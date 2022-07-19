Минеральные вещества клетки, вода

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Генетика
Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов
Организм человека и его здоровье
Отделы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Инфекционные заболевания человека Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Лимфатическая система Покровная система Иммунная система и иммунитет Железы пищеварительной системы Органы чувств Дыхательная система Перифирическая нервная система Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Сердечно-сосудистая система Ткани в организме человека Опорно-двигательный аппарат Половая система Эндокринная система Строение и функции нервной системы. ЦНС Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Внутренняя среда организма Роль витаминов
Эволюция живой природы
Синтетическая теория эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Определение вида и популяции Результаты эволюции
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3
Организм как биологическая система
Ненаследственная изменчивость Типы размножения Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Селекция животных Селекция растений Половое размножение Органогенез
Цитология
Мейоз Биосинтез белка Транспорт веществ в клетке Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Белки Минеральные вещества клетки, вода Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Фотосинтез Генетический код и его свойства Одномембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов Репликация ДНК Митоз Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Пластический обмен. Хемосинтез Органические вещества клетки. Липиды Клеточная теория Двумембранные органоиды
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание
Микробиология, микология
Значение грибов в природе и для человека Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Классификация грибов Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Лишайники – комплексные организмы
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии
Экосистемы и присущие им закономерности
Среда обитания организмов Круговорот веществ Экологические проблемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем
Ботаника
Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение цветка Отдел Мхи Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Классы Однодольные и Двудольные Отдел Папоротникообразные Ткани высших растений Характеристика растительного организма Двойное оплодотворение цветковых Строение и жизнедеятельность водорослей Жизненные циклы растений Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Вегетативные органы растений. Побег Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Лист Размножение водорослей Отдел Покрытосеменные Отдел Голосеменные
Зоология
Общая характеристика надкласса Рыбы Одноклеточные организмы Разнообразие класса Земноводные Тип Кольчатые черви Общая характеристика животных Тип Хордовые Тип Моллюски Общая характеристика класса Земноводные Классы моллюсков Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Тип Членистоногие Тип Кишечнополостные Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Общая характеристика класса Птицы Жизненные циклы паразитических червей Тип Круглые черви Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Разнообразие класса Млекопитающие

Минеральные вещества клетки, вода

Вода

Н2О – самое распространенное соединение в живых организмах. Содержание ее в разных клетках колеблется в довольно широких пределах: от 10% в эмали зубов до 98% в теле медузы, но среднем она составляет около 80% массы тела.

Функции воды в организме:

● Роль воды в обеспечении процессов жизнедеятельности обусловлена ее физико-химическими свойствами. Полярность молекул и способность образовывать водородные связи делают воду хорошим растворителем для огромного количества веществ. Большинство химических реакций, протекающих в клетке, может происходить только в водном растворе. Вода участвует и во многих химических превращениях.

● Из-за высокой удельной теплоемкости воды колебания температуры окружающей среды в меньшей степени сказываются на клетке, т. к. при изменении t° внешней среды вода поглощает или выделяет теплоту вследствие разрыва или новообразования водородных связей.

Высокая теплота испарения лежит в основе эффективного механизма теплоотдачи у растений и животных.

● Вода как растворитель принимает участие в явлениях осмоса, играющего важную роль в жизнедеятельности клетки организма.

Осмосом называют проникновение молекул растворителя через полупроницаемую мембрану в раствор какого-либо вещества.

Полупроницаемыми называются мембраны, которые пропускают молекулы растворителя, но не пропускают молекулы (или ионы) растворенного вещества.

Следовательно, осмос – односторонняя диффузия молекул воды в направлении раствора.

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Минеральные соли:

От концентрации солей в большой мере зависят осмотическое давление в клетке и ее буферные свойства.

Буферностью называется способность клетки поддерживать слабощелочную реакцию ее содержимого на постоянном уровне.

Буферность внутри клетки обеспечивается главным образом ионами Н2РО4- и НРО42-. Во внеклеточных жидкостях и в крови роль буфера играют Н2СО3 и НСО3-. Анионы связывают ионы Н и гидроксид-ионы (ОН-), благодаря чему реакция внутри клетки внеклеточных жидкостей практически не меняется.

Различают макро- и микроэлементы.

