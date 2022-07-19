Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм как биологическая система
Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Комбинативная изменчивость Органогенез Бесполое размножение Ненаследственная изменчивость Селекция растений Половое размножение Мутационная изменчивость Гаметогенез Эмбриональный период развития Селекция животных Типы размножения
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание
Генетика
История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания
Микробиология, микология
Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов
Ботаника
Отдел Мхи Строение и разнообразие плодов Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и жизнедеятельность водорослей Размножение водорослей Вегетативные органы растений. Побег Ткани высших растений Характеристика растительного организма Вегетативные органы растений. Лист Разнообразие отдела Покрытосеменные Жизненные циклы растений Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Строение семени
Зоология
Тип Хордовые Тип Моллюски Жизненные циклы паразитических червей Тип Членистоногие Тип Круглые черви Тип Плоские черви Общая характеристика класса Птицы Тип Кольчатые черви Классы членистоногих Разнообразие класса Млекопитающие Классы моллюсков Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Одноклеточные организмы Подтип Оболочники Общая характеристика животных Подтип Бесчерепные Тип Кишечнополостные Общая характеристика надкласса Рыбы Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Земноводные
Цитология
Митоз Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Фотосинтез Генетический код и его свойства Метаболизм и основные понятия Пластический обмен. Хемосинтез Транспорт веществ в клетке Двумембранные органоиды Биосинтез белка Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Клеточный цикл Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Белки Минеральные вещества клетки, вода Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Мейоз Одномембранные органоиды Энергетический обмен в клетке Репликация ДНК Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточная теория Органические вещества клетки. Липиды
Эволюция живой природы
Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Законы и правила в теории эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Результаты эволюции Происхождение человека Формы естественного отбора
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Половая система Эндокринная система Ткани в организме человека Строение и функции нервной системы. ЦНС Органы чувств Неинфекционные заболевания человека Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Иммунная система и иммунитет Сердечно-сосудистая система Железы пищеварительной системы Инфекционные заболевания человека Покровная система Отделы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Роль витаминов Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Дыхательная система Лимфатическая система
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Сукцессия Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому

Постэмбриональный период развития

Органогенез завершается в основном к концу эмбрионального периода развития. Однако дифференцировка и усложнение органов продолжается и в постэмбриональном периоде.

После рождения или выхода из яйцевых оболочек наступает постэмбриональный, или послезародышевый, период онтогенеза. В постэмбриональном развитии можно выделить следующие периоды:

- Ювенильный

- Зрелый (пубертатный)

- Старости

I. Ювенильный период (до полового созревания). Он протекает в зависимости от типа онтогенеза. В этом периоде различают прямое и непрямое развитие.

Прямое развитие характерно для организмов с неличиночным и внутриутробным типом развития, непрямое — для организмов с личиночным типом развития.

При прямом развитии рождающийся организм имеет все органы, свойственные взрослому животному. Прямое (неличиночное) развитие характерно для рыб, пресмыкающихся и птиц, а также беспозвоночных, яйца которых богаты желтком, т. е. питательным материалом, достаточным для завершения онтогенеза.

Прямое развитие осуществляется у высших млекопитающих (внутриутробный тип развития) и происходит не за счет питательных веществ яйцеклетки, а благодаря поступлению их из материнского организма. В связи с этим из тканей матери и зародыша образуются сложные провизорные органы, в первую очередь плацента.

Многим видам животных присуще непрямое развитие (развитие с превращением — метаморфозом).

В этом случае эмбриональное развитие приводит к образованию личинки, которая значительно отличается по внешнему и внутреннему строению от взрослого организма, а затем куколки. Куколка, как правило, неподвижна, она не питается. Из нее развивается полностью сформировавшееся взрослое насекомое. В этом случае говорят о полном превращении (бабочки, мухи, комары, стрекозы).

У насекомых с неполным превращением происходит постепенное изменение личинки, сходной со взрослым организмом, сопровождающееся линьками и увеличением размеров; стадия куколки отсутствует (кузнечик, саранча, клопы, вши, стрекозы).

