Периферическая нервная система

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Организм как биологическая система
Органогенез Комбинативная изменчивость Типы размножения Половое размножение Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Мутационная изменчивость Бесполое размножение Ритмическая деятельность организма. Значение сна Гаметогенез Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Основы селекции организмов
Селекция микроорганизмов Селекция растений Селекция животных
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Круговорот веществ Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Водные экосистемы Охрана биологического разнообразия Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические проблемы Среда обитания организмов Виды экосистем Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды
Организм человека и его здоровье
Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Дыхательная система Инфекционные заболевания человека Отделы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Ткани в организме человека Сердечно-сосудистая система Лимфатическая система Эндокринная система Выделительная система Иммунная система и иммунитет Железы пищеварительной системы Строение и функции нервной системы. ЦНС Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Неинфекционные заболевания человека Половая система Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат Органы чувств Внутренняя среда организма Перифирическая нервная система
Микробиология, микология
Физиология вирусов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Морфология вирусов Характеристика грибов Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека
Эволюция живой природы
Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Доказательства эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Свойства популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Формы естественного отбора Определение вида и популяции Синтетическая теория эволюции
Задания части 2 ОГЭ
Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком
Зоология
Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Общая характеристика животных Тип Моллюски Тип Кольчатые черви Разнообразие класса Земноводные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Одноклеточные организмы Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Млекопитающие Подтип Оболочники Тип Кишечнополостные Жизненные циклы паразитических червей Классы членистоногих Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Круглые черви Тип Плоские черви Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Классы моллюсков Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика класса Птицы Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Хордовые
Биология как наука. Методы научного познания
Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем
Ботаника
Вегетативные органы растений. Корень, стебель Вегетативные органы растений. Побег Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Жизненные циклы растений Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Голосеменные Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Лист Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Размножение водорослей Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Строение семени Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Двойное оплодотворение цветковых Отдел Мхи Строение цветка Отдел Папоротникообразные
Генетика
Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики

Периферическая нервная система

Периферическую нервную систему делят на соматическую и вегетативную.

Соматическая и вегетативная нервная система

Соматическая нервная система подконтрольна нашему сознанию.

  • Она регулирует деятельность соматической мускулатуры (с ее помощью мы двигаемся, общаемся, улыбаемся, жестикулируем, дышим).

  • Также она отвечает за связь нашего организма с внешней средой, так как ее частью являются чувствительные волокна, которые собирают информацию со всех видов рецепторов и несут ее к ЦНС.

Запомните! Соматическая = могу сделать САМ

Вегетативная нервная система отвечает за деятельность внутренних органов: контролирует работу гладкой мускулатуры (которая является частью стенки кишечника, мочеточников, сосудов и других органов), сердца, желез.

  • Ее другое название ― автономная.

  • Мы не можем контролировать ее действие.

Симпатическая и парасимпатическая нервная система

Вегетативную нервную систему делят на симпатическую и парасимпатическую.

  • Их действие практически полностью противоположно.

  • Они действуют постоянно и одновременно, однако в каждый определенный момент времени может доминировать как симпатическая, так и парасимпатическая система.

  • Это зависит от условий, в которых находится организм.

парсим.png