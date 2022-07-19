Неаллельные взаимодействия генов

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Цитология
Клеточная теория Репликация ДНК Биосинтез белка Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Белки Одномембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Органические вещества клетки. Углеводы Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Липиды Двумембранные органоиды Митоз Пластический обмен. Фотосинтез Генетический код и его свойства Метаболизм и основные понятия Общее строение клетки, классификация органоидов Мейоз Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Энергетический обмен в клетке Клеточный цикл Минеральные вещества клетки, вода Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком
Биология как наука. Методы научного познания
Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии
Экосистемы и присущие им закономерности
Круговорот веществ Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Сукцессия Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов
Зоология
Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Тип Моллюски Жизненные циклы паразитических червей Одноклеточные организмы Классы моллюсков Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Тип Членистоногие Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Разнообразие класса Земноводные Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Тип Круглые черви Подтип Бесчерепные Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика животных Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика надкласса Рыбы
Организм как биологическая система
Комбинативная изменчивость Гаметогенез Селекция животных Типы размножения Селекция микроорганизмов Половое размножение Органогенез Бесполое размножение Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Селекция растений Постэмбриональный период развития Мутационная изменчивость
Эволюция живой природы
Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1
Генетика
Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Микробиология, микология
Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Морфология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Характеристика грибов Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов
Организм человека и его здоровье
Роль витаминов Железы пищеварительной системы Органы чувств Перифирическая нервная система Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Внутренняя среда организма Опорно-двигательный аппарат Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Лимфатическая система Покровная система Иммунная система и иммунитет Сердечно-сосудистая система Ткани в организме человека Строение и функции нервной системы. ЦНС Инфекционные заболевания человека Неинфекционные заболевания человека Половая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей
Ботаника
Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений Характеристика растительного организма Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Строение семени Вегетативные органы растений. Лист Жизненные циклы растений Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Двойное оплодотворение цветковых Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей Отдел Голосеменные Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли

Неаллельные взаимодействия генов

Неаллельные гены — это гены, расположенные в разных локусах хромосом и кодирующие разные признаки (например, цвет глаз и цвет волос). Неаллельные гены могут взаимодействовать между собой, когда один признак проявляется под действием совокупности нескольких генов.

Различают следующие взаимодействия неаллельных генов:

Комплементарное (дополнительное) действие генов — это вид взаимодействия неаллельных генов, доминантные аллели которых при совместном сочетании в генотипе обусловливают новое фенотипическое проявление признаков.

Комплементарное взаимодействие двух генов можно обозначить в виде формулы:

Примеры признаков при комплементарном взаимодействии генов:

  • появление у душистого горошка потомства, имеющего цветки пурпурной окраски, при скрещивании родительских форм с белыми цветками

  • появление у шелкопряда потомства, имеющего темно-коричневых личинок, при скрещивании неокрашенных родительских форм

  • появление у мышей окраски шерсти типа агути при скрещивании родительских форм черного и белого цвета

  • появление у льна потомства с голубой окраской цветков при скрещивании родительских форм с неокрашенными цветками

Эпистаз — взаимодействие неаллельных генов, при котором один из них подавляется другим. Подавляющий ген называется эпистатичным, подавляемый — гипостатичным.

  • Доминантный эпистаз происходит при доминантном супрессоре: А > B. Расщепление по фенотипу при доминантном эпистазе может происходить в соотношении 12:3:1 или 13:3.

  • Рецессивный эпистаз – при рецессивном супрессоре: аа > B или aa > bb. Расщепление по фенотипу может идти в соотношении 9:3:4 или 9:7.

Примеры эпистаза:

  • у большинства пород кур наличие пигмента в перьях определяет доминантный аллель A. Ген I подавляет синтез пигмента. При скрещивании двух белых дигетерозиготных птиц в потомстве появляются цыплята с окрашенным оперением

Доминантный эпистаз

  • наследование окраски плодов у тыквы (белые, желтые и зеленые)

  • наследование окраски зерен овса (черные, серые и белые)

  • наследование масти лошадей (серых, вороных и рыжих)

  • наследование окраски шерсти у мышей

Плейотропия – явление множественного действия гена. Выражается в способности одного гена влиять на несколько фенотипических признаков. Один белок-фермент, образующийся под контролем одного гена, определяет развитие не только данного признака, но и воздействует на вторичные реакции биосинтеза других признаков и свойств, вызывая их изменения.

Примеры плейотропии:

  • у многих растений ген, обуславливающий окраску цветка, вызывает изменение окраски других органов (стебля, листьев, семян)

  • у человека мутантный ген, контролирующий развитие соединительной ткани, обуславливает синдром «паучьи пальцы» (синдром Марфана) и вызывает не только удлинение пальцев рук и ног, но также изменение формы лица, дефект хрусталика, врождённые пороки сердца

  • ген, отвечающий за рыжий цвет волос, обуславливает также более светлую окраску кожи и появление веснушек

Полимерия — взаимодействие неаллельных генов, при котором один и тот же признак контролируется несколькими доминантными неаллельными генами, действующими на этот признак в равной степени, усиливая его проявления. Такие гены называют полигенами, или полимерными генами. Они обозначаются одной буквой латинского алфавита, но с разными цифровыми индексами (А1, А2, А3 или а1, а2, а3).

Различают два вида полимерии:

  • кумулятивная – наследование, при котором с увеличением дозы доминантных генов усиливается степень выраженности признаков (например, цвет кожи)

  • некумулятивная – степень выраженности признака не зависит от количества доминантных генов с однозначным фенотипическим проявлением, признак развивается в полной мере при наличии хотя бы одного гена (например, формы плодов пастушьей сумки)

Примеры полимерии:

  • цвет кожи у человека определяют четыре пары неаллельных генов, ответственных за выработку пигмента меланина. Чем больше имеется доминантных генов, тем больше в коже меланина, и тем темнее её окраска

  • наличие оперения на ногах у кур определяется двумя неаллельными доминантными генами – A1 и A2. Неоперенные ноги будут только у птиц с генотипом a1a1a2a2. Оперенные ноги будут иметь куры с генотипами: A1a2a2 и a1a1A2

  • у пшеницы ген А кодирует тёмно-красный цвет зёрен, а – белый цвет зёрен. За цвет отвечают два гена – 1 и 2. Первый ген может быть представлен аллелями А1 и а1, второй – аллелями А2 и а2. В зависимости от того, каких аллелей больше – А или а, оттенок зёрен будет изменяться