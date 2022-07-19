Общая характеристика класса Земноводные

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Экологические законы и правила Сукцессия Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Признаки экосистем. Типы пищевых систем Круговорот веществ
Ботаника
Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Классы Однодольные и Двудольные Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Вегетативные органы растений. Побег Отдел Покрытосеменные Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Мхи Строение семени Строение и жизнедеятельность водорослей Размножение водорослей Жизненные циклы растений Отдел Голосеменные Строение и разнообразие плодов Характеристика растительного организма Двойное оплодотворение цветковых
Генетика
Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики
Биология как наука. Методы научного познания
Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Физиология вирусов Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Физиология бактерий
Организм человека и его здоровье
Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат Лимфатическая система Внутренняя среда организма Сердечно-сосудистая система Ткани в организме человека Органы чувств Неинфекционные заболевания человека Дыхательная система Большой и малый круги кровообращения Покровная система Эндокринная система Роль витаминов Железы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Строение и функции нервной системы. ЦНС Инфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Выделительная система Отделы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы
Зоология
Классы членистоногих Тип Кольчатые черви Тип Моллюски Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Птицы Тип Хордовые Жизненные циклы паразитических червей Классы моллюсков Общая характеристика надкласса Рыбы Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Членистоногие Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Земноводные Подтип Оболочники Тип Круглые черви Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Плоские черви Общая характеристика животных
Организм как биологическая система
Органогенез Бесполое размножение Эмбриональный период развития Постэмбриональный период развития Мутационная изменчивость Селекция растений Селекция микроорганизмов Половое размножение Комбинативная изменчивость Гаметогенез Селекция животных Ненаследственная изменчивость Типы размножения
Цитология
Репликация ДНК Транспорт веществ в клетке Двумембранные органоиды Немембранные органоиды Минеральные вещества клетки, вода Пластический обмен. Хемосинтез Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Фотосинтез Органические вещества клетки. Белки Одномембранные органоиды Мейоз Органические вещества клетки. Липиды Биосинтез белка Энергетический обмен в клетке Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточная теория Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Митоз Генетический код и его свойства
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача
Эволюция живой природы
Законы и правила в теории эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Геологические эры Определение вида и популяции Происхождение человека Формы естественного отбора Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Результаты эволюции

Общая характеристика класса Земноводные

Количество видов: около 4 000 видов.

Покров: Животные с тонкой, голой кожей с большим количеством желез, выделяющих слизь.

Голая кожа, покрытая слизью

Система опоры: Внутренний скелет представлен позвоночником:

Отделы позвоночника:

Шейный – Туловищный – Крестцовый – Хвостовой.

Конечности прикреплены к поясам:

  • Передний пояс – парные лопатки, ключица и воронья кость;

  • Пояс задних конечностей – тазовые кости, передние и задние свободные конечности.

Строение скелета

Внимание! У земноводных НЕТ грудной клетки!

Пищеварительная система:

Ротоглоточная полость (есть слюнные железы, у большинства конические недифференцированные зубы, прикрепляющиеся к костям челюстей) – пищевод – желудок – кишечник: двенадцатиперстная кишка (в нее открываются протоки печени и поджелудочной железы), тонкий кишечник, толстый кишечник, который открывается в клоаку.

Кровеносная система:

  • 3х камерное сердце.

  • 2 круга кровообращения

  • кровь смешанная и поэтому непостоянная температура тела

Кровеносная система амфибий

Дыхательная система: представлена легкими + кожей.

Строение дыхательной системы

Выделительная система: Тазовые или туловищные почки.

Половая система: Раздельнополые.

  • Развитие во внешней среде (в воде) с метаморфозом.

Метаморфоз

Прочитайте тему “Разнообразие класса Земноводные” и переходите к тестированию.