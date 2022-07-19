Подтип Бесчерепные

Включает один современный класс Ланцетники, всего около 30 видов.
Особенности класса Ланцетники:
С обеих сторон от хорды в виде двух лент располагаются мышцы, благодаря их работе ланцетник плавает и зарывается в грунт.
• Нервная система: над хордой расположена нервная трубка (от неё к внутренним органам и поверхности тела отходят многочисленные нервы).
• Органы чувств: светочувствительные глазки (ланцетник отличает свет от темноты). В тонкой коже есть осязательные клетки, благодаря которым ланцетник воспринимает различные прикосновения.
• Пищеварительная система: под хордой располагается пищеварительная система. На переднем конце тела снизу имеется ротовое отверстие, через которое мелкие организмы, служащие ланцетнику пищей, с током воды попадают в широкую глотку.
Глотка имеет множество отверстий – жаберных щелей, через которые удаляется вода. Пищевые частицы направляются в кишечник, где пища переваривается. Непереваренные остатки удаляются наружу через анальное отверстие.
• Кровеносная система: замкнутая: кровь циркулирует по двум главным сосудам – спинному и брюшному, а также по тонким их ответвлениям и множеству тончайших капилляров.
• Дыхательная система: газообмен у ланцетника идёт в межжаберных перегородках. Через тонкие стенки капилляров в кровь поступает кислород, а из крови выделяется углекислый газ.
• Выделительная система: органы выделения ланцетника во многом похожи на органы выделения кольчатых червей – тонкие извитые трубочки, открывающиеся наружу.
• Размножение: все ланцетники – раздельнополые животные. Половые органы: у самок – яичники, у самцов – семенники.
Строение ланцетника