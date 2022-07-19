Клеточная теория

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Неинфекционные заболевания человека Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Лимфатическая система Эндокринная система Ткани в организме человека Роль витаминов Железы пищеварительной системы Органы чувств Покровная система Отделы пищеварительной системы Сердечно-сосудистая система Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Половая система Иммунная система и иммунитет Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат Инфекционные заболевания человека Выделительная система Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища
Зоология
Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Членистоногие Тип Круглые черви Подтип Бесчерепные Тип Кишечнополостные Классы членистоногих Разнообразие класса Земноводные Тип Плоские черви Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Тип Кольчатые черви Тип Моллюски Классы моллюсков Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика животных Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Хордовые Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Млекопитающие
Организм как биологическая система
Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Типы размножения Селекция растений Селекция микроорганизмов Половое размножение Органогенез Бесполое размножение Гаметогенез Селекция животных Постэмбриональный период развития
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Микробиология, микология
Физиология бактерий Морфология бактерий Характеристика грибов Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Значение бактерий в природе и для человека
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Сукцессия Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Виды экосистем
Ботаника
Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Лист Размножение водорослей Жизненные циклы растений Отдел Голосеменные Отдел Папоротникообразные Отдел Мхи Строение семени Отдел Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Вегетативные органы растений. Побег Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Характеристика растительного организма Двойное оплодотворение цветковых
Цитология
Минеральные вещества клетки, вода Общее строение клетки, классификация органоидов Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Немембранные органоиды Генетический код и его свойства Метаболизм и основные понятия Одномембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Органические вещества клетки. Липиды Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Органические вещества клетки. Белки Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Мейоз Клеточная теория Биосинтез белка Пластический обмен. Фотосинтез Репликация ДНК Митоз Энергетический обмен в клетке Клеточный цикл
Эволюция живой природы
Происхождение человека Основные эволюционные представления Определение вида и популяции Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Геологические эры Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Законы и правила в теории эволюции
Генетика
Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания

Клеточная теория

Клеточная теория – это обобщенные представления о строении клеток как единиц живого, об их размножении и роли в формировании многоклеточных организмов.

Создатели клеточной теории – ботаник Маттиас Шлейден и гистолог, физиолог, цитолог Теодор Шванн не открыли ничего глобально нового, а лишь обобщили знания, полученные благодаря изобретениям и открытиям различными естествоведами:

I. Янсены (1590)

изобрели простейший увеличительный прибор, соединив вместе две линзы.

II. Роберт Гук (1665)

Первым наблюдал с помощью увеличительных линз подразделение тканей пробки дуба на «ячейки», после чего ввел новый термин «клетка».

Его описания послужили толчком для появления систематических исследований анатомии растений, которые подтвердили наблюдения Роберта Гука и показали, что разнообразные части растений состоят из тесно расположенных «пузырьков», или «мешочков».

Роберт Гук

III. А. Левенгук (1680)

Oткрыл мир одноклеточных организмов и впервые увидел клетки животных (эритроциты, сперматозоиды).

Однако эти и другие многочисленные исследования не привели в то время к пониманию универсальности клеточного строения, к четким представлениям о том, что же являет собой клетка.

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Антони Ван Левенгук

Прогресс в изучении клетки связан с развитием микроскопирования в XIX в.

К этому времени изменились представления о строении клеток: главным в организации клетки стала считаться не клеточная стенка, а собственно ее содержимое – протоплазма. В протоплазме был открыт постоянный компонент клетки – ядро.

IV. Карл Бэр (1827 год)

Обнаружил яйцеклетку млекопитающих, что дало представление о том, что каждый организм развивается из одной клетки.

V. Р. Броун (1831-1833)

Обнаружил в клетках ядро – основную составляющую часть клетки.

VI. М. Шлейден (1837)

Предложил новую теорию образования растительных клеток, основанную на представлении о решающей роли в этом процессе клеточного ядра. Учёный полагал, что новая клетка как бы выдувается из ядра и затем покрывается клеточной стенкой. Эти исследования способствовали созданию клеточной теории.

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Маттиас Шлейден

VII. Т. Шванн (1838)

Он показал, что клетки растений и животных принципиально сходны между собой.

«Заслуга Т. Шванна заключалась не в том, что он открыл клетки как таковые, а в том, что он научил исследователей понимать их значение».

