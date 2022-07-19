Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат Покровная система Иммунная система и иммунитет Отделы пищеварительной системы Железы пищеварительной системы Инфекционные заболевания человека Неинфекционные заболевания человека Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Сердечно-сосудистая система Ткани в организме человека Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Эндокринная система Перифирическая нервная система Большой и малый круги кровообращения Выделительная система Половая система Внутренняя среда организма Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Строение и функции нервной системы. ЦНС Органы чувств
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Сукцессия Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Экологические законы и правила
Зоология
Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Птицы Общая характеристика животных Тип Круглые черви Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Млекопитающие Одноклеточные организмы Подтип Оболочники Тип Хордовые Тип Моллюски Тип Членистоногие Классы моллюсков Тип Кишечнополостные Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Кольчатые черви Жизненные циклы паразитических червей Классы членистоногих
Организм как биологическая система
Комбинативная изменчивость Эмбриональный период развития Типы размножения Селекция растений Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Органогенез Бесполое размножение Гаметогенез Селекция животных Ненаследственная изменчивость Половое размножение Мутационная изменчивость
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4
Генетика
Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола
Микробиология, микология
Характеристика грибов Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Морфология вирусов Морфология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека
Биология как наука. Методы научного познания
Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия
Ботаника
Отдел Папоротникообразные Отдел Мхи Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение и жизнедеятельность водорослей Жизненные циклы растений Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Вегетативные органы растений. Лист Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Ткани высших растений Строение цветка Вегетативные органы растений. Побег Характеристика растительного организма Размножение водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные
Цитология
Генетический код и его свойства Биосинтез белка Транспорт веществ в клетке Митоз Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Фотосинтез Немембранные органоиды Минеральные вещества клетки, вода Одномембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Энергетический обмен в клетке Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Метаболизм и основные понятия Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Клеточный цикл Органические вещества клетки. Белки Мейоз Клеточная теория Органические вещества клетки. Липиды Репликация ДНК
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология
Эволюция живой природы
Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Результаты эволюции Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Формы борьбы за существование Основные эволюционные представления Геологические эры Определение вида и популяции Законы и правила в теории эволюции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Формы естественного отбора

Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха

Экологические факторы ― отдельные элементы среды обитания, взаимодействующие с организмом и создающие условия для его существования.

Принято разделять экологические факторы на три основных вида:

  • Абиотические факторы (а ― отрицание; биос ― жизнь).

Абиотические факторы характеризуют влияние на организм окружающей его неживой природы.

К ним относят климатические, температурные условия, показатели влажности, освещенности, характеристики химического состава воды, воздуха и почвы, в которых обитает организм, особенности рельефа, интенсивность естественного радиационного фона, уровень электромагнитного и других видов излучений.

  • Биотические факторы

Биотические факторы отражают воздействие живой природы на развитие организма.

Организмы составляют цепи питания, могут вступать в конкурентные отношения за ресурсы, являться средой обитания для других живых организмов.

  • Антропогенные факторы (антропос ― человек).

Связаны с деятельностью человека.

Из положительных моментов необходимо отметить создание заповедников, ботанических садов, различных экобаз, в которых возможно размножение и последующее расселение вымирающих видов растений и животных.

Из негативных моментов наиболее существенное влияние на биосферу оказывает неконтролируемая промышленная деятельность (выброс вредных неочищенных веществ в атмо- и гидросферу, использование химикатов), некорректная сельскохозяйственная деятельность (чрезмерная вспашка земель, вырубание лесов) и т. д.

Кривая толерантности

Для каждого вида существует оптимальная интенсивность действия любого фактора, называемая зоной оптимума экологического фактора (или просто его оптимумом), отклонение от которой в сторону уменьшения или увеличения угнетает жизнедеятельность данного вида (зоны угнетения). Пограничные значения фактора, за пределами которых наступает гибель организма, называют верхними и нижним пределами выносливости.

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Взаимодействие экологических факторов

В любой момент времени на любой организм действует множество факторов с различной интенсивностью.

Отклонение интенсивности одного какого-либо фактора от оптимальной величины может сузить пределы выносливости к другому фактору. Так, например, при уменьшении количества азота в почве снижается засухоустойчивость злаков.

В определенный момент какой-то из факторов может существенно отдалиться от оптимальных значений. В этом случае даже при условии идеального сочетания всех остальных факторов жизнь организма может оказаться под угрозой. Этот фактор принято называть ограничивающим.

Закон об ограничивающих факторах впервые был высказан ученым-биологом Юстусом фон Либихом.

Закон Либиха (Закон ограничивающего (лимитирующего) фактора, или Закон минимума Либиха), гласящий, что наиболее значим для организма тот фактор, который более всего отклоняется от оптимального его значения. Поэтому во время прогнозирования экологических условий или выполнения экспертиз очень важно определить слабое звено в жизни организма.

По имени учёного названо образное представление этого закона ― так называемая «бочка Либиха».

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Суть модели состоит в том, что вода при наполнении бочки начинает переливаться через наименьшую доску в бочке, и длина остальных досок уже не имеет значения.