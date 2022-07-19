Типы размножения

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические законы и правила Сукцессия Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Признаки экосистем. Типы пищевых систем Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Генетика
Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов
Биология как наука. Методы научного познания
Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы
Микробиология, микология
Морфология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Морфология вирусов Характеристика грибов
Организм человека и его здоровье
Дыхательная система Половая система Эндокринная система Сердечно-сосудистая система Инфекционные заболевания человека Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Внутренняя среда организма Отделы пищеварительной системы Ткани в организме человека Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Большой и малый круги кровообращения Лимфатическая система Покровная система Органы чувств Неинфекционные заболевания человека Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Иммунная система и иммунитет Железы пищеварительной системы Перифирическая нервная система
Ботаника
Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Лист Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Размножение водорослей Жизненные циклы растений Строение цветка Строение семени Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Корень, стебель Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Голосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Двойное оплодотворение цветковых Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Покрытосеменные
Зоология
Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Птицы Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Общая характеристика класса Земноводные Классы членистоногих Классы моллюсков Общая характеристика животных Разнообразие класса Птицы Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Одноклеточные организмы Тип Плоские черви Тип Хордовые Тип Кишечнополостные Тип Круглые черви Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Земноводные Тип Кольчатые черви Тип Моллюски Тип Членистоногие Разнообразие класса Пресмыкающиеся
Организм как биологическая система
Типы размножения Бесполое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Селекция животных Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Половое размножение Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Органогенез Ненаследственная изменчивость Селекция растений
Цитология
Органические вещества клетки. Углеводы Клеточный цикл Общее строение клетки, классификация органоидов Мейоз Биосинтез белка Двумембранные органоиды Метаболизм и основные понятия Пластический обмен. Хемосинтез Клеточная теория Транспорт веществ в клетке Энергетический обмен в клетке Генетический код и его свойства Немембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Органические вещества клетки. Липиды Репликация ДНК Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Органические вещества клетки. Белки Минеральные вещества клетки, вода Одномембранные органоиды Митоз Пластический обмен. Фотосинтез
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек
Эволюция живой природы
Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Геологические эры Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Теории происхождения жизни на Земле Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции

Типы размножения

Сущность процессов воспроизведения и размножения

При размножении обеспечивается преемственность и непрерывность жизни. Преемственность заключается в том, что в процессе воспроизведения генетическая информация передаётся дочернему поколению. Благодаря смене поколений определенные виды и их популяции могут существовать неограниченно долго, так как снижение их численности вследствие естественной гибели особей компенсируется за счет постоянного воспроизведения организмов и замещения умерших родившимися (непрерывность жизни).

Воспроизведение — это способность организмов образовывать себе подобных. Воспроизведение является одним из важнейших свойств жизни и возможно благодаря общей способности организмов производить потомство.

Однако не всегда непосредственные потомки подобны родительским особям. Например, из спор папоротника вырастает многочисленное потомство, представленное заростками, не похожими на материнское спороносное растение.

На заростке, в свою очередь, возникает взрослое растение — спорофит, способное снова давать споры.

Такое явление получило название чередование поколений.

Если образование потомства сопровождается увеличением числа особей данного вида, то такой процесс представляет собой размножение.

Размножение — это воспроизведение генетически сходных особей данного вида, которое характеризуется увеличением числа особей в дочернем поколении по сравнению с поколением родителей.

Выделяют типы размножения:

1. Бесполое

2. Половое

1. Половое – как правило, связано с участием двух особей и их половых клеток – гамет.

Примеры полового размножения - конъюгация, слияние гамет и партеногенез.

2. Бесполое - не связано с половыми клетками, как правило, участвует одна особь.

  • Собственное бесполое: деление клетки, почкование, шизогония, полиэмбриония, спорообразование.

  • Вегетативное: луковицы, корневища, черенки, клубни, усы, метод культуры тканей.

Более подробно о каждом типе размножения можно прочитать в темах «Бесполое размножение» и «Половое размножение».

После прочтения данных тем, переходите к тестированию.