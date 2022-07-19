Общая характеристика класса Птицы

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Сердечно-сосудистая система Лимфатическая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат Отделы пищеварительной системы Покровная система Неинфекционные заболевания человека Половая система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Ткани в организме человека Инфекционные заболевания человека Роль витаминов Перифирическая нервная система Дыхательная система Железы пищеварительной системы Внутренняя среда организма Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Иммунная система и иммунитет Органы чувств Большой и малый круги кровообращения
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Значение грибов в природе и для человека Значение бактерий в природе и для человека Морфология бактерий Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Физиология вирусов Морфология вирусов Характеристика грибов
Организм как биологическая система
Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Органогенез Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Половое размножение Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Мутационная изменчивость Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Гаметогенез
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Основы селекции организмов
Селекция микроорганизмов Селекция растений Селекция животных
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Экосистемы и присущие им закономерности
Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ Смена сообществ Водные экосистемы
Зоология
Классы членистоногих Тип Плоские черви Разнообразие класса Птицы Тип Членистоногие Разнообразие класса Млекопитающие Классы моллюсков Подтип Бесчерепные Подтип Оболочники Общая характеристика животных Тип Кишечнополостные Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Круглые черви Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Земноводные Тип Кольчатые черви Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Птицы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Моллюски Одноклеточные организмы Тип Хордовые Общая характеристика класса Пресмыкающиеся
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Эволюция живой природы
Геологические эры Определение вида и популяции Свойства популяции Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления Теории происхождения жизни на Земле Синтетическая теория эволюции
Ботаника
Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение и жизнедеятельность водорослей Вегетативные органы растений. Побег Двойное оплодотворение цветковых Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Размножение водорослей Строение цветка Отдел Голосеменные Жизненные циклы растений Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Отдел Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Характеристика растительного организма Отдел Мхи Отдел Папоротникообразные Ткани высших растений

Общая характеристика класса Птицы

Птицы – высокоорганизованные животные, приспособленные к полетам, их передние конечности преобразованы в крылья.

Количество видов: около 9 000 видов

Место обитания и образ жизни: Наземно-воздушная и водная среда, по всему земному шару.

Тело (сегментация и другие особенности): Тело состоит из головы, туловища, хвоста, передние конечности преобразованы в крылья и задние конечности.

Строение тела птицы

Покров:

  • Кожа сухая, тонкая без желез (исключение = копчиковая железа), покрытая перьями. Стержневое перо состоит из: Очина. Стержня и Опахала. Опахало образовано бородками (с крючками) первого и второго порядка.

Строение пера

Система опоры (скелет):

  • Кости заполнены воздухом (пневматичны).

  • Отделы позвоночника: шейный (до 25 позвонков очень подвижных); грудной; поясничный; крестцовый; хвостовой. Позвонки других отделов сращены и неподвижны. Сложный крестец образован сросшимися костями: крестцовыми, поясничными, частью хвостовых и тазовыми.

Плечевой пояс состоит из парных лопаток, ключиц и массивной вороньей кости

Свободная передняя конечность состоит из костей: плечевой, двух костей предплечья и кисти.

Задняя конечность состоит из костей: бедренной, голени и цевки (сросшихся косточек стопы).

У большинства птиц 4 пальца, один из которых направлен назад.

Скелет птицы

Мышечная система: хорошо развиты мышцы: груди, шеи, конечностей.

Мышечная система

Передвижение:

  • По суше: ходьба, бег.

  • По воде: плавание.

  • В воздухе: машущий, парящий полет.

Пищеварительная система:

Клюв без зубов!

Ротовая полость → глотка → пищевод образует расширение (не у всех) – зоб для хранения и размягчения пищи → желудок (состоит из 2х отделов: железистого и мускулистого, где часто есть камешки), крупная печень → короткий кишечник (тонкий и толстый), есть слепые выросты → заканчивается клоакой.

Пищеварительная система

Кровеносная система: Замкнутая.

Четырехкамерное сердце! (правая половина содержит венозную кровь, а левая – артериальную).

Кровь не смешивается. Развита правая дуга аорты, несет артериальную кровь.

Строение кровеносной системы

Дыхательная система:

Внимание! Обязательно знать особенности легких у представителей разных классов.

• Сложные многоячеистые легкие, соединенные с воздушными мешками (обеспечивают «двойное дыхание»). В воздушных мешках газообмена не происходит!

• Реберный тип дыхания.

Двойное дыхание = при вдохе и при выдохе в легких находится воздух, обогащенный кислородом.

Дыхательная система

Нервная система: Крупные большие полушария. Средний мозг. Хорошо развитый мозжечок (нужно для экзамена!). Промежуточный мозг. Продолговатый мозг.

Строение мозга

Органы чувств:

  • Глаза имеют двойную аккомодацию (изменение преломляющих структур глаза), хорошо различают цвета = зрение на первом месте!

  • Орган слуха – внутреннее, среднее и наружное ухо.

Половая система: Раздельнополые. Внутреннее оплодотворение. Есть половой диморфизм (самец отличается от самки)

У самок только один (левый) яичник!

Развитие:

  • Ежегодная линька. Яйца покрыты известковой скорлупой и другими защитными оболочками. Яйцо содержит большое количество питательных веществ.

Строение яйца

  • Проявляют заботу о потомстве (занятие гнездового участка, постройка гнезда, насиживание яиц, выкармливание птенцов, обучение их полету, отыскивание корма, защита от врагов и т д).

  • По типу птенцов делят на 2 группы:

  1. Выводковые или птенцовые (опушенные, зрячие, способные сразу следовать за матерью).

  1. Гнездовые (птенцы вылупляются голые, слепые и беспомощные).

Значение: Звено в цепи питания, распространяют семена растений, приносят пользу сельскому, рыбному и лесному хозяйству.


Внимание! Частый вопрос экзамена «Приспособления птиц к полёту»:

  1. Особенности строения:

  • Обтекаемое тело, покрытое перьями

  • Уменьшение массы: лёгкие, полые кости; нет мочевого пузыря и зубов, отсутствие одного яичника (у самок)

  • Превращение передних конечностей в крылья

  • Киль, к которому крепится мощная мускулатура

  1. Увеличивают обмен веществ:

  • 4-х камерное сердце

  • Двойное дыхание

  • Быстрое переваривание пищи

  1. Особенности ЦНС:

  • Сильное развитие головного мозга, особенно мозжечка

  • Высокая острота зрения

  • Сложное поведение (перелёты).

Прочитайте тему “Разнообразие класса Птицы” и переходите к тестированию.