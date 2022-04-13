Разнообразие отдела Покрытосеменные

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Микробиология, микология
Классификация грибов Физиология бактерий Морфология вирусов Морфология бактерий Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Среда обитания организмов Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Виды экосистем
Зоология
Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Тип Кольчатые черви Тип Моллюски Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика животных Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие класса Пресмыкающиеся Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Классы моллюсков Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Тип Кишечнополостные Общая характеристика надкласса Рыбы Одноклеточные организмы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Хордовые Общая характеристика класса Земноводные Тип Круглые черви
Организм как биологическая система
Комбинативная изменчивость Органогенез Гаметогенез Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Типы размножения Селекция микроорганизмов Бесполое размножение Селекция животных Селекция растений Постэмбриональный период развития Половое размножение Мутационная изменчивость
Эволюция живой природы
Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Формы борьбы за существование Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Результаты эволюции Доказательства эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Законы и правила в теории эволюции Происхождение человека
Генетика
История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания
Организм человека и его здоровье
Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Инфекционные заболевания человека Неинфекционные заболевания человека Дыхательная система Лимфатическая система Отделы пищеварительной системы Железы пищеварительной системы Роль витаминов Строение и функции нервной системы. ЦНС Органы чувств Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Иммунная система и иммунитет Ткани в организме человека Большой и малый круги кровообращения Внутренняя среда организма Опорно-двигательный аппарат Перифирическая нервная система Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Эндокринная система Сердечно-сосудистая система
Ботаника
Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Вегетативные органы растений. Лист Классы Однодольные и Двудольные Отдел Мхи Строение семени Ткани высших растений Размножение водорослей Отдел Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Жизненные циклы растений Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Побег Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и разнообразие плодов Характеристика растительного организма Двойное оплодотворение цветковых Строение и жизнедеятельность водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные
Цитология
Органические вещества клетки. Липиды Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Энергетический обмен в клетке Минеральные вещества клетки, вода Одномембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Пластический обмен. Фотосинтез Метаболизм и основные понятия Мейоз Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Биосинтез белка Немембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточная теория Репликация ДНК Клеточный цикл Органические вещества клетки. Белки Пластический обмен. Хемосинтез Митоз Генетический код и его свойства
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек

Разнообразие отдела Покрытосеменные

Семейства покрытосеменных растений также выделяют на основании совокупности признаков. Важнейшими из них являются особенности строения цветка и плода. Строение этих органов у покрытосеменных столь разнообразно, что учёные смогли выделить более 300 семейств цветковых растений!

Семейства класса Двудольные

  • Крестоцветные (около 3 тыс. видов)

Представители: капуста, редис, рапс, редька, горчица, левкой, пастушья сумка.

Особенности крестоцветных:

  • Жизненная форма – преимущественно травы, реже кустарники.

  • Опыление – насекомоопыляемые.

  • Листья – располагаются поочередно или в виде корневой розетки.

  • Соцветие – кисть; у цветков по 4 чашелистика, 4 лепестка (в форме креста), 6 тычинок (2 короткие и 4 длинные), 1 пестик.

  • Плод – стручок или стручочек.

  • Розоцветные (около 3 тыс. видов)

Представители: яблоня, вишня, рябина, боярышник, малина, слива.

Особенности розоцветных:

  • Жизненная форма – деревья, кустарники, травы.

  • Листья – располагаются почерёдно, имеют прилистники.

  • Соцветия – кисть, щиток, зонтик; цветки часто одиночные, имеют по 5 чашелистиков и лепестков, много тычинок и один пестик.

  • Плод – яблоко, костянка, орешек, сборная костянка.

  • Пасленовые (около 2 тыс. видов)

Представители: помидор, картофель, табак, петуния, белена, баклажан, перец.

Особенности пасленовых:

  • Жизненная форма – преимущественно травы.

  • Листья – простые с цельной пластинкой, без прилистников.

  • Соцветие – завиток; по 5 чашелистиков, лепестков и тычинок, 1 пестик.

  • Плод ягода или коробочка.

  • Бобовые/Мотыльковые (около 12 тыс. видов)

Представители: горох, клевер, люпин, соя, арахис, акация, донник.

Особенности бобовых:

  • Жизненная форма – травы, кустарники, деревья.

  • Листья – чаще всего сложные, располагается поочерёдно, имеют прилистники.

  • Соцветие – головка или кисть, встречаются виды с одиночными цветками. Цветок имеет неправильную форму. Чашелистиков и лепестков по 5, тычинок 10, пестик 1.

  • Плод – боб.

  • Особенность – корни бобовых вступают в симбиоз с азотфиксирующими бактериями.

  • Сложноцветные/Астроцветные (около 25 тыс. видов)

Представители: астра, подсолнечник, одуванчик, ромашка, василек, девясил, бодяк.

Особенности сложноцветных:

  • Жизненные формы – преимущественно травы, реже кустарники и деревья.

  • Листья – чаще листья простые, без прилистников. Располагаются поочерёдно, реже супротивно.

  • Соцветие – корзинка; цветки в соцветии в соцветии бывают трубчатые, воронковидные, язычковые, ложноязычковые.

  • Плод – семянка или летучка.

Семейства класса Однодольные

  • Лилейные (около 4 тыс. видов)

Представители: лук, чеснок, ландыш, тюльпан, спаржа, алоэ, лилия.

Особенности лилейных:

  • Жизненные формы – преимущественно многолетние травы, имеющие корневища или луковицы.

  • Опыление – насекомо- или ветроопыляемые.

  • Соцветия – зонтик, кисть или одиночные крупные цветки. Цветок с 6- юлепестками, 6 тычинок, 1 пестик.

  • Плод – ягода или коробочка.

Картинки по запросу "лилейные""

Строение цветка

  • Злаковые/Мятликовые (около 10 тыс. видов)

Представители: пшеница, кукуруза, просо, овес, рожь, ячмень, пырей, мятлик, бамбук, тростник.

Особенности злаков:

  • Жизненная форма – преимущественно травы.

  • Опыление – ветроопыляемые.

  • Листья – удлинённые с основанием в виде трубки, облегающей стебель.

  • Соцветия – сложный колос, метелка или початок; цветок имеет плёночные чешуи, различное количество тычинок, 1 пестик с двумя перистыми рыльцами.

  • Плод – зерновка.

  • Особенность – стебель соломина (полый внутри).

Строение цветка

Плод – зерновка

  • Орхидные (около 20 тыс. видов)

Представители: Венерин башмачок, ятрышник, орхидея.

Особенности орхидных:

  • Жизненная форма – преимущественно травы, редко встречаются кустарники, лианы.

  • Опыление – насекомоопыляемые.

  • Листья – листья орхидных простые, тонкие или мясистые.

  • Соцветия – соцветия колос, кисть, реже одиночные цветки; цветки трёхчленные, чашелистики одинаковые, а из трёх лепестков средний сильно отличается от остальных, образуя губу (нижний лепесток).

  • Плод – коробочка, ягода.

  • Особенность – наличие воздушных корней.