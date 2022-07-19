Подтип Бесчерепные

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Эволюция живой природы
Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Геологические эры Формы борьбы за существование Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Теории происхождения жизни на Земле
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания
Экосистемы и присущие им закономерности
Среда обитания организмов Экологические проблемы Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Типы взаимоотношений организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому
Цитология
Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Биосинтез белка Одномембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Клеточная теория Репликация ДНК Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Энергетический обмен в клетке Клеточный цикл Органические вещества клетки. Белки Минеральные вещества клетки, вода Органические вещества клетки. Липиды Двумембранные органоиды Митоз Мейоз Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Фотосинтез Генетический код и его свойства Метаболизм и основные понятия Немембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек
Организм как биологическая система
Комбинативная изменчивость Селекция животных Селекция растений Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Половое размножение Мутационная изменчивость Органогенез Бесполое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Типы размножения
Генетика
Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Физиология вирусов Классификация грибов Морфология бактерий Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий
Организм человека и его здоровье
Строение и функции нервной системы. ЦНС Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Лимфатическая система Покровная система Роль витаминов Органы чувств Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Иммунная система и иммунитет Железы пищеварительной системы Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Внутренняя среда организма Дыхательная система Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Сердечно-сосудистая система Ткани в организме человека Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат Инфекционные заболевания человека Выделительная система Большой и малый круги кровообращения Половая система
Ботаника
Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей Отдел Покрытосеменные Жизненные циклы растений Отдел Папоротникообразные Отдел Мхи Двойное оплодотворение цветковых Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение цветка Строение семени Характеристика растительного организма Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Лист Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Побег
Зоология
Тип Плоские черви Тип Кольчатые черви Тип Круглые черви Разнообразие класса Птицы Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Птицы Общая характеристика животных Подтип Бесчерепные Классы членистоногих Разнообразие класса Млекопитающие Тип Кишечнополостные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Хордовые Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Земноводные Подтип Черепные (Позвоночные) Одноклеточные организмы Подтип Оболочники Тип Моллюски Тип Членистоногие Классы моллюсков Разнообразие класса Пресмыкающиеся

Подтип Бесчерепные

Включает один современный класс Ланцетники, всего около 30 видов.

Особенности класса Ланцетники:

• В течение всей жизни у ланцетника сохраняется хорда (она исполняет роль внутреннего скелета).

С обеих сторон от хорды в виде двух лент располагаются мышцы, благодаря их работе ланцетник плавает и зарывается в грунт.

• Нервная система: над хордой расположена нервная трубка (от неё к внутренним органам и поверхности тела отходят многочисленные нервы).

МОЗГА НЕТ!

• Органы чувств: светочувствительные глазки (ланцетник отличает свет от темноты). В тонкой коже есть осязательные клетки, благодаря которым ланцетник воспринимает различные прикосновения.

• Пищеварительная система: под хордой располагается пищеварительная система. На переднем конце тела снизу имеется ротовое отверстие, через которое мелкие организмы, служащие ланцетнику пищей, с током воды попадают в широкую глотку.

Глотка имеет множество отверстий – жаберных щелей, через которые удаляется вода. Пищевые частицы направляются в кишечник, где пища переваривается. Непереваренные остатки удаляются наружу через анальное отверстие.

• Кровеносная система: замкнутая: кровь циркулирует по двум главным сосудам – спинному и брюшному, а также по тонким их ответвлениям и множеству тончайших капилляров.

СЕРДЦА НЕТ! Кровь движется благодаря сокращениям стенок брюшного сосуда.

• Дыхательная система: газообмен у ланцетника идёт в межжаберных перегородках. Через тонкие стенки капилляров в кровь поступает кислород, а из крови выделяется углекислый газ.

• Выделительная система: органы выделения ланцетника во многом похожи на органы выделения кольчатых червей – тонкие извитые трубочки, открывающиеся наружу.

• Размножение: все ланцетники – раздельнополые животные. Половые органы: у самок – яичники, у самцов – семенники.

Оплодотворение наружное. Самец и самка вымётывают половые продукты в воду – там и происходит оплодотворение. Из оплодотворённых икринок развиваются личинки, сначала плавающие в толще воды, а затем опускающиеся на дно, где и превращаются во взрослых ланцетников.

Строение ланцетника

Внимание! Данный рисунок часто встречается в ЕГЭ!