Типы взаимоотношений организмов

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Микробиология, микология
Морфология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Характеристика грибов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов
Биология как наука. Методы научного познания
Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы
Организм человека и его здоровье
Иммунная система и иммунитет Сердечно-сосудистая система Ткани в организме человека Роль витаминов Строение и функции нервной системы. ЦНС Неинфекционные заболевания человека Покровная система Отделы пищеварительной системы Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат Инфекционные заболевания человека Эндокринная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Дыхательная система Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Большой и малый круги кровообращения Внутренняя среда организма Органы чувств Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы
Ботаника
Отдел Голосеменные Строение семени Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Отдел Покрытосеменные Жизненные циклы растений Отдел Мхи Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Корень, стебель Вегетативные органы растений. Лист Двойное оплодотворение цветковых Характеристика растительного организма Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей Классы Однодольные и Двудольные Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Побег Разнообразие отдела Покрытосеменные
Зоология
Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Разнообразие класса Земноводные Тип Кольчатые черви Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Земноводные Классы членистоногих Общая характеристика надкласса Рыбы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Моллюски Классы моллюсков Общая характеристика животных Тип Круглые черви Подтип Черепные (Позвоночные) Подтип Оболочники Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Птицы Тип Хордовые Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Птицы Одноклеточные организмы Тип Плоские черви Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Млекопитающие Тип Кишечнополостные
Организм как биологическая система
Органогенез Бесполое размножение Гаметогенез Селекция животных Ненаследственная изменчивость Селекция растений Постэмбриональный период развития Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Эмбриональный период развития Типы размножения Селекция микроорганизмов Половое размножение
Цитология
Пластический обмен. Фотосинтез Пластический обмен. Хемосинтез Мейоз Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Митоз Энергетический обмен в клетке Немембранные органоиды Одномембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Биосинтез белка Двумембранные органоиды Метаболизм и основные понятия Общее строение клетки, классификация органоидов Органические вещества клетки. Липиды Репликация ДНК Органические вещества клетки. Углеводы Клеточный цикл Органические вещества клетки. Белки Минеральные вещества клетки, вода Клеточная теория Транспорт веществ в клетке Генетический код и его свойства
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек
Эволюция живой природы
Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Результаты эволюции Происхождение человека Доказательства эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Теории происхождения жизни на Земле Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Законы и правила в теории эволюции
Генетика
Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Сукцессия Среда обитания организмов Круговорот веществ Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому

Типы взаимоотношений организмов

Один организм может оказывать на другой как положительное, так и отрицательное воздействие. Более того, отношения могут иметь и нейтральный характер. В зависимости от результата взаимодействия особей отношения делят на симбиоз, антибиоз и нейтральные отношения.


Симбиотические отношения

Если особи находятся в симбиотических отношениях, то хотя бы один из них получает от этой связи пользу, не нанося при этом вреда другому.

Симбиоз включает в себя три подвида взаимодействий:

  • Мутуализм ― пример истинного симбиоза, когда оба организма получают от отношений пользу и не могут существовать без партнера (простейшие ― жгутиконосцы, в кишечнике термитов, выделяющие фермент, расщепляющий целлюлозу; сожительство гриба и водоросли в составе лишайника; насекомые и насекомоопыляемые растения);

  • Кооперация ― вид взаимовыгодных отношений, который не обязателен для партнеров (сотрудничество рака-отшельника и актинии ― актиния, имея стрекательные клетки, способна защитить рака, от которого взамен она получает возможность к постоянному передвижению и кусочки пищи, которые остаются от его трапезы, при этом эти организмы могут существовать и по отдельности);

  • Комменсализм ― вид отношений, полезный для одного организма и нейтральный для другого (рыба-прилипала с помощью специальной присоски, сформировавшейся на ее спине за время эволюции, прикрепляется к акуле, таким образом она путешествует вместе со своей хозяйкой по просторам океана, не принося ей существенного дискомфорта; отношения между хищниками и падальщиками).

Антибиоз

В случае антибиотических отношений, наоборот, хотя бы один организм получает вред от отношений.

К антибиозу относят паразитизм, хищничество и конкуренцию.

  • Паразит использует хозяина в качестве среды обитания и источника пищи. При этом хозяин испытывает вредное воздействие, но его уровень недостаточно высок, чтобы стать смертельным (клещи, черви-паразиты (печеночный сосальщик, бычий цепень, человеческая аскарида и т. д.), болезнетворные бактерии, все вирусы, некоторые растения, грибы (гриб-трутовик, фитофтора, головня, ржавчина).

  • Отношения хищник-жертва характеризуются использованием одного организма другим в качестве пищи. Жертва при этом погибает (плотоядные животные поедают травоядных, некоторые растения (венерина мухоловка, росянка) и грибы также могут быть хищниками).

  • Конкуренция возникает между организмами, соревнующимися за одинаковые ресурсы. Наиболее острая конкуренция происходит между особями одного вида, так как их ресурсы максимально схожи. Внутри вида особи могут конкурировать не только за ресурсы, но и за право на размножение. Могут конкурировать и неблизкие виды: волк и лиса конкурируют за пищу ― зайца, растения в лесу, на дне океана конкурируют за свет, на лугу, в степи, в пустыне ― за доступ влаги.

Нейтрализм

Нейтральными называют отношения между организмами, когда они не приносят друг другу ни пользы, ни вреда, не используют друг друга в качестве пищи, а просто сосуществуют.

Они зависят от состояния сообщества, в котором они обитают, но не зависят друг от друга (белка и лось).