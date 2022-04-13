Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Микробиология, микология
Значение грибов в природе и для человека Морфология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Характеристика грибов Классификация грибов Физиология бактерий
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Сердечно-сосудистая система Железы пищеварительной системы Органы чувств Инфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Ткани в организме человека Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат Иммунная система и иммунитет Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Лимфатическая система Покровная система Роль витаминов Неинфекционные заболевания человека Дыхательная система Перифирическая нервная система Большой и малый круги кровообращения Половая система
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Среда обитания организмов Круговорот веществ Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды
Организм как биологическая система
Типы размножения Селекция растений Селекция микроорганизмов Половое размножение Бесполое размножение Гаметогенез Селекция животных Ненаследственная изменчивость Постэмбриональный период развития Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Органогенез Эмбриональный период развития
Цитология
Транспорт веществ в клетке Митоз Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Минеральные вещества клетки, вода Одномембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов Мейоз Пластический обмен. Хемосинтез Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Фотосинтез Немембранные органоиды Биосинтез белка Двумембранные органоиды Репликация ДНК Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Энергетический обмен в клетке Генетический код и его свойства Органические вещества клетки. Белки Клеточная теория Органические вещества клетки. Липиды
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4
Генетика
Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов
Ботаника
Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и жизнедеятельность водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Покрытосеменные Строение цветка Отдел Мхи Вегетативные органы растений. Корень, стебель Двойное оплодотворение цветковых Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Характеристика растительного организма Размножение водорослей Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Побег Строение семени Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Лист
Зоология
Жизненные циклы паразитических червей Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Земноводные Тип Плоские черви Подтип Оболочники Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Разнообразие класса Пресмыкающиеся Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Членистоногие Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие класса Птицы Общая характеристика животных Общая характеристика надкласса Рыбы Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Птицы Тип Моллюски Классы моллюсков Тип Круглые черви Подтип Бесчерепные Классы членистоногих Разнообразие класса Млекопитающие
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок
Эволюция живой природы
Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Происхождение человека Доказательства эволюции Основные эволюционные представления Геологические эры Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Законы и правила в теории эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Результаты эволюции

Круговорот веществ

Круговорот веществ ― естественное циклическое движение химических элементов от одного компонента биосферы (или биоценоза) к другому, поддерживаемое потоком солнечной радиации. Основным средством этого круговорота служат пищевые связи живых организмов.

Круговорот углерода

Углерод в природе находится в горных породах в виде известняка и мрамора, которые поступают в атмосферу при сжигании топлива. Из воздуха углекислый газ поглощается зелеными растениями, при фотосинтезе превращается в органические вещества, которые затем переходят по цепям питания, и снова углерод возвращается в атмосферу в виде углекислого газа, образующегося в результате метаболизма (дыхание, брожение), благодаря деятельности бактерий, разрушающих мертвые остатки растений и животных.

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Круговорот азота

Круговорот азота – биогеохимический процесс в биосфере, в котором участвуют организмы-редуценты, а также нитрифицирующие и клубеньковые бактерии.

Азот – важный химический элемент, входящий в состав белков и нуклеиновых кислот.  

Основная масса азота поступает из атмосферы благодаря азотфиксирующим бактериям. Они усваивают его и переводят в химические соединения, способные усваиваться растениями. Затем азот передается по цепям питания и возвращается в свободном виде в атмосферу.  

Аммонификация – разложение (гниение) белков с образованием аммиака (минерализация органического вещества) – осуществляется редуцентами.
 

Нитрификация – процесс окисления солей аммиака в соли азотной кислоты: I этап – превращение аммиака в нитриты; II этап – превращение нитритов в нитраты.
Осуществляется почвенными нитрифицирующими бактериями (нитрозомонас, нитрозабактер). 

Денитрификация – разложение солей азотной кислоты до образования газообразного азота – осуществляется почвенными денитрифицирующими бактериями.
 

Азотфиксация – образование азотистых соединений путем фиксации атмосферного азота свободноживущими почвенными бактериями (азотобактер) или бактериями, живущими в симбиозе с корнями бобовых растений (клубеньковые бактерии ризобиум).
 

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Круговорот воды

Вода выпадает на поверхность Земли в виде осадков, образующихся из водяного пара атмосферы. Определенная часть выпавших осадков испаряется прямо с поверхности, возвращаясь в атмосферу водяным паром.

Другая часть проникает в почву, всасывается корнями растений и затем, пройдя через растения, испаряется в процессе транспирации.

Третья часть просачивается в глубокие слои подпочвы до водоупорных горизонтов, пополняя подземные воды.

Четвертая часть в виде поверхностного, речного и подземного стока стекает в водоемы, откуда также испаряется в атмосферу.

Наконец, часть используется животными и потребляется человеком для своих нужд.

Вся испарившаяся и вернувшаяся в атмосферу вода конденсируется и вновь выпадает в качестве осадков.

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