Насекомые с неполным превращением Насекомые с полным превращением

Отряд Прямокрылые (кузнечики, сверчки, саранча, медведки)

Отряд Таракановые

Отряд Богомолы

Отряд Привидениевые (палочник, листотелы)

Отряд Термиты

Отряд Стрекозы

Отряд Пухоеды (собачья вошь)

Отряд Вши

Отряд Членистохоботные (цикады, тли)

Отряд Полужесткокрылые, или клопы

Отряд Сетчатокрылые (муравьиный лев, златоглазка)

Отряд Жуки, или жесткокрылые

Отряд Чешуекрылые, или бабочки

Отряд Двукрылые (мухи, комары, москиты, мошки)

Отряд Блохи

Отряд Перепончатокрылые (пчёлы, осы, муравьи, наездники)

В подтипе позвоночных животных развитие с метаморфозом свойственно рыбам и амфибиям. Например, у лягушки из икринки развивается личинка (головастик), которая по строению, образу жизни и среде обитания резко отличается от взрослых животных. Так, у головастика имеются жабры, орган боковой линии, хвост, двухкамерное сердце, один, как у рыб, круг кровообращения. По достижении личинкой определенного уровня развития происходит ее метаморфоз, в процессе которого вырабатываются признаки взрослого организма. Так головастик превращается в лягушку.

Наличие личиночной стадии в развитии земноводных обеспечивает им возможность жить в разной среде и использовать разные источники пищи: головастик живет в воде и питается растительной пищей, а лягушка ведет в основном наземный образ жизни и питается животной пищей.

Такое явление наблюдается у многих насекомых. Смена среды обитания и, как следствие, смена образа жизни животного при переходе его от личиночной стадии к взрослому организму снижает интенсивность борьбы за существование внутри вида. Кроме того, у некоторых прикрепленных, малоподвижных или паразитических животных свободноплавающая личинка способствует расселению вида, расширению его ареала.

Рисунок 2. Цикл развития лягушки (непрямое без метаморфоза)

Переход функциональных систем на режим взрослого организма характеризуется интенсивным ростом органов и частей организма, установлением соответствующих пропорций тела. Выделяют два типа роста организма в процессе индивидуального развития:

1. Ограниченный, или определённый. Рост приурочен к определённым стадиям онтогенеза.

Например, насекомые растут только в короткий период линек. У человека рост уже прекращается в возрасте около 20 лет. В период полового созревания наблюдается пубертатный скачок роста.

2. Неограниченный, или неопределённый. Такой тип роста наблюдается, например, у рыб, которые растут на протяжении всей жизни.

Рост, с одной стороны, контролируется генетически, а с другой, — зависит от условий, в которых протекает развитие.

II. Зрелый, или пубертатный, период. Характеризуется наибольшей самостоятельной активностью организма в окружающей среде.

III. Период старости. Старение — общебиологическая закономерность, свойственная всем живым организмам.

Состояние старости в биологическом понимании достигается благодаря изменениям, составляющим содержание процесса старения. Эти изменения распространяются на все функциональные системы и обнаруживаются на любом структурно-функциональном уровне организации — будь то молекулярный, клеточный, тканевый, органный и организменный. Таким образом, биологический смысл старения заключается в том, что он делает неизбежной смерть. Смерть представляет собой универсальный механизм ограничения определённым пределом участия многоклеточных организмов в репродукции себе подобных. Без смерти не было бы смены поколений — одной из главных предпосылок эволюционного процесса.

Регенерация

Структуры организма образуются не только во время эмбриогенеза и роста организма, но и взамен утраченных участков тела.

Регенерация — способность живых организмов со временем восстанавливать повреждённые ткани, а иногда и целые потерянные органы.

Различают физиологическую и репаративную регенерацию.

Физиологическая регенерация — это процессы обновления функционирующих тканей и органов. Например, замена слущивающихся поверхностных слоёв кожи новыми, регенерация эпителия матки в связи с менструациями, смена перьев или шерстяного покрова.

Репаративная регенерация — процессы восстановления частей тела, происходящие после различного рода повреждений. Например, восстановление органа на месте повреждённого, образование рубца на месте кожной раны.