Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Ботаника
Строение и разнообразие плодов Классы Однодольные и Двудольные Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Размножение водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Покрытосеменные Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Характеристика растительного организма Вегетативные органы растений. Лист Двойное оплодотворение цветковых Строение и жизнедеятельность водорослей Жизненные циклы растений Отдел Голосеменные Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли
Зоология
Подтип Оболочники Тип Хордовые Классы моллюсков Подтип Бесчерепные Общая характеристика надкласса Рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Жизненные циклы паразитических червей Классы членистоногих Разнообразие класса Млекопитающие Тип Кишечнополостные Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика класса Птицы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие класса Птицы Одноклеточные организмы Разнообразие класса Земноводные Тип Моллюски Тип Членистоногие Общая характеристика животных Тип Круглые черви Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Кольчатые черви
Цитология
Немембранные органоиды Митоз Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Мейоз Органические вещества клетки. Липиды Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Генетический код и его свойства Метаболизм и основные понятия Минеральные вещества клетки, вода Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточная теория Репликация ДНК Биосинтез белка Органические вещества клетки. Белки Одномембранные органоиды Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Пластический обмен. Фотосинтез Клеточный цикл Пластический обмен. Хемосинтез
Генетика
Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки
Организм человека и его здоровье
Иммунная система и иммунитет Сердечно-сосудистая система Ткани в организме человека Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Инфекционные заболевания человека Железы пищеварительной системы Органы чувств Опорно-двигательный аппарат Половая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Большой и малый круги кровообращения Лимфатическая система Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Перифирическая нервная система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Покровная система Внутренняя среда организма Роль витаминов Строение и функции нервной системы. ЦНС Неинфекционные заболевания человека Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища
Организм как биологическая система
Органогенез Бесполое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Селекция растений Постэмбриональный период развития Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Селекция микроорганизмов Типы размножения Половое размножение Селекция животных
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком
Эволюция живой природы
Формы естественного отбора Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Результаты эволюции Основные эволюционные представления Геологические эры Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Законы и правила в теории эволюции
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Микробиология, микология
Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Характеристика грибов Классификация грибов Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы
Экосистемы и присущие им закономерности
Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ

Классы Членистоногих

Класс Ракообразные

Представители: Рак-отшельник, креветка, краб, омар, лангуст – Десятиногие (Высшие); дафния, циклоп, бокоплав – Низшие ракообразные

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Количество видов: Около 25 тыс. видов. Выделяют Высших (Десятиногие) и Низших ракообразных.

Место обитания и образ жизни: Водная и наземно-воздушная среда; донные (бентос), пассивно плавающие (зоопланктон), сидячие, некоторые паразиты.

Тело (сегментация и другие особенности): Тело разделено на голову, грудь и брюшко (у раков головогрудь и брюшко).

Система опоры (скелет): Наружный скелет из кутикулы, пропитанный особым органическим веществом – хитином. У высших раков наружный скелет мощный

Передвижение: У Низших – двуветвистое строение конечностей, у Высших – одноветвистое (5 пар)

Дыхательная система: Дыхание у Низших осуществляется всей поверхностью тела, у Высших – жабрами (выросты конечностей).

Нервная система: Окологлоточное кольцо и брюшная нервная цепочка.

Органы чувств: Две пары усиков (отличие), фасеточные глаза.

Выделительная система: «Зеленые» железы

Половая система: В основном раздельнополые.

Строение ракообразных

Развитие: Развитие с превращением: яйцо – личинки – молодая особь.

Являются звеном в цепи питания, также кормом для рыб, моллюсков и водных млекопитающих (китов), употребляются в пищу человеком, санитары водоемов, могут быть промежуточными хозяевами для паразитических червей (циклоп – для личинок широкого лентеца и ришты, краб и рак – легочного сосальщика)

Класс Паукообразные

Представители: Скорпионы, сенокосцы, клещи, пауки

Количество видов: Более 62 тыс. видов

Место обитания и образ жизни: В наземно-воздушной среде, вторично водные, хищники (ядовитые железы, паутинные бородавки); ведут одиночный (чаще) образ жизни, некоторые образуют колонии; многие ядовиты.

Тело (сегментация и другие особенности): Головогрудь и брюшко, соединяются тонким стебельком; дыхание только атмосферным воздухом; видоизменения брюшных конечностей – паутинные бородавки и легочные мешки.

Система опоры (скелет): Наружный скелет из кутикулы, пропитанный особым органическим веществом – хитином.

Передвижение: 4 пары конечностей

Дыхательная система: Легкие или трахеи

Нервная система: Окологлоточное кольцо и брюшная нервная цепочка.

Органы чувств: Наибольшее значение имеет осязание, органы зрения – простые глаза от 2 до 12

Выделительная система: Мальпигиевы сосуды

Строение паукообразных

Половая система: Раздельнополые.

Развитие: Размножение может быть из неоплодотворенных яиц – партеногенез (образуются только самки), развитие (у большинства) без превращения – без личиночных стадий

Некоторые представители являются переносчиками заболеваний: Чесоточный зудень – чесотка. Железница угревая – появление угрей. Таежный клещ – таежный энцефалит. Дермасентор – переносят спирохет, возбудителей клещевого сыпного и обратного тифа, возбудителей туляремии, энцефалита, риккетсиозов, бруцеллеза.

Класс Насекомые

Представители:

Количество видов: Более 1,5 млн. видов.

Место обитания и образ жизни: Все среды жизни, кроме, организменной, многие летающие.

Тело (сегментация и другие особенности): Голова, грудь, брюшко.

Система опоры (скелет): Наружный скелет из кутикулы, пропитанный особым органическим веществом – хитином.

Передвижение: 3 пары конечностей, 1 или 2 пары крыльев

Дыхательная система: Трахеи

Нервная система: Окологлоточное кольцо и брюшная нервная цепочка, надглоточный нервный узел хорошо развит – «головной мозг». У общественных насекомых хорошо развит передний отдел с центром условно рефлекторной и инстинктивной деятельности.

Органы чувств: Пара фасеточных глаз, органы слуха (сверчки, кузнечики, совки, цикады); усики (1 пара) ― органы осязания и обоняния. Ротовые органы (аппараты) насекомых приспособлены к разным способам добывания пищи

Выделительная система: Мальпигиевы железы и жировое тело.

Строение Насекомых

Половая система: Раздельнополые, у пчел и тлей – партеногенез

Развитие: Развитие прямое (у чешуйницы), с метаморфозом:

С полным превращением (яйцо – личинка – куколка – имаго) – комары, бабочки, жуки, блохи, мухи и др.

С неполным превращением (яйцо – личинка – имаго) – тараканы, саранча, вши.

Являются звеном в цепи питания; некоторые представители: вредители (эктопаразиты) и жилищам человека, переносчики заболеваний, вредители растений, вредители сельского хозяйства; почвообразователи, регулируют численность насекомых, распространители семян растений, используются с пользой для человека (мед, прополис), получение шелка (тутовый шелкопряд).


Строение ротовых аппаратов насекомых