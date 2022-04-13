Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Среда обитания организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Типы взаимоотношений организмов Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому
Зоология
Подтип Оболочники Тип Моллюски Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие класса Пресмыкающиеся Подтип Черепные (Позвоночные) Одноклеточные организмы Разнообразие класса Птицы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Классы моллюсков Жизненные циклы паразитических червей Тип Членистоногие Общая характеристика животных Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Плоские черви Общая характеристика класса Птицы Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Общая характеристика класса Земноводные Тип Круглые черви Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Земноводные Подтип Бесчерепные
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок
Генетика
Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики
Микробиология, микология
Характеристика грибов Классификация грибов Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Значение грибов в природе и для человека Морфология бактерий
Организм человека и его здоровье
Иммунная система и иммунитет Роль витаминов Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Большой и малый круги кровообращения Половая система Лимфатическая система Эндокринная система Органы чувств Опорно-двигательный аппарат Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Ткани в организме человека Железы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Строение и функции нервной системы. ЦНС Выделительная система Покровная система Внутренняя среда организма Отделы пищеварительной системы Сердечно-сосудистая система Инфекционные заболевания человека Неинфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей
Организм как биологическая система
Половое размножение Бесполое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Селекция животных Ненаследственная изменчивость Селекция растений Постэмбриональный период развития Комбинативная изменчивость Органогенез Типы размножения Селекция микроорганизмов Мутационная изменчивость
Цитология
Биосинтез белка Двумембранные органоиды Пластический обмен. Фотосинтез Генетический код и его свойства Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Минеральные вещества клетки, вода Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Органические вещества клетки. Липиды Органические вещества клетки. Углеводы Одномембранные органоиды Мейоз Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Белки Пластический обмен. Хемосинтез Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточная теория Репликация ДНК Транспорт веществ в клетке Митоз Немембранные органоиды
Эволюция живой природы
Результаты эволюции Происхождение человека Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле Законы и правила в теории эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания
Ботаника
Вегетативные органы растений. Побег Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Корень, стебель Отдел Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение семени Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Характеристика растительного организма Двойное оплодотворение цветковых Отдел Папоротникообразные Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Лист Строение и жизнедеятельность водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение цветка Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей Жизненные циклы растений

Подтип Оболочники

Оболочники относятся к типу Хордовые, подтип включает более 1000 видов.

Особенности подтипа Оболочники:

  • Тело мешкообразной формы, окружено оболочкой или мантией

  • Личинки активно плавают в воде и имеют все признаки хордовых:

  1. Тело разделено на туловище и хвост

  2. Есть хорда

  3. Нервная трубка расположена над хордой

  • Хорда развита только в стадии личинки. Взрослые особи ведут прикрепленный образ жизни (асцидии) или передвигаются в толще воды реактивным способом.

  • Нервная система личинки представлена нервной трубкой, у взрослых – нервный ганглий.

  • Органы чувств развиты слабо.

  • Кровеносная система незамкнута: сердце качает кровь в разных направлениях.

  • Дыхание жаберное в процессе фильтрации.

  • Фильтраторы. Пища: планктон.

  • Размножение может быть разнообразным. Оболочники образуют колонии, особенно если размножаются однополым путём. 

Оболочники имеют хорду только на начальных стадиях развития

Взрослый организм менее развит, чем личинка (общая дегенерация)

Обязательно нужно знать представителя: Асцидия

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Строение личинки асцидии

Строение взрослой асцидии