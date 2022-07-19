Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Ботаника
Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Покрытосеменные Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Побег Строение семени Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Строение и разнообразие плодов Строение и жизнедеятельность водорослей Жизненные циклы растений Размножение водорослей Классы Однодольные и Двудольные Отдел Мхи Ткани высших растений Характеристика растительного организма Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение цветка Вегетативные органы растений. Корень, стебель
Зоология
Жизненные циклы паразитических червей Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Плоские черви Общая характеристика класса Птицы Общая характеристика класса Земноводные Классы моллюсков Общая характеристика животных Тип Круглые черви Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Кишечнополостные Одноклеточные организмы Подтип Оболочники Тип Кольчатые черви Тип Моллюски Тип Членистоногие Классы членистоногих Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Хордовые Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Земноводные
Организм как биологическая система
Органогенез Гаметогенез Эмбриональный период развития Селекция животных Типы размножения Постэмбриональный период развития Половое размножение Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Ненаследственная изменчивость Селекция растений Селекция микроорганизмов
Цитология
Минеральные вещества клетки, вода Мейоз Транспорт веществ в клетке Митоз Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Фотосинтез Пластический обмен. Хемосинтез Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточная теория Биосинтез белка Генетический код и его свойства Метаболизм и основные понятия Энергетический обмен в клетке Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Клеточный цикл Органические вещества клетки. Белки Одномембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Органические вещества клетки. Липиды Репликация ДНК
Эволюция живой природы
Микроэволюция. Способы видообразования Формы естественного отбора Геологические эры Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Результаты эволюции Происхождение человека Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Законы и правила в теории эволюции
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1
Генетика
Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики
Организм человека и его здоровье
Сердечно-сосудистая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат Перифирическая нервная система Лимфатическая система Эндокринная система Роль витаминов Внутренняя среда организма Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Отделы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Органы чувств Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Половая система Дыхательная система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Иммунная система и иммунитет Ткани в организме человека Железы пищеварительной системы Инфекционные заболевания человека Неинфекционные заболевания человека Большой и малый круги кровообращения Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания
Микробиология, микология
Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Морфология бактерий Характеристика грибов Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Сукцессия Среда обитания организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы взаимоотношений организмов Экологические проблемы

Отдел Мхи

Мхи – тупиковая ветвь в развитии растений на Земле. Они являются одними из самых примитивных растений, однако распространены достаточно широко в регионах с влажными почвами.

Влага очень необходима для мхов, так как:

  1. У этих растений отсутствуют корни. Функцию прикрепления к субстрату и всасывания необходимых веществ выполняют ризоиды.

  2. Тело мхов часто (однако не всегда) разделено на стебель и листья.

  3. Ткани у мхов развиты гораздо меньше, чем у других высших растений, а ксилема и флоэма в принципе отсутствуют.

Один из самых знаменитых представителей моховидных – кукушкин лен.

Цифрой 1 обозначено мужское растение,

2 – женское,

3 – коробочка, которая несет в себе споры,

4 – коробочка в момент спороношения.

Кукушкин лён (листостебельный мох)

Гаметофит мхов = листостебельное растение.

Спорофит мхов = с коробочкой на ножке

Спорофит внедряется в ткань гаметофита (взрослого мха) и доставляет спорофиту воду и питательные вещества.

Таким образом, спорофит мха полностью зависим от гаметофита и не способен к самостоятельному существованию. На спорофите образуются споры, которые способны прорастать лишь в благоприятных условиях. Из них развивается протонема (зеленая нить), которая дает начало гаметофиту.

Жизненный цикл моховидных

Для размножения мхам необходима вода. Их сперматозоиды переносятся к яйцеклеткам только в капельно-жидкой среде. Именно этот факт ограничивает распространение мхов (и других споровых растений) по Земле.

Экология моховидных

Моховидные – одни из первых наземных растений, мало изменившиеся за время своего существования. Они обитают во влажных местах, часто под пологом леса, а также на болотах и на полях с кислыми почвами. В настоящее время в этом отделе выделяют около 15 тысяч видов.

  • Они способны впитывать и удерживать большое количество влаги, и поэтому способствуют поддержанию водного режима местности.

  • Также они часто обеспечивают условия для сохранения и прорастания спор голо- и покрытосеменных растений.

Значение для человека

  • Способность мхов всасывать и удерживать в себе жидкость ранее использовалась при наложении гемостатических повязок в случае отсутствия более надежных средств.

  • Также из мхов выделяют некоторые химические вещества, используемые как в домашнем хозяйстве, так и в промышленности.

  • Сфагнум – один из самых известных представителей отдела – не гниет в толще отложений, поэтому в течение многих лет участвует в формировании торфа, который широко используется в качестве топлива и источника органических удобрений.

Сфагнум