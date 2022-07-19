Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Ботаника
Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Жизненные циклы растений Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Корень, стебель Разнообразие отдела Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Вегетативные органы растений. Побег Строение семени Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Отдел Голосеменные Отдел Папоротникообразные Отдел Мхи Характеристика растительного организма Ткани высших растений Строение и жизнедеятельность водорослей Размножение водорослей
Зоология
Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Подтип Оболочники Тип Членистоногие Классы моллюсков Общая характеристика животных Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Кольчатые черви Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Птицы Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Плоские черви Тип Хордовые Тип Моллюски Жизненные циклы паразитических червей Тип Круглые черви
Цитология
Органические вещества клетки. Липиды Митоз Энергетический обмен в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Метаболизм и основные понятия Минеральные вещества клетки, вода Одномембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Органические вещества клетки. Белки Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Репликация ДНК Транспорт веществ в клетке Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Клеточный цикл Немембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Мейоз Клеточная теория Биосинтез белка Генетический код и его свойства
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок
Эволюция живой природы
Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Формы естественного отбора Результаты эволюции Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Геологические эры Формы борьбы за существование
Биология как наука. Методы научного познания
Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии
Организм человека и его здоровье
Железы пищеварительной системы Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Иммунная система и иммунитет Ткани в организме человека Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат Инфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Половая система Лимфатическая система Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Сердечно-сосудистая система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Строение и функции нервной системы. ЦНС Органы чувств Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Неинфекционные заболевания человека Выделительная система Покровная система
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Среда обитания организмов
Организм как биологическая система
Бесполое размножение Гаметогенез Селекция животных Типы размножения Мутационная изменчивость Половое размножение Комбинативная изменчивость Органогенез Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Селекция растений Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Генетика
Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Значение бактерий в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Морфология бактерий Характеристика грибов Физиология вирусов Классификация грибов Физиология бактерий

Тип Круглые черви

Тип включает достаточное количество классов, около 20 000 видов, но мы будем рассматривать собственно круглых червей.

Класс нематоды (собственно круглые черви)

Представители: Луковая нематода, человеческая аскарида, детская острица.

Особенности строения:

• Трехслойные – тело состоит из трёх слоев клеток: эктодермы, энтодермы и мезодермы

• Двустороннесимметричные многоклеточные животные.

Тело нечленистое (несегментированное), в поперечном сечении круглое.

• Первичнополостные. Внутренняя (первичная) полость тела заполнена жидкостью, находящейся под давлением и обеспечивающей постоянство формы тела.

Имеют кожно-мускульный мешок.

Пищеварительная система сквозная.

В теле у них имеется сквозная кишечная трубка, которая начинается на переднем конце тела ротовым отверстием и заканчивается анальным отверстием (впервые появившимся в ходе эволюции).

Кровеносная и дыхательная системы отсутствуют

Выделительная система = протонефридии

• Нервная система: окологлоточное кольцо + нервные стволы.

Нервные клетки сосредоточены в виде тяжей в мышечных валиках, на переднем конце тела имеется нервное кольцо.

Все представители раздельнополые. Развитие у одних через личинку, у других – прямое.

Строение круглого червя

  • В настоящее время известно около 10 тыс. видов нематод.

  • Свободноживущие встречаются на дне морей и океанов, в пресных водах и почве. Многие круглые черви освоили для жизни разлагающиеся органические остатки животных и растений.

Среди круглых червей много паразитов, обитающих в организмах растений и животных, например, аскариды.

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Типичные представители круглых червей