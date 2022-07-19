Общая характеристика класса Птицы

Количество видов: около 9 000 видов
Место обитания и образ жизни: Наземно-воздушная и водная среда, по всему земному шару.
Тело (сегментация и другие особенности): Тело состоит из головы, туловища, хвоста, передние конечности преобразованы в крылья и задние конечности.
Строение тела птицы
Кожа сухая, тонкая без желез (исключение = копчиковая железа), покрытая перьями. Стержневое перо состоит из: Очина. Стержня и Опахала. Опахало образовано бородками (с крючками) первого и второго порядка.
Строение пера
Система опоры (скелет):
Кости заполнены воздухом (пневматичны).
Отделы позвоночника: шейный (до 25 позвонков очень подвижных); грудной; поясничный; крестцовый; хвостовой. Позвонки других отделов сращены и неподвижны. Сложный крестец образован сросшимися костями: крестцовыми, поясничными, частью хвостовых и тазовыми.
Плечевой пояс состоит из парных лопаток, ключиц и массивной вороньей кости
Свободная передняя конечность состоит из костей: плечевой, двух костей предплечья и кисти.
Задняя конечность состоит из костей: бедренной, голени и цевки (сросшихся косточек стопы).
Скелет птицы
Мышечная система: хорошо развиты мышцы: груди, шеи, конечностей.
Мышечная система
Передвижение:
По суше: ходьба, бег.
По воде: плавание.
В воздухе: машущий, парящий полет.
Пищеварительная система:
Ротовая полость → глотка → пищевод образует расширение (не у всех) – зоб для хранения и размягчения пищи → желудок (состоит из 2х отделов: железистого и мускулистого, где часто есть камешки), крупная печень → короткий кишечник (тонкий и толстый), есть слепые выросты → заканчивается клоакой.
Пищеварительная система
Кровеносная система: Замкнутая.
Кровь не смешивается. Развита правая дуга аорты, несет артериальную кровь.
Строение кровеносной системы
Дыхательная система:
• Сложные многоячеистые легкие, соединенные с воздушными мешками (обеспечивают «двойное дыхание»). В воздушных мешках газообмена не происходит!
• Реберный тип дыхания.
Двойное дыхание = при вдохе и при выдохе в легких находится воздух, обогащенный кислородом.
Дыхательная система
Нервная система: Крупные большие полушария. Средний мозг. Хорошо развитый мозжечок (нужно для экзамена!). Промежуточный мозг. Продолговатый мозг.
Строение мозга
Органы чувств:
Глаза имеют двойную аккомодацию (изменение преломляющих структур глаза), хорошо различают цвета = зрение на первом месте!
Орган слуха – внутреннее, среднее и наружное ухо.
Половая система: Раздельнополые. Внутреннее оплодотворение. Есть половой диморфизм (самец отличается от самки)
Развитие:
Ежегодная линька. Яйца покрыты известковой скорлупой и другими защитными оболочками. Яйцо содержит большое количество питательных веществ.
Строение яйца
Проявляют заботу о потомстве (занятие гнездового участка, постройка гнезда, насиживание яиц, выкармливание птенцов, обучение их полету, отыскивание корма, защита от врагов и т д).
По типу птенцов делят на 2 группы:
Выводковые или птенцовые (опушенные, зрячие, способные сразу следовать за матерью).
Гнездовые (птенцы вылупляются голые, слепые и беспомощные).
Значение: Звено в цепи питания, распространяют семена растений, приносят пользу сельскому, рыбному и лесному хозяйству.
Особенности строения:
Обтекаемое тело, покрытое перьями
Уменьшение массы: лёгкие, полые кости; нет мочевого пузыря и зубов, отсутствие одного яичника (у самок)
Превращение передних конечностей в крылья
Киль, к которому крепится мощная мускулатура
Увеличивают обмен веществ:
4-х камерное сердце
Двойное дыхание
Быстрое переваривание пищи
Особенности ЦНС:
Сильное развитие головного мозга, особенно мозжечка
Высокая острота зрения
Сложное поведение (перелёты).
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