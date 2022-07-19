Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Покровная система Ткани в организме человека Строение и функции нервной системы. ЦНС Неинфекционные заболевания человека Дыхательная система Перифирическая нервная система Внутренняя среда организма Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Иммунная система и иммунитет Отделы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Органы чувств Опорно-двигательный аппарат Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Лимфатическая система Эндокринная система Роль витаминов Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Половая система Сердечно-сосудистая система Инфекционные заболевания человека Большой и малый круги кровообращения
Ботаника
Размножение водорослей Строение цветка Вегетативные органы растений. Побег Характеристика растительного организма Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Вегетативные органы растений. Лист Отдел Голосеменные Отдел Папоротникообразные Отдел Мхи Строение семени Двойное оплодотворение цветковых Разнообразие отдела Покрытосеменные Жизненные циклы растений
Зоология
Общая характеристика класса Земноводные Тип Круглые черви Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Моллюски Тип Членистоногие Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Птицы Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Разнообразие класса Пресмыкающиеся Подтип Черепные (Позвоночные) Одноклеточные организмы Классы моллюсков Общая характеристика животных Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Подтип Оболочники Жизненные циклы паразитических червей
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Биология как наука. Методы научного познания
Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Круговорот веществ Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Экологические проблемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила
Организм как биологическая система
Органогенез Гаметогенез Эмбриональный период развития Селекция растений Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Селекция животных Ненаследственная изменчивость Типы размножения Половое размножение Бесполое размножение
Цитология
Генетический код и его свойства Энергетический обмен в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Клеточная теория Репликация ДНК Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Метаболизм и основные понятия Немембранные органоиды Минеральные вещества клетки, вода Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Органические вещества клетки. Белки Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Митоз Клеточный цикл Органические вещества клетки. Липиды Транспорт веществ в клетке Общее строение клетки, классификация органоидов Мейоз Биосинтез белка Одномембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез
Эволюция живой природы
Происхождение человека Доказательства эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Геологические эры Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Законы и правила в теории эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Результаты эволюции
Генетика
Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Классификация грибов Физиология бактерий Морфология бактерий Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы

Отдел Зеленые водоросли

Водоросли включают в себя около 25-30 тысяч видов. В соответствии с основной классификацией они делятся на Зеленые, Бурые и Красные водоросли.

Это деление основано на различиях в строении таллома, разном наборе фотосинтезирующих пигментов и запасных веществ, а также особенностях размножения и жизненного цикла.

Наиболее существенно на место обитания водорослей влияет характер пигмента, участвующего в фотосинтезе.

Внимание! Встречается на экзамене.

Ввиду того, что разные группы водорослей обитают на различной глубине, они улавливают свет разной длины волны (разного спектра).

Самая распространенная группа – содержат зеленые и оранжевые пигменты, они способны улавливать ультрафиолетовые лучи, распространяющиеся на суше и сквозь сравнительно небольшую толщу воды.

  • Известно около 5700 видов зеленых водорослей, объединяемых в 360 родов.

  • Распространены преимущественно в пресных водах, встречаются и в морях.

  • Немногие зеленые водоросли приспособились к существованию на стволах деревьев, в почве и т.п.

Есть одноклеточные, колониальные и многоклеточные зеленые водоросли.

Из одноклеточных зеленых водорослей наиболее известны представители родов хлорелла, хлорококк, хламидомонада.

Внимание! Строение, развитие и размножение данных представителей частый вопрос экзамена.

Хлорелла. Растения из рода хлорелла похожи на мелкие зеленые шарики. Каждый такой шарик представляет собой одну клетку, диаметр которой не превышает 15 мкм. Хлореллы обитают в пресной воде, на стволах деревьев, а также входят в состав тела лишайников.

Размножение хлореллы

Снаружи хлорелла покрыта оболочкой, под которой находятся цитоплазма, ядро, крупный хроматофор.

У зеленых водорослей хроматофор, как хлоропласты цветковых растений, содержит хлорофилл, который и придает всему организму зеленую окраску.

Через оболочку хлорелла поглощает воду, растворы минеральных веществ и углекислый газ.

Хлорелла способствует очищению водоемов от растворенных органических веществ, служит пищей мелким животным. В связи с этим ее используют в очистке сточных вод и в получении корма для сельскохозяйственных животных.

Хлорококк. Водоросли этого рода распространены повсеместно. Они образуют зеленый налет на деревьях, почве, скалах, вызывают «цветение воды», а также входят в состав тела лишайников. Их клетки округлой формы с плотной оболочкой, более крупные по сравнению с хлореллой. Основное отличие от хлореллы заключается в образовании зооспор – спор, имеющих жгутики.

Хлорококк

Хламидомонада. В отличие от хлореллы и хлорококка, хламидомонада обитает в пресных водоемах и ведет подвижный образ жизни. Она имеет 2 жгутика и светочувствительный глазок.

Хламидомонада

Летом при благоприятных условиях жизни хламидомонада быстро размножается делением. При похолодании или пересыхании водоемов и других неблагоприятных условиях хламидомонада размножается половым путем.

К многоклеточным зеленым водорослям относятся спирогира, улотрикс, кладофора.

Спирогира – нитчатая водоросль, состоящая из цилиндрических клеток. Спирогира является одной из наиболее распространённых водорослей пресных вод всех частей света, встречается также и в солоноватых водах. Спирогира образует большие ватообразные скопления, которые плавают на поверхности воды или стелются по дну и очень часто встречаются в тине стоячих и текучих вод, в прудах, болотах, канавах, реках и т.д.

Улотрикс – нитчатая водоросль. Представители обитают в морских и пресных водах, образуя на подводных предметах тину зелёного цвета.

Кладофора – нитчатая водоросль, тело представляет собой длинные разветвлённые нити, состоящие из одного ряда крупных клеток, в длину нередко достигающих 0,3 мм. Представители распространены в морских, солоноватых и пресных водах, где зачастую доминируют в составе перифитона, образуя массы тины. Устойчивы к воздействию растительноядных организмов.

представители Зеленых водорослей

Значение зеленых водорослей

  • Одноклеточные и колониальные зеленые водоросли входят в состав планктона и, развиваясь в большом количестве, вызывают цветение воды.

  • Ульва в Восточной Азии употребляются в пищу.

  • Во многих странах разрабатывают наиболее рентабельные методы интенсивного культивирования одноклеточных зеленых водорослей (хлорелла) в качестве источника пищи и корма, для биологической очистки сточных вод, регенерации воздуха в замкнутых экосистемах (на космических кораблях, подводных лодках) и т.п.

  • Зеленые водоросли вступают в симбиоз с грибами, образуя лишайники.