Отдел голосеменные

Голосеменные – процветающая группа растений, распространенная по всему земному шару. Жизненные формы представлены деревьями и кустарниками, как правило, вечнозелеными иголками вместо листьев.

Внешний вид голосеменных достаточно характерен: В основном это деревья, реже – кустарники. Листья у них имеют специфическую форму – иглы, расположенные попарно и поодиночке, эти листья называются хвоей. Однако иногда встречаются и чешуевидные листья, значительно различающиеся по форме и размерам. Различная форма листьев голосеменных (ель и гинкго) Большинство голосеменных – вечнозеленые одно- и двудомные растения. У них хорошо развиты стебли и корневая система, а вот проводящие ткани все еще остаются недостаточно развитыми по сравнению с покрытосеменными: лишь у некоторых формируются настоящие сосуды, у остальных проводящую функцию выполняют трахеиды

Цикл развития голосеменных более сложный, чем циклы споровых растений.

Жизненный цикл голосеменных

По своему строению шишка имеет ось и прикреплённые к ней чешуйки. В женском организме на каждой чешуйке созревают два семязачатка, внутри которых находятся яйцеклетки.

два пыльцевых мешочка, в которых зреет пыльца. В мужской шишке образуются, в которых зреет пыльца. После созревания она высыпается и вместе с ветром разносится на большие расстояния.

Попадая на женскую шишку, происходит опыление, в результате которого шишка закрывается и склеивается смолой. Внутри неё пыльца начинает прорастать в пыльцевую трубку, в которой созревают спермии. Этот процесс занимает около года. За это время подготавливаются два спермия, один из которых сольётся с женской яйцеклеткой, а другой погибнет.

В результате слияния женских и мужских гамет происходит созревание семени. Созревание семени занимает приблизительно полтора года. Шишка с созревшими семенами раскрывается, и они выпадают наружу.

Раскрытие происходит через 2-3 года после опыления. У сосны для их распространения имеются крылышки, которые легко подхватываются ветром и разносятся на более дальние расстояния.

Экология голосеменных

Голосеменным для размножения НЕ нужна вода, поэтому их среда обитания более разнообразна по сравнению со споровыми растениями.

Некоторые виды встречаются даже в пустынях, существуют тропические виды, но наибольшего распространения получила группа растений из класса Хвойные.

По своему значению в биосфере и в хозяйственной деятельности человека Хвойные уступают только Покрытосеменным. В настоящее время насчитывается более 500 видов хвойных растений, которые образуют леса на обширных территориях Северной Евразии и Северной Америки, также они распространены вдоль побережья Тихого океана.

Хвойные леса – среда обитания для многих животных из самых разных систематических групп. Деревья дают им пищу, защиту, являются местом для выведения и выращивания потомства.

Залежи каменного угля, занимающие обширные территории Сибири, образовались в результате жизнедеятельности древних голосеменных.