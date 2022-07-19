Неаллельные взаимодействия генов

Различают следующие взаимодействия неаллельных генов:
Комплементарное взаимодействие двух генов можно обозначить в виде формулы:
Примеры признаков при комплементарном взаимодействии генов:
появление у душистого горошка потомства, имеющего цветки пурпурной окраски, при скрещивании родительских форм с белыми цветками
появление у шелкопряда потомства, имеющего темно-коричневых личинок, при скрещивании неокрашенных родительских форм
появление у мышей окраски шерсти типа агути при скрещивании родительских форм черного и белого цвета
появление у льна потомства с голубой окраской цветков при скрещивании родительских форм с неокрашенными цветками
Доминантный эпистаз происходит при доминантном супрессоре: А > B. Расщепление по фенотипу при доминантном эпистазе может происходить в соотношении 12:3:1 или 13:3.
Рецессивный эпистаз – при рецессивном супрессоре: аа > B или aa > bb. Расщепление по фенотипу может идти в соотношении 9:3:4 или 9:7.
Примеры эпистаза:
у большинства пород кур наличие пигмента в перьях определяет доминантный аллель A. Ген I подавляет синтез пигмента. При скрещивании двух белых дигетерозиготных птиц в потомстве появляются цыплята с окрашенным оперением
Доминантный эпистаз
наследование окраски плодов у тыквы (белые, желтые и зеленые)
наследование окраски зерен овса (черные, серые и белые)
наследование масти лошадей (серых, вороных и рыжих)
наследование окраски шерсти у мышей
Примеры плейотропии:
у многих растений ген, обуславливающий окраску цветка, вызывает изменение окраски других органов (стебля, листьев, семян)
у человека мутантный ген, контролирующий развитие соединительной ткани, обуславливает синдром «паучьи пальцы» (синдром Марфана) и вызывает не только удлинение пальцев рук и ног, но также изменение формы лица, дефект хрусталика, врождённые пороки сердца
ген, отвечающий за рыжий цвет волос, обуславливает также более светлую окраску кожи и появление веснушек
Различают два вида полимерии:
кумулятивная – наследование, при котором с увеличением дозы доминантных генов усиливается степень выраженности признаков (например, цвет кожи)
некумулятивная – степень выраженности признака не зависит от количества доминантных генов с однозначным фенотипическим проявлением, признак развивается в полной мере при наличии хотя бы одного гена (например, формы плодов пастушьей сумки)
Примеры полимерии:
цвет кожи у человека определяют четыре пары неаллельных генов, ответственных за выработку пигмента меланина. Чем больше имеется доминантных генов, тем больше в коже меланина, и тем темнее её окраска
наличие оперения на ногах у кур определяется двумя неаллельными доминантными генами – A1 и A2. Неоперенные ноги будут только у птиц с генотипом a1a1a2a2. Оперенные ноги будут иметь куры с генотипами: A1a2a2 и a1a1A2
у пшеницы ген А кодирует тёмно-красный цвет зёрен, а – белый цвет зёрен. За цвет отвечают два гена – 1 и 2. Первый ген может быть представлен аллелями А1 и а1, второй – аллелями А2 и а2. В зависимости от того, каких аллелей больше – А или а, оттенок зёрен будет изменяться