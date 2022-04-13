Круговорот веществ

Круговорот веществ ― естественное циклическое движение химических элементов от одного компонента биосферы (или биоценоза) к другому, поддерживаемое потоком солнечной радиации. Основным средством этого круговорота служат пищевые связи живых организмов.

Круговорот углерода

Углерод в природе находится в горных породах в виде известняка и мрамора, которые поступают в атмосферу при сжигании топлива. Из воздуха углекислый газ поглощается зелеными растениями, при фотосинтезе превращается в органические вещества, которые затем переходят по цепям питания, и снова углерод возвращается в атмосферу в виде углекислого газа, образующегося в результате метаболизма (дыхание, брожение), благодаря деятельности бактерий, разрушающих мертвые остатки растений и животных.

Круговорот азота

Круговорот азота – биогеохимический процесс в биосфере, в котором участвуют организмы-редуценты, а также нитрифицирующие и клубеньковые бактерии.

Азот – важный химический элемент, входящий в состав белков и нуклеиновых кислот.

Основная масса азота поступает из атмосферы благодаря азотфиксирующим бактериям. Они усваивают его и переводят в химические соединения, способные усваиваться растениями. Затем азот передается по цепям питания и возвращается в свободном виде в атмосферу.

Аммонификация – разложение (гниение) белков с образованием аммиака (минерализация органического вещества) – осуществляется редуцентами.

Нитрификация – процесс окисления солей аммиака в соли азотной кислоты: I этап – превращение аммиака в нитриты; II этап – превращение нитритов в нитраты.

Осуществляется почвенными нитрифицирующими бактериями (нитрозомонас, нитрозабактер).

Денитрификация – разложение солей азотной кислоты до образования газообразного азота – осуществляется почвенными денитрифицирующими бактериями.

Азотфиксация – образование азотистых соединений путем фиксации атмосферного азота свободноживущими почвенными бактериями (азотобактер) или бактериями, живущими в симбиозе с корнями бобовых растений (клубеньковые бактерии ризобиум).

Круговорот воды

Вода выпадает на поверхность Земли в виде осадков, образующихся из водяного пара атмосферы. Определенная часть выпавших осадков испаряется прямо с поверхности, возвращаясь в атмосферу водяным паром.

Другая часть проникает в почву, всасывается корнями растений и затем, пройдя через растения, испаряется в процессе транспирации.

Третья часть просачивается в глубокие слои подпочвы до водоупорных горизонтов, пополняя подземные воды.

Четвертая часть в виде поверхностного, речного и подземного стока стекает в водоемы, откуда также испаряется в атмосферу.

Наконец, часть используется животными и потребляется человеком для своих нужд.

Вся испарившаяся и вернувшаяся в атмосферу вода конденсируется и вновь выпадает в качестве осадков.