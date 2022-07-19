Ткани высших растений

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Микробиология, микология
Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Физиология бактерий Морфология бактерий
Зоология
Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Земноводные Классы моллюсков Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Общая характеристика надкласса Рыбы Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Разнообразие класса Земноводные Подтип Оболочники Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Птицы Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Подтип Бесчерепные Тип Круглые черви Разнообразие класса Пресмыкающиеся Одноклеточные организмы Тип Плоские черви Тип Моллюски Тип Членистоногие Общая характеристика животных
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок
Эволюция живой природы
Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Результаты эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Геологические эры Законы и правила в теории эволюции Происхождение человека Доказательства эволюции Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование
Организм как биологическая система
Гаметогенез Органогенез Бесполое размножение Селекция животных Ненаследственная изменчивость Типы размножения Селекция растений Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Комбинативная изменчивость Эмбриональный период развития Половое размножение Мутационная изменчивость
Цитология
Пластический обмен. Хемосинтез Мейоз Репликация ДНК Двумембранные органоиды Клеточная теория Органические вещества клетки. Липиды Транспорт веществ в клетке Энергетический обмен в клетке Генетический код и его свойства Немембранные органоиды Пластический обмен. Фотосинтез Клеточный цикл Минеральные вещества клетки, вода Одномембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Митоз Органические вещества клетки. Углеводы Органические вещества клетки. Белки Биосинтез белка Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Метаболизм и основные понятия
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Генетика
Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания
Организм человека и его здоровье
Железы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Органы чувств Неинфекционные заболевания человека Дыхательная система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Роль витаминов Половая система Эндокринная система Ткани в организме человека Инфекционные заболевания человека Большой и малый круги кровообращения Покровная система Иммунная система и иммунитет Строение и функции нервной системы. ЦНС Перифирическая нервная система Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Сердечно-сосудистая система Опорно-двигательный аппарат Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Отделы пищеварительной системы
Экосистемы и присущие им закономерности
Среда обитания организмов Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Экологические законы и правила Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды
Ботаника
Характеристика растительного организма Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Отдел Мхи Строение и разнообразие плодов Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Жизненные циклы растений Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений Размножение водорослей Отдел Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Вегетативные органы растений. Лист Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение цветка Вегетативные органы растений. Побег Строение семени

Ткани высших растений

Ткань – группа клеток, структурно и функционально взаимосвязанных друг с другом, сходных по происхождению, строению и выполняющих определенные функции в организме.

Образовательные ткани

Образовательные ткани (=меристемы) являются эмбриональными тканями. Благодаря долго сохраняющейся способности к делению (некоторые клетки делятся в течение всей жизни) меристемы участвуют в образовании всех постоянных тканей и тем самым формируют растение, а также определяют его длительный рост.

Клетки образовательной ткани тонкостенные, многогранные, плотно сомкнутые, с густой цитоплазмой, с крупным ядром и очень мелкими вакуолями. Они способны делиться в разных направлениях.

По происхождению меристемы бывают первичные и вторичные:

Первичная меристема составляет зародыш семени, а у взрослого растения сохраняется на кончике корней и верхушках побегов, что делает возможным их нарастание в длину.

Дальнейшее разрастание корня и стебля по диаметру (вторичный рост) обеспечивается вторичными меристемами – камбием и феллогеном (пробковым камбием).

Первичная (сверху) и вторичная (снизу) образовательная ткань

Меристемы по расположению в теле растения различают:

● верхушечные (апикальные)

● боковые (латеральные)

● вставочные (интеркалярные)

● раневые (травматические) меристемы.

Расположение меристем

Покровные ткани

Покровные ткани располагаются на поверхности всех органов растения. Они выполняют главным образом защитную функцию – защищают растения от механических повреждений, проникновения микроорганизмов, резких колебаний температуры, излишнего испарения и т. п.

В зависимости от происхождения различают три группы покровных тканей – эпидермис, перидерму и корку.

Эпидермис (эпидерма, кожица) – первичная покровная ткань, расположенная на поверхности листьев и молодых зеленых побегов. Состоит из одного слоя живых, плотно сомкнутых клеток, не имеющих хлоропластов.

