Отдел голосеменные

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Генетика
История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола
Зоология
Общая характеристика класса Птицы Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Плоские черви Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Кольчатые черви Разнообразие класса Земноводные Одноклеточные организмы Разнообразие класса Птицы Общая характеристика класса Млекопитающие Классы моллюсков Подтип Бесчерепные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Жизненные циклы паразитических червей Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Моллюски Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика животных Тип Кишечнополостные Тип Круглые черви Тип Членистоногие Разнообразие класса Млекопитающие Подтип Оболочники Классы членистоногих Тип Хордовые Разнообразие класса Пресмыкающиеся
Микробиология, микология
Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов Морфология вирусов Характеристика грибов Лишайники – комплексные организмы Значение вирусов в природе и для человека
Организм человека и его здоровье
Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат Органы чувств Перифирическая нервная система Строение и функции нервной системы. ЦНС Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Ткани в организме человека Инфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Неинфекционные заболевания человека Внутренняя среда организма Дыхательная система Лимфатическая система Покровная система Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Половая система Роль витаминов Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Большой и малый круги кровообращения Отделы пищеварительной системы Сердечно-сосудистая система Железы пищеварительной системы
Эволюция живой природы
Основные эволюционные представления Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Определение вида и популяции Синтетическая теория эволюции Свойства популяции Результаты эволюции Доказательства эволюции Геологические эры Микроэволюция. Способы видообразования
Организм как биологическая система
Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Бесполое размножение Половое размножение Постэмбриональный период развития Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Органогенез Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость
Ботаника
Строение цветка Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Побег Двойное оплодотворение цветковых Вегетативные органы растений. Лист Ткани высших растений Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Покрытосеменные Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей Отдел Мхи Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Жизненные циклы растений
Задания части 2 ОГЭ
Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы взаимоотношений организмов Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Круговорот веществ Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия
Биология как наука. Методы научного познания
Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания
Основы селекции организмов
Селекция микроорганизмов Селекция растений Селекция животных
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Отдел голосеменные

Голосеменные – процветающая группа растений, распространенная по всему земному шару. Жизненные формы представлены деревьями и кустарниками, как правило, вечнозелеными иголками вместо листьев.

Внешний вид голосеменных достаточно характерен:

  1. В основном это деревья, реже – кустарники.

  2. Листья у них имеют специфическую форму – иглы, расположенные попарно и поодиночке, эти листья называются хвоей. Однако иногда встречаются и чешуевидные листья, значительно различающиеся по форме и размерам.

Различная форма листьев голосеменных (ель и гинкго)

  1. Большинство голосеменных – вечнозеленые одно- и двудомные растения.

  2. У них хорошо развиты стебли и корневая система, а вот проводящие ткани все еще остаются недостаточно развитыми по сравнению с покрытосеменными: лишь у некоторых формируются настоящие сосуды, у остальных проводящую функцию выполняют трахеиды

Цикл развития голосеменных более сложный, чем циклы споровых растений.

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Жизненный цикл голосеменных

По своему строению шишка имеет ось и прикреплённые к ней чешуйки. В женском организме на каждой чешуйке созревают два семязачатка, внутри которых находятся яйцеклетки.

В мужской шишке образуются два пыльцевых мешочка, в которых зреет пыльца.

  • После созревания она высыпается и вместе с ветром разносится на большие расстояния.

  • Попадая на женскую шишку, происходит опыление, в результате которого шишка закрывается и склеивается смолой. Внутри неё пыльца начинает прорастать в пыльцевую трубку, в которой созревают спермии. Этот процесс занимает около года. За это время подготавливаются два спермия, один из которых сольётся с женской яйцеклеткой, а другой погибнет.

  • В результате слияния женских и мужских гамет происходит созревание семени. Созревание семени занимает приблизительно полтора года. Шишка с созревшими семенами раскрывается, и они выпадают наружу.

  • Раскрытие происходит через 2-3 года после опыления. У сосны для их распространения имеются крылышки, которые легко подхватываются ветром и разносятся на более дальние расстояния.

Экология голосеменных

Голосеменным для размножения НЕ нужна вода, поэтому их среда обитания более разнообразна по сравнению со споровыми растениями.

Некоторые виды встречаются даже в пустынях, существуют тропические виды, но наибольшего распространения получила группа растений из класса Хвойные.

По своему значению в биосфере и в хозяйственной деятельности человека Хвойные уступают только Покрытосеменным. В настоящее время насчитывается более 500 видов хвойных растений, которые образуют леса на обширных территориях Северной Евразии и Северной Америки, также они распространены вдоль побережья Тихого океана.

  • Хвойные леса – среда обитания для многих животных из самых разных систематических групп. Деревья дают им пищу, защиту, являются местом для выведения и выращивания потомства.

  • Залежи каменного угля, занимающие обширные территории Сибири, образовались в результате жизнедеятельности древних голосеменных.

Человек активно использует хвойные растения в своей хозяйственной деятельности:

  • Заготовка древесины

  • Добыча сырья для изготовления канифоли, скипидара, различных эфирных масел для парфюмерной промышленности

  • Используют хвою в процессе заготовки лекарственных препаратов, в пищу идут семена некоторых хвойных – кедра, сибирской, итальянской сосен, из этих семян также делают масло.

  • Некоторые Хвойные выращиваются как декоративные.