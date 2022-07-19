Органические вещества клетки. Белки

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Сердечно-сосудистая система Ткани в организме человека Железы пищеварительной системы Строение и функции нервной системы. ЦНС Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Эндокринная система Инфекционные заболевания человека Неинфекционные заболевания человека Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Отделы пищеварительной системы Органы чувств Покровная система Половая система Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Иммунная система и иммунитет Роль витаминов Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат Большой и малый круги кровообращения Внутренняя среда организма
Экосистемы и присущие им закономерности
Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Экологические проблемы Виды экосистем Экологические законы и правила Сукцессия Среда обитания организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха
Ботаника
Строение семени Ткани высших растений Размножение водорослей Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Мхи Классы Однодольные и Двудольные Отдел Папоротникообразные Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Побег Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Характеристика растительного организма Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Голосеменные Строение цветка Жизненные циклы растений Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Лист Двойное оплодотворение цветковых
Зоология
Тип Хордовые Общая характеристика животных Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Плоские черви Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Тип Кольчатые черви Классы моллюсков Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Общая характеристика надкласса Рыбы Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Членистоногие Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Земноводные Тип Круглые черви Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Моллюски
Организм как биологическая система
Бесполое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Типы размножения Селекция растений Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Органогенез Селекция животных Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Половое размножение
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок
Эволюция живой природы
Происхождение человека Синтетическая теория эволюции Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Результаты эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Геологические эры Законы и правила в теории эволюции
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Генетика
Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики
Микробиология, микология
Морфология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Физиология бактерий Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Значение вирусов в природе и для человека Характеристика грибов
Цитология
Минеральные вещества клетки, вода Одномембранные органоиды Мейоз Органические вещества клетки. Липиды Митоз Органические вещества клетки. Углеводы Немембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Клеточная теория Репликация ДНК Транспорт веществ в клетке Двумембранные органоиды Энергетический обмен в клетке Метаболизм и основные понятия Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Клеточный цикл Общее строение клетки, классификация органоидов Биосинтез белка Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Пластический обмен. Фотосинтез Генетический код и его свойства Органические вещества клетки. Белки
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки

Органические вещества клетки. Белки

Живая природа отличается от неживой содержанием химических элементов – органогенов, которые составляют около 98 % массы клеток. Объединяясь вместе, химические элементы образуют различные неорганические и органические соединения.

Важные термины:

Полимер – это сложные вещества, молекулы которых построены из множества повторяющихся элементарных звеньев.

Мономер – повторяющееся звено полимера.

Конформация – пространственная структура молекулы

Среди органических веществ клетки белки стоят на первом месте как по количеству (10-12% от общей массы клетки), так и по значению.

Белки – линейные полимеры, мономерами которых являются аминокислоты.

Живыми организмами используется 20 аминокислот, хотя их существует значительно больше. В состав любой аминокислоты входит:

● аминогруппа (-NH2), обладающая основными свойствами;

● карбоксильная группа (-СООН), имеющая кислотные свойства.

Строение аминокислоты

Связь между аминогруппой одной аминокислоты и карбоксилом другой называется пептидной.

Белки представляют собой полипептиды, содержащие десятки и сотни аминокислот. Несмотря на скудность выбора аминокислот (всего 20 штук) огромное разнообразие белков обеспечивается за счет различных комбинаций этих аминокислот друг с другом.

Уровни организации белков

Молекулы белков могут принимать различные пространственные формы – конформации, которые представляют собой четыре уровня их организации:

Первичная структура – полипептидная цепь, в которой аминокислоты расположены линейно и соединены ковалентно-пептидными связями.

Т. к. аминокислоты – заряженные молекулы, то долго в виде простой линейной молекулы белок существовать не может и образует следующий уровень структуры.

Вторичная – полипептидная цепь закручивается в спираль, формируется α-спираль или β-складчатый слой.

Удерживается структура уже не такими устойчивыми, как пептидные, водородными связями.

Третичная представляет из себя глобулу.

За формирование глобул отвечают слабые нековалентные связи (водородные, гидрофобные, ионные). Иногда для лучшей стабильности могут образовываться ковалентные связи между SH-группами аминокислоты цистеина (S-S-связи). Количество аминокислот, а также порядок их расположения в полипептидной цепочке специфичны для каждого белка. Следовательно, особенности третичной структуры белка определяются его первичной структурой.

! Биологическую активность белок проявляет только в виде третичной структуры.

Поэтому замена даже одной аминокислоты в полипептидной цепочке может привести к изменению конфигурации белка и к снижению или утрате его биологической активности.

Четвертичная структура – несколько соединенных вместе глобул.

Благодаря объединению нескольких глобул вместе появляется возможность включать в молекулу не белковые структуры, из-за чего по составу белки делятся на два основных класса – простые и сложные.

  • Простые белки состоят только из аминокислот.

  • Сложные белки включают в себя аминокислоты и ещё какое-нибудь вещество. Например, это могут быть нуклеиновые кислоты (нуклеопротеиды), липиды (липопротеиды), Ме (металлопротеиды), Р (фосфопротеиды).

Не все белки имеют четвертичную структуру. Яркий пример белка с четвертичной структурой – гемоглобин. Это комплекс из четырех глобул (=субъединиц), и только в такой форме он способен присоединять и транспортировать О2.

Четвертичная структура гемоглобина

Функции белков

● Одна из важнейших – строительная функция (структурная): белки участвуют в образовании всех клеточных мембран и органоидов клетки, а также внутриклеточных структур.

● Исключительно значение имеет ферментативная (каталитическая) роль белков. Ферменты ускоряют химические реакции, протекающие в клетке, в 10 и 100 миллионов раз. Иногда для их работы нужны коферменты (либо металлы, либо коферменты – витамины).

Двигательная функция обеспечивается специальными сократительными белками (актин, миозин). Эти белки участвуют во всех видах движений, к которым способны клетки и организмы: мерцание ресничек и биение жгутиков у простейших, сокращение мышц у животных, движение листьев у растений и др.

Регуляторная. Некоторые гормоны, регулирующие обменные процессы в организме, имеют белковое происхождение: инсулин, глюкагон, адренокортикотропный гормон (АКТГ).

Транспортная функция белков заключается в присоединении химических элементов (например, гемоглобин присоединяет кислород) или биологически активных веществ (гормонов) и переносе их к тканям и органам тела.

Защитная функция выражается в форме выработки особых белков, называемых антителами, в ответ на проникновение в организм чужеродных белков или клеток. Антитела связывают и обезвреживают чужеродные вещества.

Рецепторная. На поверхности мембраны белки образуют многочисленные рецепторы, которые, соединяясь с гормонами, приводят к изменению обмена веществ в клетке. Таким образом гормоны реализуют воздействие на клетки органов-мишеней.

● При недостаточном питании белки выступают в качестве источников энергии. При полном расщеплении 1г белков выделяется 17,6 кДж (4,2 ккал).

Особые свойства белков

Денатурация – потеря белком своей нативной (естественной) пространственной структуры.

Пример: свертывание белка яйца при его варке.

Причины:

  • повышенные температуры,

  • изменение кислотности до экстремальных значений,

  • добавление гидрофобных агентов,

  • увеличение концентрации солей.

Денатурация бывает обратимой и необратимой. В случае обратимой денатурации (разрушение вторичной, третичной и четвертичной структур) при возвращении в исходные (нативные) условия пространственная структура белка восстанавливается. При варке яйца мы имеем дело с необратимой денатурацией (разрушение первичной структуры) когда исходную (нативную) структуру восстановить уже практически невозможно.