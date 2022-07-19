Селекция микроорганизмов

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Цитология
Пластический обмен. Хемосинтез Мейоз Органические вещества клетки. Углеводы Немембранные органоиды Минеральные вещества клетки, вода Репликация ДНК Биосинтез белка Энергетический обмен в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Генетический код и его свойства Метаболизм и основные понятия Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточная теория Транспорт веществ в клетке Двумембранные органоиды Митоз Клеточный цикл Одномембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Органические вещества клетки. Липиды Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Органические вещества клетки. Белки
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Морфология бактерий Характеристика грибов Физиология бактерий Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Иммунная система и иммунитет Инфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Половая система Покровная система Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Роль витаминов Неинфекционные заболевания человека Выделительная система Ткани в организме человека Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Строение и функции нервной системы. ЦНС Дыхательная система Лимфатическая система Сердечно-сосудистая система Железы пищеварительной системы Органы чувств Опорно-двигательный аппарат Внутренняя среда организма
Ботаника
Вегетативные органы растений. Побег Строение семени Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Корень, стебель Характеристика растительного организма Вегетативные органы растений. Лист Отдел Голосеменные Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Жизненные циклы растений Разнообразие отдела Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Размножение водорослей Двойное оплодотворение цветковых Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Отдел Папоротникообразные Отдел Мхи
Зоология
Тип Хордовые Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Птицы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Моллюски Тип Круглые черви Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие класса Пресмыкающиеся Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Кольчатые черви Тип Плоские черви Общая характеристика животных Тип Кишечнополостные Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Земноводные Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Жизненные циклы паразитических червей Тип Членистоногие Общая характеристика класса Земноводные Классы моллюсков Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Классы членистоногих
Организм как биологическая система
Эмбриональный период развития Селекция животных Селекция растений Постэмбриональный период развития Мутационная изменчивость Органогенез Бесполое размножение Гаметогенез Ненаследственная изменчивость Типы размножения Селекция микроорганизмов Половое размножение Комбинативная изменчивость
Биология как наука. Методы научного познания
Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Экологические законы и правила Сукцессия Среда обитания организмов
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок
Эволюция живой природы
Определение вида и популяции Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Геологические эры Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Происхождение человека Основные эволюционные представления Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции
Генетика
Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики

Селекция микроорганизмов

В связи с бурным развитием производств, основанных на биотехнологиях, стала актуальной селекция микроорганизмов (выведение новых их штаммов, имеющих значение для производства кормового белка, ферментативных и витаминных препаратов, антибиотиков, используемых в сельском хозяйстве, медицине, пищевой промышленности). При этом используют способность микроорганизмов непрерывно синтезировать белки при благоприятных условиях. Разработаны способы внедрения в бактериальную клетку (а конкретно — в бактериальную плазмиду — кусочек ДНК) определённых генов, в т. ч. человека. Это обеспечивает интенсивную выработку ею белка, кодируемого чужим геном. На методах генной инженерии основано производство интерферонов (белков, подавляющих размножение вирусов), инсулина (регулятор уровня глюкозы в крови), гормонов роста и др.

Главная цель – добиться высокой производительности от одной клетки.

Отличительные черты:

  • неограниченное количество начального материала для работы – за несколько дней в питательной среде можно вырастить миллионы бактерий;

  • одноклеточные организмы содержат гаплоидный набор хромосом, поэтому легче выявить мутации уже в первом поколении;

  • геном бактерий более простой, чем многоклеточных организмов, что позволяет более эффективно регулировать взаимодействие генов.

Методы:

  • Искусственный отбор - выборка наиболее производительных и неприхотливых образцов микроорганизмов и культивирование их в искусственной среде

  • Искусственный мутагенез - внешнее воздействие на жизнедеятельность микроорганизмов. Применение ультрафиолета, радиации, химических веществ для получения необходимой мутации

  • Генная инженерия - выделение необходимых генов и внедрение их в другие организмы, преобразование, «редактирование» ДНК и РНК, создание генетически модифицированных организмов. Используют метод рекомбинантных плазмид. Рекомбинантная плазмида (recombinant plasmid) - плазмида, состав которой искусственно изменен с использованием методов генной инженерии; включает участки ДНК разных плазмид либо содержит последовательности нуклеотидов, выделенные из хромосом каких-либо организмов.

Метод рекомбинантных плазмид

  • Хромосомная инженерия-манипуляции с хромосомами и их участками называют хромосомной инженерией. Её методы дают возможность заменить одну или обе гомологичные хромосомы на другие или ввести дополнительные хромосомы в генотип организма. Метод добавления хромосом в геном детально разработан на культурных злаках. Ученые внесли отдельные хромосомы ржи в хромосомный набор пшеницы. Привнесённые хромосомы ржи дали возможность существенно повысить зимостойкость гибридной пшеницы, придали ей устойчивость к полеганию и к заболеваниям.

Клонирование – процесс или технология получения клонов. Клоном принято называть организм, генетически идентичный или почти идентичный другому.

При клонировании генетический материал берут из клетки одной живущей особи, то есть из одной оплодотворенной клетки (зиготы) удаляют ядро. Затем извлекают ядро из клетки взрослой особи этого же вида и имплантируют его в лишенную ядра зиготу. Это яйцо имплантируют в матку самки данного вида и дают ему возможность расти до рождения клона.

Примеры:

  • Получение ферментов, используемых в промышленности, например, амилаза входит в состав стиральных порошков, улучшает качества муки, ускоряет процессы брожения;

  • Получение незаменимых аминокислот;

  • Производство антибиотиков;

  • Получение дополнительных источников энергии – этанола, водорода, газа;

  • Изготовление хлебобулочных изделий (выращивание дрожжей);

  • Производство спирта и алкогольной продукции;

  • Изготовление кисломолочных продуктов;

  • Выращивание металлов из бедных руд;

  • Очистка сточных вод.