Эпидерма листа различных растений:

а – хлорофитум;

б – плющ обыкновенный:

в – герань душистая;

г – шелковица белая;

1 – клетки эпидермы;

2 – замыкающие клетки устьиц;

3 – устьичная щель.

Перидерма – вторичная покровная ткань стеблей и корней. Ее образование связано с деятельностью вторичной меристемы – феллогена (пробкового камбия). Пробка, феллоген и феллодерма составляют перидерму.

Перидерма стебля бузины (а – поперечный разрез побега, б – чечевички):

1 – выполняющая ткань;

2 – остатки эпидермы;

3 – пробка (феллема);

4 – феллоген;

5 – феллодерма.

Корка образуется у деревьев и кустарников на смену пробке. На поверхности стебля постепенно образуется комплекс мертвых тканей, состоящий из нескольких слоев пробки и отмерших участков коры. Толстая корка служит более надежной защитой для растения.

Корка дуба

Проводящие ткани

Проводящие ткани обеспечивают передвижение воды и растворенных в ней питательных веществ по растению. Различают два вида проводящей ткани:

1. ксилему (древесину)

2. флоэму (луб)

Ксилема = трахеиды + трахеи (сосуды, МЕРТВЫЕ) + древесинная паренхима + механическая ткань. Восходящий ток = передвижение воды с растворенными в ней минеральными веществами от корней к листьям и другим частям растения + Опорная функция.

Флоэма = ситовидные трубки (ЖИВЫЕ) + клетки-спутницы + паренхима + механическая ткань. Нисходящий ток = проводит органические вещества, синтезированные в листьях, ко всем органам растения. Функция клеток спутниц = управляют всей деятельностью (особенно транспортной) лишенных ядер ситовидных трубок и обеспечивают последние АТФ.

Ксилема и флоэма находятся в тесном взаимодействии друг с другом и образуют в органах растения особые комплексные группы — проводящие пучки.

Проводящий пучок

Механические ткани

Механические ткани обеспечивают прочность органов растений.

Основными характеристиками строения механических тканей – мощное утолщение и одревеснение их оболочек, тесное смыкание между клетками.

Механические ткани наиболее развиты в стебле, где они представлены лубяными и древесинными волокнами, в корнях механическая ткань сосредоточена в центре органа.

Различают два вида механической ткани:

  • Колленхима представлена живыми паренхимными клетками с неравномерно утолщенными оболочками. Иногда колленхима содержит хлоропласты.

  • Склеренхима состоит из вытянутых клеток с равномерно утолщенными, часто одревесневшими оболочками, содержимое которых отмирает на ранних стадиях. Эта ткань широко представлена в вегетативных органах наземных растений и составляет их осевую опору.

Основная ткань

Основная ткань (= паренхима), состоит из живых, обычно тонкостенных клеток, которые составляют основу органов.

В ней размещены механические, проводящие и другие постоянные ткани. Основная ткань выполняет ряд функций, в связи с чем различают:

● ассимиляционную (хлоренхиму)

● запасающую

● воздухоносную (аэренхиму)

● водоносную паренхиму

Паренхимные ткани:

1-3 – хлорофиллоносная (столбчатая, губчатая и складчатая соответственно);

4 – запасающая (клетки с зернами крахмала);

5 – воздухоносная.

Ассимиляционная ткань содержит хлоропласты, выполняет функцию фотосинтеза, располагается в листьях и в молодых зеленых стеблях.

Запасающая паренхима хорошо развита в стеблях древесных растений, в корнеплодах, клубнях, луковицах, плодах и семенах. В запас откладываются белки, углеводы и другие вещества.

Водоносная паренхима накапливает воду, у растений пустынных местообитаний (кактусы) и солончаков в стеблях и листьях.

Воздухоносная паренхима – клетки аэренхимы образуют крупные воздухоносные межклетники, по которым воздух доставляется к тем частям растения, связь которых с атмосферой затруднена. Имеется у водных и болотных растений.