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Теодор Шванн

VIII. Р. Вирхов (1858)

Доказал, что ядро является главной составной частью клетки и что клетки образуются только от их деления.

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Рудольф Вирхов

Создание клеточной теории стало важнейшим событием в биологии, одним из решающих доказательств единства всей живой природы. Клеточная теория оказала значительное влияние на развитие биологии, послужила главным фундаментом для развития таких дисциплин как эмбриология, гистология и физиология.

Основные положения клеточной теории сохранили свое значение и на сегодняшний день, хотя за более чем сто пятьдесят лет были получены новые сведения о структуре, жизнедеятельности и развитии клеток.

1. Клетка – элементарная единица живого: вне клетки нет жизни.

Представление о клетке как о самостоятельной жизнедеятельной единице было дано еще в работах Т. Шванна. Р. Вирхов также считал, что каждая клетка несет в себе полную характеристику жизни: «Клетка есть последний морфологический элемент всех живых тел, и мы не имеем права искать настоящей жизнедеятельности вне ее».

Клетка – ограниченная активной мембраной упорядоченная структура биополимеров и их макромолекулярных комплексов, участвующих в метаболических и энергетических процессах, осуществляющих поддержание и воспроизведение всей системы в целом.

Клетки обладают всеми признаками «живого»:

● имеют клеточное строение;

● у каждой клетки есть обмен веществ;

● могут воспроизводить себе подобных, передавая свои признаки следующему поколению (наследственность), данные признаки могут изменяться (изменчивость);

● состоят из органогенов;

● растут;

● реагируют на изменение внешней и внутренней среды;

● обладают саморегуляцией и т.д.

2. Все клетки гомологичны, то есть имеют сходное строение, химический состав и общие принципы жизнедеятельности.

Это обобщение, сделанное еще Т. Шванном, нашло свое подтверждение и развитие в современной цитологии, использующей новые достижения техники, такие, как электронный микроскоп.

Термин «гомологичность» означает сходство по коренным свойствам и отличие по второстепенным. Гомологичность строения клеток наблюдается внутри каждого из типов клеток: наличие цитоплазматической мембраны, цитоплазмы и ядерного аппарата (не обязательно ядра).

3. Новые клетки образуются только в результате деления исходных клеток: клетка от клетки.

Формулировка положения «всякая клетка от клетки» («omnis cellula e cellula») связана с именем знаменитого ученого Р. Вирхова. Размножение прокариотических и эукариотических клеток происходит только путем деления исходной клетки, которому предшествует воспроизведение ее генетического материала (редупликация ДНК).

4. Клетки способны к самостоятельной жизни, но в многоклеточных организмах их работа скоординирована, и организм представляет собой целостную систему.

Роль отдельных клеток в многоклеточном организме подвергалась неоднократному обсуждению и критике и претерпела наибольшие изменения. Т. Шванн представлял себе многогранную деятельность организма как сумму жизнедеятельности отдельных клеток. Так как, клетка – это единица функционирования в многоклеточном организме. Клетки объединены в функциональные системы, в ткани и органы, которые находятся во взаимной связи друг с другом. Вот почему мы говорим об организме как о целом.

Итог: именно клетка является единицей развития живых организмов, единицей их строения, функционирования и единицей патологических изменений организма.

Важно! Знать не только сами положения, но и их значение в науке.

Положение клеточной теории Смысл положения
1. Клетка является универсальной структурной, функциональной и генетической единицей живого.

● Клетка – минимальная структура, обладающая признаками жизни.

● Клетка имеет возможность независимого существования.
2. Все клетки имеют сходное строение, химический состав и общие принципы жизнедеятельности.

● Единое происхождение различных царств живой природы, их родство.

● Любая клетка имеет: мембрану, цитоплазму, ядерный аппарат (не обязательно ядро).
3. Новые клетки образуются только в результате деления исходных клеток. ● Новые клетки (то есть жизнь) не рождаются из ничего.
4. Клетки способны к самостоятельной жизнедеятельности, но в многоклеточных организмах их работа скоординирована, и организм представляет собой целостную систему.

● Многоклеточный организм – система взаимодействующих клеток.

● Клетки объединяются в ткани, ткани – в органы.