Разнообразие класса Млекопитающие

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Генетика
Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Среда обитания организмов Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Круговорот веществ Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем
Цитология
Клеточная теория Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Генетический код и его свойства Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Пластический обмен. Хемосинтез Мейоз Пластический обмен. Фотосинтез Органические вещества клетки. Белки Репликация ДНК Митоз Общее строение клетки, классификация органоидов Органические вещества клетки. Липиды Биосинтез белка Немембранные органоиды Одномембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Двумембранные органоиды Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Минеральные вещества клетки, вода Транспорт веществ в клетке
Зоология
Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Плоские черви Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Разнообразие класса Земноводные Тип Хордовые Тип Моллюски Классы моллюсков Общая характеристика животных Подтип Черепные (Позвоночные) Одноклеточные организмы Жизненные циклы паразитических червей Тип Круглые черви Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Птицы Тип Кишечнополостные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Классы членистоногих Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие класса Пресмыкающиеся
Организм как биологическая система
Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Половое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Селекция животных Селекция растений Типы размножения Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Органогенез Бесполое размножение Ненаследственная изменчивость
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок
Эволюция живой природы
Доказательства эволюции Формы естественного отбора Геологические эры Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Происхождение человека Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Микроэволюция. Способы видообразования
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Микробиология, микология
Морфология вирусов Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология бактерий Характеристика грибов
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Иммунная система и иммунитет Дыхательная система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Строение и функции нервной системы. ЦНС Органы чувств Перифирическая нервная система Половая система Отделы пищеварительной системы Сердечно-сосудистая система Железы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Большой и малый круги кровообращения Лимфатическая система Внутренняя среда организма Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат Инфекционные заболевания человека Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Ткани в организме человека Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Покровная система
Ботаника
Вегетативные органы растений. Корень, стебель Отдел Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Жизненные циклы растений Характеристика растительного организма Двойное оплодотворение цветковых Размножение водорослей Отдел Голосеменные Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Побег Строение семени Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Вегетативные органы растений. Лист Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии

Разнообразие класса Млекопитающие

Количество видов: около 5 500 видов

Краткая классификация: подклассы Яйцекладущие, Сумчатые, Плацентарные. Заняли все среды жизни, кроме, организменной.

Основные признаки подклассов Млекопитающих:

Подкласс Яйцекладущие (Первозвери) около 5 видов.

Представители: утконос и ехидна.

Тип яйцеклетки: крупные, с большим запасом питательных веществ.

Деторождение: откладывают яйца через клоаку.

Кормление детенышей: выкармливают молоком.

Развитие зародыша: вне организма матери.

Млечные железы: открываются протоками на млечном поле, сосков нет.

Зубная система: зубов нет.

Температура тела: непостоянная от 24 до 34 0С.

Подкласс Сумчатые около 250 видов.

Представители: Кенгуру, коала, опоссум, тасманский волк (вымерший вид).

Тип яйцеклетки: мелкие, бедные питательными веществами, с тонким слоем белка.

Деторождение: рождают слаборазвитых детенышей и донашивают в сумке.

Кормление детенышей: выкармливают молоком.

Развитие зародыша: в матке, но плацента не образуется. Детеныши рождаются недоразвитыми и развиваются в сумке.

Млечные железы: открываются протоками на сосках, расположенных в сумке.

Зубная система: зубы соответствуют молочным зубам плацентарных и не сменяются.

Температура тела: температура постоянная, но зависит от уровня метаболизма.

Подкласс Плацентарные около 5000 видов.

Представители: Ежи, белки, волки, медведи, человек и другие.

Тип яйцеклетки: очень мелкие, лишены питательных веществ.

Деторождение: рождают детенышей, способных сосать молоко.

Кормление детенышей: выкармливают молоком.

Развитие зародыша: в матке с плацентой.

Млечные железы: открываются на сосках, расположенных на брюшной стороне тела.

Зубная система: молочные и постоянные в отдельных челюстных лунках.

Температура тела: температура постоянная, но зависит от уровня метаболизма.

Характеристика основных отрядов плацентарных млекопитающих

  • Отряд Насекомоядные. Мордочка вытянута в хоботок. Зубы слабодифференцированные, остробугорчатые.

Представители: Ежи, кроты, землеройки, выхухоли.

  • Отряд Рукокрылые. Передние конечности превратились в крылья, на грудине имеется киль. Зрение развито слабо (ориентируются путем эхолокации).

Представители: Ушан, рыжая и малая вечерницы, подковонос.

  • Отряд Грызуны. Сильно развиты резцы (по два в верхней и нижней челюстях), клыков нет. Резцы не имеют корней, постоянно растут и самозатачиваются. Кишечник с сильно развитой слепой кишкой.

Представители: Белки, крысы, мыши, полевки, суслики.

  • Отряд Зайцеобразные. Позади верхних резцов имеется пара мелких резцов.

Представители: Заяц-беляк, заяц-толай, кролики, пищухи.

  • Отряд Хищные. Сильно развиты клыки; среди коренных зубов заметно выделяются хищные зубы. Ключицы отсутствуют. Кишечник короткий.

Представители: Волки, шакалы, песцы, лисицы, медведи, гиены, рыси, львы, хорьки, куницы.

  • Отряд Ластоногие. Обе пары конечностей преобразованы в ласты. Носовые отверстия открываются только при вдохе и выдохе. Ушные отверстия при нырянии замыкаются.

Представители: Морж, тюлени.

  • Отряд Китообразные. Передние конечности преобразованы в ласты. Задние – редуцированы. Зубы у зубатых китов крупные одновершинные. У усатых китов зубы отсутствуют. Имеется цедильный аппарат, образованный китовым усом.

Представители: Синий и серый киты, кашалоты, дельфины – афалина, белобочка и др.

  • Отряд Парнокопытные. На ногах парное число пальцев (четыре или два), покрытых копытами. Большинство – жвачные, имеют сложный желудок.

Представители: Кабан, лось, северный олень, бегемоты.

  • Отряд Непарнокопытные. У большинства на ногах по 1 или (реже) по 3 пальца, одетых копытами. В трехпалой конечности наиболее развит третий палец.

Представители: Лошади, зебры, ослы, носороги.

  • Отряд Хоботные. Нос и верхняя губа преобразованы в хобот. Имеются бивни – разросшиеся видоизмененные резцы верхней челюсти. Клыки отсутствуют. Коренные зубы (по два в верхней и нижней челюстях) по мере изнашивания сменяются новыми.

Представители: Индийский и африканский слоны.

  • Отряд Приматы. Конечности пятипалые, передние (руки) хватательного типа, на пальцах у большинства – ногти. Большой палец может противостоять остальным. Глаза направлены вперед. Полушария переднего мозга имеют большое число извилин. Две млечные железы расположены на груди.

Представители: Мартышки, павианы, макаки, горилла, шимпанзе, орангутанг.