Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Иммунная система и иммунитет Роль витаминов Железы пищеварительной системы Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Органы чувств Неинфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Выделительная система Внутренняя среда организма Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат Большой и малый круги кровообращения Половая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Инфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Отделы пищеварительной системы Сердечно-сосудистая система Ткани в организме человека Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Лимфатическая система Покровная система
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Типы взаимоотношений организмов Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Среда обитания организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды
Ботаника
Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Характеристика растительного организма Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Размножение водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Строение семени Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Лист Строение и жизнедеятельность водорослей Строение цветка Отдел Папоротникообразные Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли
Зоология
Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Подтип Бесчерепные Классы членистоногих Разнообразие класса Млекопитающие Тип Кишечнополостные Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Птицы Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Тип Хордовые Жизненные циклы паразитических червей Тип Членистоногие Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Одноклеточные организмы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Птицы Тип Кольчатые черви Тип Моллюски Классы моллюсков Общая характеристика животных Тип Круглые черви
Эволюция живой природы
Микроэволюция. Способы видообразования Геологические эры Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Определение вида и популяции Происхождение человека Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле
Генетика
Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики
Микробиология, микология
Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Классификация грибов
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки
Организм как биологическая система
Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Типы размножения Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Селекция животных Ненаследственная изменчивость Селекция растений Половое размножение Органогенез Бесполое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития
Цитология
Мейоз Репликация ДНК Митоз Метаболизм и основные понятия Общее строение клетки, классификация органоидов Органические вещества клетки. Липиды Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Клеточный цикл Органические вещества клетки. Белки Минеральные вещества клетки, вода Пластический обмен. Хемосинтез Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Генетический код и его свойства Транспорт веществ в клетке Энергетический обмен в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Немембранные органоиды Одномембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Клеточная теория Биосинтез белка
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2

Отдел Бурые водоросли

Бурые водоросли содержат помимо зеленых и оранжевых еще и бурый пигмент, который способен улавливать спектр лучей, проходящий в более глубокие слои воды. Поэтому в основном эти водоросли живут на дне морей.

Бурые водоросли обитают практически только в морях (в пресных водоемах встречается всего несколько видов). Глубина обитания относительно небольшая, для большинства видов – 5-15 м, но некоторые виды распространены до глубины 40-100 м и даже 200 м. Бурые водоросли входят в экологическую группу бентосных (донных) организмов.

Слоевище бурых водорослей – только многоклеточное. Крупные, иногда многометровые слоевища бурых водорослей удерживаются на плаву благодаря расположенным в талломе воздушным пузырькам.

Клетки бурых водорослей покрыты поверх целлюлозной оболочки слоем особого углевода – пектина, состоящего из альгиновой кислоты или ее солей.

Значение бурых водорослей

Бурые водоросли образуют на относительно небольшой глубине целые «подводные леса», окружающие сплошной стеной побережья всех морей и океанов обоих полушарий. Эти «подводные леса» служат источником пищи, укрытием и местом размножения для огромного числа морских обитателей, в том числе и для многих промысловых рыб. После отмирания водоросли образуют детрит, являющийся кормом для планктонных организмов.

Бурые водоросли широко используются человеком:

  • В пищевой промышленности – при получении мармеладов, соков, пастилы и др.

  • В парфюмерии – изготовление кремов, паст, гелей

  • В медицине и фармацевтической промышленности – при изготовлении мазей, паст, растворимых хирургических нитей

  • В химической промышленности – при производстве лаков, красок, клеящих веществ.