Отдел Бурые водоросли

Бурые водоросли обитают практически только в морях (в пресных водоемах встречается всего несколько видов). Глубина обитания относительно небольшая, для большинства видов – 5-15 м, но некоторые виды распространены до глубины 40-100 м и даже 200 м. Бурые водоросли входят в экологическую группу бентосных (донных) организмов.
Слоевище бурых водорослей – только многоклеточное. Крупные, иногда многометровые слоевища бурых водорослей удерживаются на плаву благодаря расположенным в талломе воздушным пузырькам.
Значение бурых водорослей
Бурые водоросли образуют на относительно небольшой глубине целые «подводные леса», окружающие сплошной стеной побережья всех морей и океанов обоих полушарий. Эти «подводные леса» служат источником пищи, укрытием и местом размножения для огромного числа морских обитателей, в том числе и для многих промысловых рыб. После отмирания водоросли образуют детрит, являющийся кормом для планктонных организмов.
В пищевой промышленности – при получении мармеладов, соков, пастилы и др.
В парфюмерии – изготовление кремов, паст, гелей
В медицине и фармацевтической промышленности – при изготовлении мазей, паст, растворимых хирургических нитей
В химической промышленности – при производстве лаков, красок, клеящих веществ.