Классификация грибов

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Ботаника
Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Строение семени Отдел Покрытосеменные Разнообразие отдела Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Жизненные циклы растений Строение цветка Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений Двойное оплодотворение цветковых Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей Отдел Голосеменные Отдел Папоротникообразные Характеристика растительного организма Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли
Цитология
Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Фотосинтез Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Белки Одномембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточная теория Биосинтез белка Энергетический обмен в клетке Клеточный цикл Пластический обмен. Хемосинтез Мейоз Митоз Минеральные вещества клетки, вода Органические вещества клетки. Липиды Репликация ДНК Транспорт веществ в клетке Двумембранные органоиды Генетический код и его свойства Метаболизм и основные понятия
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды экосистем Сукцессия Среда обитания организмов Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ
Зоология
Разнообразие класса Птицы Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика класса Птицы Тип Моллюски Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика животных Тип Круглые черви Подтип Бесчерепные Классы членистоногих Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие Жизненные циклы паразитических червей Классы моллюсков Разнообразие класса Млекопитающие Одноклеточные организмы Подтип Оболочники Тип Хордовые Тип Членистоногие Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Кольчатые черви Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Пресмыкающиеся
Организм как биологическая система
Типы размножения Селекция растений Постэмбриональный период развития Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Органогенез Бесполое размножение Ненаследственная изменчивость Половое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Селекция животных Селекция микроорганизмов
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек
Эволюция живой природы
Доказательства эволюции Основные эволюционные представления Определение вида и популяции Законы и правила в теории эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Геологические эры Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции
Генетика
Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики
Микробиология, микология
Морфология вирусов Морфология бактерий Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Физиология бактерий
Организм человека и его здоровье
Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Дыхательная система Большой и малый круги кровообращения Покровная система Ткани в организме человека Роль витаминов Инфекционные заболевания человека Выделительная система Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Сердечно-сосудистая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Эндокринная система Железы пищеварительной системы Органы чувств Опорно-двигательный аппарат Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Иммунная система и иммунитет Отделы пищеварительной системы Внутренняя среда организма

Классификация грибов

Низшие грибы

  • Дрожжи не имеют мицелия и представляют собой неподвижные клетки овальной формы размером 2-10 мкм. Размножаются дрожжи почкованием или делением. У них наблюдается и половой процесс, протекающий в виде копуляции двух клеток. Образовавшаяся при этом зигота превращается в сумку с 4-8 спорами.

http://sbio.info/images/tmp55-4.jpg

Дрожжи:

1отдельная клетка;

2-5почкование клеток;

6сумка с четырьмя спорами.

Предполагают, что дрожжи произошли от многоклеточных предков. Упрощение их организации произошло в связи с обитанием в жидких сахаристых средах.

  • Мукор – это не один вид, а род грибов, включающий более 50 видов.

Строение мукора

Мукор по-другому называют белой плесенью. Его мицелий представляет собой переплетение гиф беловатого цвета и выглядит как пушистый белый налет.

Грибница (мицелий) мукора хотя и состоит из нитевидных гиф, по сути является одной огромной клеткой со множеством ядер.

Высшие грибы

  • Плесневые грибы развиваются сапротрофно в почве, на увлажненных продуктах, плодах и овощах, на животных и растительных остатках, образуя пушистые или паутинистые налеты (плесень) серого, зеленого, черного, сизого цвета.

Известным представителем плесневых грибов является пеницилл. Его мицелий состоит из разветвленных нитей, разделенных перегородками на клетки, а спороношение напоминает кисть, отсюда и его название «кистевик». На концах разветвленных конидиеносцев образуются цепочки конидий, с помощью которых пеницилл размножается.

Плесневые грибы:

1пеницилл;

2аспергилл.

  • Грибы-паразиты поражают преимущественно растения. У большинства фитопатогенных грибов мицелий развивается внутри тканей корня, стебля, листа и плода, у некоторых – на поверхности органов растения.

  • Шляпочные грибы живут на богатой перегноем лесной почве, на полях и лугах встречаются на гниющей древесине (опенок летний и зимний, вешенки).

В процессе их развития на мицелии формируются органы спороношения – плодовые тела, состоящие из ножки и шляпки. Ножка и шляпка образованы плотными пучками гиф. В шляпке можно различить два слоя: плотный верхний, часто окрашенный, покрытый кожицей, и нижний.

У одних грибов – пластинчатых – нижний слой шляпки состоит из радиально расположенных пластинок (у сыроежек, груздей, шампиньонов, бледной поганки). У белого гриба, подберезовика, подосиновика, масленка он состоит из многочисленных трубочек, поэтому их называют трубчатыми.

На пластинках, в трубочках, а у некоторых представителей на шипиках или иголочках образуются десятки миллионов спор. После созревания они высыпаются на почву, разносятся ветром, водой, насекомыми и другими животными, что способствует широкому распространению грибов.

Среди шляпочных грибов есть как съедобные, так и ядовитые.

Наиболее ценные съедобные грибы, широко встречающиеся в лесах Беларуси и России, — белый, рыжик, груздь настоящий, подберезовик, подосиновик, масленок, шампиньон.

Ядовитые грибы, такие как бледная поганка, многие мухоморы, некоторые виды грибов-зонтиков, говорушек, рядовок и др., уже попадая в пищу, могут вызывать серьезные, а иногда и смертельные отравления. Следует помнить, что белки грибов довольно быстро расщепляются с образованием ядовитых азотистых соединений, поэтому отравление может быть вызвано и неядовитыми, но несвежими грибами.