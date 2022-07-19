Разнообразие класса Млекопитающие

Количество видов: около 5 500 видов

Краткая классификация: подклассы Яйцекладущие, Сумчатые, Плацентарные. Заняли все среды жизни, кроме, организменной.

Основные признаки подклассов Млекопитающих:

Подкласс Яйцекладущие (Первозвери) около 5 видов. около 5 видов. Представители: утконос и ехидна.

Тип яйцеклетки: крупные, с большим запасом питательных веществ.

Деторождение: откладывают яйца через клоаку.

Кормление детенышей: выкармливают молоком.

Развитие зародыша: вне организма матери.

Млечные железы: открываются протоками на млечном поле, сосков нет.

Зубная система: зубов нет.

Температура тела: непостоянная от 24 до 34 0С.

Подкласс Сумчатые около 250 видов. около 250 видов. Представители: Кенгуру, коала, опоссум, тасманский волк (вымерший вид).

Тип яйцеклетки: мелкие, бедные питательными веществами, с тонким слоем белка.

Деторождение: рождают слаборазвитых детенышей и донашивают в сумке.

Кормление детенышей: выкармливают молоком.

Развитие зародыша: в матке, но плацента не образуется. Детеныши рождаются недоразвитыми и развиваются в сумке.

Млечные железы: открываются протоками на сосках, расположенных в сумке.

Зубная система: зубы соответствуют молочным зубам плацентарных и не сменяются.

Температура тела: температура постоянная, но зависит от уровня метаболизма.

Подкласс Плацентарные около 5000 видов. около 5000 видов. Представители: Ежи, белки, волки, медведи, человек и другие.

Тип яйцеклетки: очень мелкие, лишены питательных веществ.

Деторождение: рождают детенышей, способных сосать молоко.

Кормление детенышей: выкармливают молоком.

Развитие зародыша: в матке с плацентой.

Млечные железы: открываются на сосках, расположенных на брюшной стороне тела.

Зубная система: молочные и постоянные в отдельных челюстных лунках.

Температура тела: температура постоянная, но зависит от уровня метаболизма.

Характеристика основных отрядов плацентарных млекопитающих

Отряд Насекомоядные. Мордочка вытянута в хоботок. Зубы слабодифференцированные, остробугорчатые.

Представители: Ежи, кроты, землеройки, выхухоли.

Отряд Рукокрылые. Передние конечности превратились в крылья, на грудине имеется киль. Зрение развито слабо (ориентируются путем эхолокации).

Представители: Ушан, рыжая и малая вечерницы, подковонос.

Отряд Грызуны. Сильно развиты резцы (по два в верхней и нижней челюстях), клыков нет. Резцы не имеют корней, постоянно растут и самозатачиваются. Кишечник с сильно развитой слепой кишкой.

Представители: Белки, крысы, мыши, полевки, суслики.

Отряд Зайцеобразные. Позади верхних резцов имеется пара мелких резцов.

Представители: Заяц-беляк, заяц-толай, кролики, пищухи.

Отряд Хищные. Сильно развиты клыки; среди коренных зубов заметно выделяются хищные зубы. Ключицы отсутствуют. Кишечник короткий.

Представители: Волки, шакалы, песцы, лисицы, медведи, гиены, рыси, львы, хорьки, куницы.

Отряд Ластоногие. Обе пары конечностей преобразованы в ласты. Носовые отверстия открываются только при вдохе и выдохе. Ушные отверстия при нырянии замыкаются.

Представители: Морж, тюлени.

Отряд Китообразные. Передние конечности преобразованы в ласты. Задние – редуцированы. Зубы у зубатых китов крупные одновершинные. У усатых китов зубы отсутствуют. Имеется цедильный аппарат, образованный китовым усом.

Представители: Синий и серый киты, кашалоты, дельфины – афалина, белобочка и др.

Отряд Парнокопытные. На ногах парное число пальцев (четыре или два), покрытых копытами. Большинство – жвачные, имеют сложный желудок.

Представители: Кабан, лось, северный олень, бегемоты.

Отряд Непарнокопытные. У большинства на ногах по 1 или (реже) по 3 пальца, одетых копытами. В трехпалой конечности наиболее развит третий палец.

Представители: Лошади, зебры, ослы, носороги.

Отряд Хоботные. Нос и верхняя губа преобразованы в хобот. Имеются бивни – разросшиеся видоизмененные резцы верхней челюсти. Клыки отсутствуют. Коренные зубы (по два в верхней и нижней челюстях) по мере изнашивания сменяются новыми.

Представители: Индийский и африканский слоны.

Отряд Приматы. Конечности пятипалые, передние (руки) хватательного типа, на пальцах у большинства – ногти. Большой палец может противостоять остальным. Глаза направлены вперед. Полушария переднего мозга имеют большое число извилин. Две млечные железы расположены на груди.

Представители: Мартышки, павианы, макаки, горилла, шимпанзе, орангутанг.