<О> Макроэлементы – вещества, потребность в которых составляет от нескольких грамм до нескольких миллиграммов в день. К ним относятся: O, C, H, N, Ca, P, S, K, Na, Cl, Mg.

Микроэлементы – вещества, потребность в которых в десятки раз меньше. К ним относятся: Fe, I, Mn, Cu.

Значение макроэлементов:

  • K (калий) – поддержание кислотно-щелочного равновесия. Обеспечение межклеточных контактов, в т.ч. между нервными клетками. Поддержание водно-солевого баланса, осмотического давления. Замедляет сердечный ритм.

  • Na (натрий) – в организме человека натрий выполняет "внеклеточные" функции: Поддержание осмотического давления и рН среды. Формирование нервного импульса в клетке. Транспорт углекислого газа.

  • Ca (кальций) – регуляция внутриклеточных процессов. Регуляция процессов нервной проводимости и мышечных сокращений. Ускоряет сердечный ритм. Формирование костной ткани, минерализация зубов. Участие в процессах свертывания крови. Карбонат кальция входит в состав раковин моллюсков.

  • Cl (хлор) – анионы участвуют в поддержании гомеостатического равновесия сред организма. Для растений хлор - микроэлемент.

  • Mg (магний) – отвечает за поддержание целостности рибосом и их нормального функционирования и за работу митохондрий. Участвует в регуляции сердечной деятельности. Является центральным атомом в молекуле хлорофилла.

  • P (фосфор) – в виде фосфатов входит в состав АТФ и нуклеотидов ДНК и РНК, участвует в процессах кодирования и хранения генетической информации. Неорганический фосфат входит в состав буферной системы крови и регулирует ее кислотно-основное равновесие.

  • S (сера) – входит в состав некоторых аминокислот (цистеин). Участвует в синтезе гемоглобина, коллагена, инсулина. Выполняет важную роль в процессах регенерации.

Значение микроэлементов:

  • Fe (железо) – незаменимо в процессах кроветворения и внутриклеточного обмена. Входит в состав гемоглобина крови. Железо играет важную роль в процессах выделения энергии, в ферментативных реакциях.

  • Cu (медь) – является жизненно важным элементом, который входит в состав многих витаминов, гормонов, ферментов, дыхательных пигментов, участвует в процессах обмена веществ, в тканевом дыхании и т.д. Отвечает за перенос кислорода в тканях моллюсков (поэтому у них голубая кровь).

  • J (йод) – входит в состав гормонов щитовидной железы.

  • F (фтор) – участвует в образовании костной ткани и формировании эмали и дентина зубной ткани.

  • Zn (цинк) – необходим для нормального роста и развития, полового созревания, а в дальнейшем — для поддержания репродуктивной функции, а также для нормального кроветворения и заживления ран.

  • Co (кобальт) – входит в состав витамина В12 и некоторых ферментов.

  • Se (селен) – участвует в обмене БЖУ, необходим для регуляции нормального синтеза гормонов щитовидной железы. Также способствует полноценному усвоению йода из пищи и воды.

Другие органические вещества клетки

Витамины – органические вещества различной химической природы, которые участвуют во многих реакциях обмена веществ, обеспечивая нормальную жизнедеятельность организма.

Могут быть водо- или жирорастворимыми. Гетеротрофные организмы получают витамины с пищей или в составе поливитаминных комплексов, автотрофы самостоятельно синтезируют эти вещества, либо получают их из окружающей среды.

Большинство витаминов представляют собой коферменты - соединения, необходимые для запуска фермента.

Именно поэтому часть ферментов обмена веществ может работать “не в полную силу”, если нет необходимого для него витамина.

Пигменты – органические вещества различного состава, придающие окраску живым организмам и выполняющие различные функции.

Например, зеленый пигмент растений хлорофилл выполняет важную роль в процессах фотосинтеза.

Билирубин – пигмент, образующийся при распаде белков, содержащих гем. По наличию билирубина в крови, моче или кале можно определить различные патологические состояния.

Гормоны – биологически активные вещества различной природы, вырабатываемые живыми организмами самостоятельно.

Они регулируют различные биохимические процессы в организме, отвечающие за рост, развитие и обмен веществ.