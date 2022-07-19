Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм как биологическая система
Постэмбриональный период развития Бесполое размножение Ненаследственная изменчивость Типы размножения Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов Половое размножение Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Органогенез Гаметогенез Эмбриональный период развития
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком
Микробиология, микология
Классификация грибов Значение грибов в природе и для человека Характеристика грибов Физиология вирусов Значение бактерий в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат Инфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Лимфатическая система Внутренняя среда организма Иммунная система и иммунитет Роль витаминов Неинфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Большой и малый круги кровообращения Сердечно-сосудистая система Ткани в организме человека Дыхательная система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Отделы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Строение и функции нервной системы. ЦНС Органы чувств Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Половая система Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Эндокринная система Железы пищеварительной системы
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Круговорот веществ Экологические проблемы Виды экосистем Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Экологические законы и правила
Ботаника
Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Мхи Строение и разнообразие плодов Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Жизненные циклы растений Строение цветка Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Побег Вегетативные органы растений. Лист Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Отдел Голосеменные Ткани высших растений Характеристика растительного организма Двойное оплодотворение цветковых Размножение водорослей Отдел Покрытосеменные
Зоология
Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Кольчатые черви Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика животных Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Птицы Классы моллюсков Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Хордовые Тип Моллюски Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Одноклеточные организмы Подтип Оболочники Тип Членистоногие Общая характеристика класса Земноводные Тип Круглые черви
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем
Цитология
Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Генетический код и его свойства Клеточный цикл Общее строение клетки, классификация органоидов Мейоз Митоз Одномембранные органоиды Клеточная теория Органические вещества клетки. Липиды Энергетический обмен в клетке Метаболизм и основные понятия Немембранные органоиды Минеральные вещества клетки, вода Пластический обмен. Хемосинтез Биосинтез белка Пластический обмен. Фотосинтез Органические вещества клетки. Белки Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Репликация ДНК
Эволюция живой природы
Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Синтетическая теория эволюции Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Генетика
Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики

Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс

Макроэволюция ― процесс образования из видов новых родов, из родов ― семейств, из семейств ― отрядов и т. д.

В отличие от микроэволюции, протекающей внутри популяции, макроэволюция ― эволюция надвидовая. Тем не менее, в макроэволюции действуют всё те же процессы: борьба за существование, естественный отбор.

Макроэволюция позвоночных

В общем смысле макроэволюцией можно назвать развитие жизни на Земле в целом, включая и ее происхождение.

Между микро- и макроэволюцией нельзя провести резкую грань, потому что процесс микроэволюции, первично вызывающий дивергенцию популяций (вплоть до видообразования), продолжается без какого-либо перерыва и на макроэволюционном уровне внутри вновь возникших форм.

Формы эволюции

Дивергенция – расхождение признаков в процессе эволюции, приводящее к образованию новых форм или таксонов организмов от общего предка.

Например, разные подвиды вьюрков на Галапагосских островах, конечности наземных и водных млекопитающих, ротовые аппараты разных типов у насекомых

Рисунок 1. Дивергенция вьюрков

Конвергенция – независимое возникновение подобных признаков у организмов, неродственных друг другу, или у органов, имеющих в эмбриональном развитии различное происхождение, но выполняющих сходные функции.

Например, роющие конечности крота и медведки; колючки кактусов (видоизменённые листья), белой акации (прилистники) и боярышника (видоизменённые побеги); жабры рыб и жабры личинок стрекоз.

Рисунок 2. Конвергенция у водоплавающих (обтекаемая форма тела) и летающих (крылья) организмов

Параллелизм – процесс эволюционного развития в сходном направлении нескольких ранее дивергировавших групп.

Например, развитие саблезубости у кошачьих, появление ласт у китообразных и ластоногих, сходство млекопитающих тропических лесов, обитающих на разных континентах.

Изображение выглядит как укладывает, собака Автоматически созданное описание

Рисунок 3. Параллелизм в форме тела котика, тюленя и моржа

Коэволюция – совместная эволюция биологических видов, взаимодействующих в экосистеме. Изменения, затрагивающие особей одного вида, приводят к изменениям в других видах.

Например, динамика развития системы «растение – гусеницы, которые его поедают». Растение производит ядовитые для гусениц вещества, но определенные виды гусениц в ходе эволюции приобрели нечувствительность к растительным ядам; более того, они накапливают их в своем теле и сами становятся несъедобными для птиц.

Ещё один яркий пример коэволюции – совместная эволюция цветковых растений и их опылителей (коэволюция при мутуализме). Цветок некоторых растений устроен таким образом, что достать нектар может только один определённый вид.

