотрим с вами основные идеи происхождения жизни на Земле. Основные гипотезы:

  1. Креационизм (религиозно-философская концепция)

Всё многообразие органического мира планеты ― это творение некого верховного существа (божества). Эта концепция находится вне поля научных изысканий и не даёт ответ на вопрос о причинах возникновения и существования самого верховного существа.

Первые научные гипотезы возникновения жизни были полярны и вызывали множество споров у современников. Сейчас нам известно, что жизнь могла развиваться лишь последовательно, однако изначально существовали две противоположные теории:

Теория биогенеза

Происхождение живого от живого. Даная теория актуальна по сей день. Суть утверждения сводится к тому, что живые организмы всегда— потомки других организмов, следовательно, современное многообразие биологических систем развивалось постепенно.

• Теория абиогенеза

Происхождение живого от неживого.

Первоначально считалась, что жизнь зарождается самостоятельно: люди связывали появление мышей в кладовке с их самозарождением, спровоцированным наличием зерна. Конец этим заблуждениям положили опыты Ф.Реди и Л. Пастера

Опыт Ф. Реди заключался в следующем: исследователь оставил одну банку с мясом открытой, другую плотно закрыл марлей, защищающей мясо от мух. Через некоторое время обнаружилось, что личинки были только в открытом мясе, что доказывало их происхождение от других насекомых, а не самозарождение.

На какое-то время этот опыт опроверг теорию абиогенеза, однако споры вновь вспыхнули после открытия микроорганизмов. Некоторые ученые были убеждены, что бактерии способны самозародиться в бульоне, делая его мутным, однако для этого необходима «живительная сила», содержащаяся в воздухе.

Для опровержения этой теории Л. Пастер налил бульон в 2 колбы, вытянув горлышко одной из них так, что сообщение бульона с воздухом было возможно, однако споры бактерий оседали на месте изгиба, не попадая в бульон; вторая колба осталась с открытым коротким горлышком. Через некоторое время бульон помутнел лишь во второй колбе, что окончательно опровергло теорию абиогенеза.

В настоящее время известно, что жизнь не зарождается сама по себе, а теории ее происхождения направлены на поиск путей её развития.

  1. Гипотеза панспермии

Данная гипотеза предполагала, что жизнь на Землю попала с метеоритной пылью с других планет в виде органических соединений или спор организмов, похожих на бактерии. Они были обнаружены в доставленных на Землю пробах с Марса в 1996 году. Идею панспермии высказывали немецкий ученый Юстус Либих, шведский физик и химик Сванте Аррениус, русский ученый Вернадский и многие другие.

  1. Теория стационарного состояния

Данная гипотеза утверждала, что жизнь существовала на Земле всегда, но претерпевала некоторые изменения. На данный момент эта теория неактуальна, поскольку возраст земли оценивается в 4,5 млрд. лет, а вот возникновение первой жизни произошло по разным гипотезам либо 4,4 — 4 млрд. лет назад, либо 3,5 млрд. лет назад.

Эти расхождения связаны с тем, что в первый временной промежуток Земля подвергалась бомбардировке крупных астероидов, существует мнение, что именно это и стало причиной возникновения жизни.

Однако 3,5 млрд. лет назад паление астероидов на Землю прекратилось. Согласно некоторым исследованиям, если жизнь и появилась в результате удара астероида, то примерно в то время она и исчезла вновь, а снова зародиться смогла лишь через миллиард лет.

  1. Гипотеза биохимической эволюции ― белково–коацерватная теория (А.И. Опарин и Дж. Холдейн)

Согласно теории возникновения жизни на Земле, созданной А.И. Опариным и Дж. Холдейном в 1924-1927 гг., живые тела возникли из веществ неорганической природы в три этапа:

  1. На первом этапе происходило образование органических веществ из неорганических. Абиогенное (т. е. без участия живых организмов) возникновение живой материи возможно было только в условиях древней атмосферы и отсутствия живых организмов.

В состав древней атмосферы входили:

  • Метан

  • Аммиак

  • Углекислый газ

  • Водород

  • Пары воды

  • И другие неорганические соединения.

Под действием мощных электрических разрядов, ультра-фиолетового излучения и высокой радиации из этих веществ могли возникать органические соединения, которые накапливались в океане, образуя «первичный бульон».

  1. На втором этапе ― образование из простых органических соединений в водах первичного океана белков, жиров, углеводов и нуклеиновых кислот. В «первичном бульоне» из биополимеров образовывались многомолекулярные комплексы ― коацерваты. В коацерватные капли из внешней среды попадали ионы металлов, выступавшие в качестве первых катализаторов. Из огромного количества химических соединений, присутствовавших в «первичном бульоне», отбирались наиболее эффективные в каталитическом отношении комбинации молекул, что, в конечном счете, привело к появлению ферментов.

На границе между коацерватами и внешней средой выстраивались молекулы липидов, что приводило к образованию примитивной клеточной мембраны.

  1. Третий этап ― это этап развития жизни. На этом этапе коацерваты (лат. coacervo – собираю, скапливаю), то есть коллоидные капли, в которых концентрация веществ была выше, чем в окружающем растворе, начали укрупняться и взаимодействовать друг с другом и с другими веществами. В результате взаимодействия коацерватов с нуклеиновыми кислотами образовались способные к самовоспроизведению протобионты (белковые частицы, которые включали в себя нуклеиновые кислоты), что привело к возникновению самовоспроизведения, сохранение наследственной информации и передача её последующим поколениям; с этого момента начался период органической эволюции.

Следует подчеркнуть, что живые организмы ― это открытые способные к самовоспроизведению системы, в которые энергия поступает извне.

В связи с этим очевидно, что первые живые организмы были гетеротрофами, получавшими энергию за счет анаэробного расщепления органических соединений. Возникновение современной атмосферы прямо связано с появлением и развитием автотрофных организмов и фотосинтеза.