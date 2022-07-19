Неинфекционные заболевания человека

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Ботаника
Отдел Голосеменные Отдел Папоротникообразные Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Размножение водорослей Строение цветка Вегетативные органы растений. Побег Ткани высших растений Отдел Покрытосеменные Отдел Мхи Характеристика растительного организма Двойное оплодотворение цветковых Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Классы Однодольные и Двудольные Жизненные циклы растений Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Вегетативные органы растений. Лист Разнообразие отдела Покрытосеменные
Цитология
Клеточный цикл Клеточная теория Митоз Органические вещества клетки. Углеводы Генетический код и его свойства Метаболизм и основные понятия Энергетический обмен в клетке Минеральные вещества клетки, вода Одномембранные органоиды Репликация ДНК Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Пластический обмен. Хемосинтез Немембранные органоиды Двумембранные органоиды Пластический обмен. Фотосинтез Органические вещества клетки. Белки Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Мейоз Органические вещества клетки. Липиды Биосинтез белка
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок
Эволюция живой природы
Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Происхождение человека
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1
Генетика
Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Микробиология, микология
Физиология бактерий Морфология вирусов Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Характеристика грибов Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология бактерий
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Сукцессия Типы взаимоотношений организмов Виды экосистем Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому
Зоология
Подтип Бесчерепные Классы членистоногих Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Подтип Оболочники Тип Моллюски Общая характеристика класса Земноводные Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Птицы Классы моллюсков Общая характеристика животных Тип Кольчатые черви Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Млекопитающие Тип Кишечнополостные Тип Круглые черви Разнообразие класса Пресмыкающиеся Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Плоские черви Тип Хордовые Жизненные циклы паразитических червей Тип Членистоногие
Организм как биологическая система
Эмбриональный период развития Селекция животных Селекция растений Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Половое размножение Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Органогенез Бесполое размножение Гаметогенез Ненаследственная изменчивость Типы размножения
Биология как наука. Методы научного познания
Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия
Организм человека и его здоровье
Органы чувств Инфекционные заболевания человека Неинфекционные заболевания человека Выделительная система Внутренняя среда организма Ткани в организме человека Роль витаминов Перифирическая нервная система Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат Сердечно-сосудистая система Железы пищеварительной системы Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Лимфатическая система Иммунная система и иммунитет Отделы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Большой и малый круги кровообращения Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Эндокринная система Дыхательная система

Неинфекционные заболевания человека

К неинфекционным заболеваниям человека относят все заболевания, для которых невозможно выделить возбудителя: ишемическая болезнь сердца; хроническая почечная/печеночная недостаточность; сахарный диабет и т.д.

Неинфекционные заболевания делят на врождённые и приобретенные. Например, человек, имеющий синдром Дауна, имеет его уже при рождении, а хронический бронхит у курильщика развивается в течение жизни.

Неинфекционные заболевания могут вызывать вредные привычки.

Последствия курения:

Табачный дым содержит около 200 чрезвычайно вредных для организма веществ, в том числе: никотин, угарный газ, синильную кислоту, бензпирен, сажу и др.

  • Вредные вещества проникают в ротовую полость, верхние дыхательные пути, раздражают слизистые оболочки дыхательных путей, приводят к бронхитам, вызывают постоянный мучительный кашель, делают голос хриплым;

  • Постоянное воспаление снижает защитные свойства слизистых оболочек, и поэтому курильщики часто болеют простудными и инфекционными заболеваниями. Вредные вещества сигаретного дыма заглатываются со слюной и попадают в желудок, повреждая его слизистую (гастриты);

  • Вдыхаемые вещества оседают на их слизистых оболочках и пленке лёгочных пузырьков (альвеол) из-за этого лёгкие курильщика теряют эластичность, становятся малорастяжимыми, следовательно уменьшается их жизненная ёмкость и вентиляция. В результате этого снабжение организма кислородом уменьшается, а работоспособность и общее самочувствие человека резко ухудшаются;

  • Некоторые продукты, образующиеся при сгорании табака и бумаги (бензопирен, дёготь и др.), не выводятся из организма и являются причиной возникновения раковых заболеваний.

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Действие алкоголя на организм человека:

  • Болезни сердечно-сосудистой системы: поражается сердечная мышца, что ведет к тяжелым заболеваниям (развитию и прогрессированию гипертонической болезни, ишемической болезни сердца) и смерти;

  • Желудочно-кишечная патология: гастрит, язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;

  • Цирроз печени ― гибель гепатоцитов и замещение участков соединительной тканью.

Влияние наркотиков на организм человека:

Все наркотики, независимо от пути введения в организм, в большей или меньшей степени обязательно повреждают:

  • Нервную систему (в том числе головной мозг): на нее действуют психостимуляторы, гаддюциногены;

  • Иммунную систему: на нее действуют опиатные наркотики; ввиду их внутривенного введения риск заражения тремя опаснейшими заболеваниями: СПИДом, сифилисом и гепатитами печень;

  • Сердце: конопля вызывает сердечную аритмию, психостимуляторы увеличивают частоту сердечных сокращений;

  • Легкие: курение конопли приводит к хроническому бронхиту, раку легких;

  • Репродуктивную систему: рождение детей с пороками развития, бесплодие.