Рисунок 4. Пример коэволюции – колибри и цветковые

Рисунок 5. Формы эволюционного процесса

Основные направления эволюции

Изучением направлений эволюции занимался русский биолог А. Н. Северцов. Учение о прогрессе в эволюции было в дальнейшем развито его учеником И. И. Шмальгаузеном.

К основным направлениям эволюции относятся:

1. Биологический прогресс.

2. Биологический регресс.

Биологический прогресс

Биологический прогресс – возрастание приспособленности организмов к окружающей среде (по А. Н. Северцову).

Критерии биологического прогресса:

  • увеличение численности;

  • повышение видового разнообразия (прогрессивная дифференциация);

  • расширение ареала.

Механизм биологического прогресса:

возникновение новых приспособлений снижает гибель особей → средний уровень численности вида возрастает → увеличивается плотность населения → обостряется внутривидовая конкуренция + возрастает приспособленность → расширяется ареал → вид заселяет новые территории и вынужден приспосабливаться к новым условиям → отдельные популяции приобретают разные признаки (дивергенция признаков) → происходит образование дочерних таксонов.

Общая причина биологического прогресса – результат успеха биологической группы в борьбе за существование.

По мнению А.Н. Северцова биологический прогресс может быть достигнут тремя путями:

1. Ароморфозом

2. Идиоадаптацией

3. Дегенерацией

Внимание! В первой части экзамена можно встретить большое количество заданий на сравнение понятий ароморфоз/идиоадаптация/дегенерация. Встречаются задания на соответствие примера и одного из путей достижения биологического прогресса.

Ароморфозы

Ароморфоз – прогрессивное эволюционное изменение строения, приводящее к общему повышению уровня организации организмов.

Именно путем ароморфозов возникают крупные таксономические группы – отряды, классы, отделы и т.д.

С ароморфозами прежде всего связаны эволюционные преобразования кровеносной, дыхательной, нервной и других систем органов, оказывающих непосредственное влияние на увеличение интенсивности обмена веществ и энергии.

Ароморфозы формируются на основе наследственной изменчивости и естественного отбора и являются приспособлениями широкого значения. Они дают преимущества в борьбе за существование и открывают возможности освоения новой, прежде недоступной среды обитания.

Идиоадаптации

Идиоадаптации – частные приспособления, не носящие принципиального характера, но позволяющие преуспеть в определенной среде обитания.

Повышения уровня организации при этом не происходит. Благодаря идиоадаптации образуются мелкие таксономические группы: виды, роды, семейства.

Виды идиоадаптаций:

1. по форме (жук-плавунец, обтекаемая форма у водных животных)

2. по окраске (см. подробнее “Результаты эволюции”)

3. по размножению (подбрасываемые кукушкой яиц в чужие гнёзда, забота о потомстве)

4. по передвижению (перепонки водоплавающих птиц, моржи, тюлени; трубчатые кости и киль у птиц).

5. приспособления к условиям окружающей среды (подкожный жир, линька и т. д.)

Дегенерация

Дегенерация – одно из направлений эволюционного процесса, связанное с упрощением организации, в том числе утратой органов и их систем.

В филогенезе А. Н. Северцов ввел понятия общей и частной дегенерации.

Общая дегенерация, по Северцову, связана с морфофизиологическим регрессом – упрощением организации. Происходит при переходе от активного образа жизни к более пассивному; к паразитическому и подземному образу жизни.

Так, малая подвижность и пассивный тип питания двустворчатых моллюсков привели к исчезновению головы, ленточные черви утратили пищеварительную систему.

Внимание! Не путайте морфофизиологический регресс и биологический регресс. Общая дегенерация – это путь достижения биологического прогресса.

При частной дегенерации у организмов в процессе их исторического развития редуцируются органы, имевшиеся у предков, например конечности у безногих ящериц, раковина у головоногих моллюсков. Причина редукции органов – отсутствие условий, необходимых для их развития и функционирования.

Внимание! Частная дегенерация – это пример идиоадаптации, не ведёт к снижению уровня организации.

Направления биологического прогресса

Биологический регресс

Биологический регресс – отставание темпов эволюции группы от скорости изменения внешней среды.

Регресс, как правило, ведёт к вымиранию видов. В последнее время виновником биологического регресса часто становится человек.

Критерии биологического регресса:

  • снижение численности особей

  • уменьшение видового разнообразия

  • сужение ареала

В состоянии биологического регресса в настоящее время находятся крупные млекопитающие, такие, как уссурийский тигр, гепард, белый медведь, и целые группы животных: китообразные, амфибии, человекообразные обезьяны (кроме людей).