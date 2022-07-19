Ткани высших растений

Образовательные ткани
Образовательные ткани (=меристемы) являются эмбриональными тканями. Благодаря долго сохраняющейся способности к делению (некоторые клетки делятся в течение всей жизни) меристемы участвуют в образовании всех постоянных тканей и тем самым формируют растение, а также определяют его длительный рост.
По происхождению меристемы бывают первичные и вторичные:
Дальнейшее разрастание корня и стебля по диаметру (вторичный рост) обеспечивается вторичными меристемами – камбием и феллогеном (пробковым камбием).
Первичная (сверху) и вторичная (снизу) образовательная ткань
● верхушечные (апикальные)
● боковые (латеральные)
● вставочные (интеркалярные)
● раневые (травматические) меристемы.
Расположение меристем
Покровные ткани
В зависимости от происхождения различают три группы покровных тканей – эпидермис, перидерму и корку.
Эпидерма листа различных растений:
а – хлорофитум;
б – плющ обыкновенный:
в – герань душистая;
г – шелковица белая;
1 – клетки эпидермы;
2 – замыкающие клетки устьиц;
3 – устьичная щель.
Перидерма стебля бузины (а – поперечный разрез побега, б – чечевички):
1 – выполняющая ткань;
2 – остатки эпидермы;
3 – пробка (феллема);
4 – феллоген;
5 – феллодерма.
Корка дуба
Проводящие ткани
Проводящие ткани обеспечивают передвижение воды и растворенных в ней питательных веществ по растению. Различают два вида проводящей ткани:
1. ксилему (древесину)
2. флоэму (луб)
Ксилема и флоэма находятся в тесном взаимодействии друг с другом и образуют в органах растения особые комплексные группы — проводящие пучки.
Проводящий пучок
Механические ткани
Основными характеристиками строения механических тканей – мощное утолщение и одревеснение их оболочек, тесное смыкание между клетками.
Механические ткани наиболее развиты в стебле, где они представлены лубяными и древесинными волокнами, в корнях механическая ткань сосредоточена в центре органа.
Различают два вида механической ткани:
Колленхима представлена живыми паренхимными клетками с неравномерно утолщенными оболочками. Иногда колленхима содержит хлоропласты.
Склеренхима состоит из вытянутых клеток с равномерно утолщенными, часто одревесневшими оболочками, содержимое которых отмирает на ранних стадиях. Эта ткань широко представлена в вегетативных органах наземных растений и составляет их осевую опору.
Основная ткань
В ней размещены механические, проводящие и другие постоянные ткани. Основная ткань выполняет ряд функций, в связи с чем различают:
● ассимиляционную (хлоренхиму)
● запасающую
● воздухоносную (аэренхиму)
● водоносную паренхиму
Паренхимные ткани:
1-3 – хлорофиллоносная (столбчатая, губчатая и складчатая соответственно);
4 – запасающая (клетки с зернами крахмала);
5 – воздухоносная.
Ассимиляционная ткань содержит хлоропласты, выполняет функцию фотосинтеза, располагается в листьях и в молодых зеленых стеблях.
Запасающая паренхима хорошо развита в стеблях древесных растений, в корнеплодах, клубнях, луковицах, плодах и семенах. В запас откладываются белки, углеводы и другие вещества.
Водоносная паренхима накапливает воду, у растений пустынных местообитаний (кактусы) и солончаков в стеблях и листьях.
Воздухоносная паренхима – клетки аэренхимы образуют крупные воздухоносные межклетники, по которым воздух доставляется к тем частям растения, связь которых с атмосферой затруднена. Имеется у водных и болотных растений.