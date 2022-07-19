Общая характеристика класса Пресмыкающиеся

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм как биологическая система
Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Типы размножения Постэмбриональный период развития Половое размножение Мутационная изменчивость Органогенез Гаметогенез Селекция животных Селекция растений Селекция микроорганизмов
Эволюция живой природы
Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Происхождение человека Результаты эволюции Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование Законы и правила в теории эволюции Микроэволюция. Способы видообразования
Генетика
Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Микробиология, микология
Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Характеристика грибов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Значение вирусов в природе и для человека Морфология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Физиология бактерий
Биология как наука. Методы научного познания
Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии
Организм человека и его здоровье
Отделы пищеварительной системы Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Ткани в организме человека Роль витаминов Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Органы чувств Инфекционные заболевания человека Покровная система Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Эндокринная система Сердечно-сосудистая система Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат Неинфекционные заболевания человека Большой и малый круги кровообращения Иммунная система и иммунитет Дыхательная система Перифирическая нервная система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Виды экосистем Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Экологические законы и правила
Зоология
Жизненные циклы паразитических червей Классы моллюсков Подтип Бесчерепные Подтип Оболочники Тип Хордовые Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Членистоногие Разнообразие класса Птицы Общая характеристика надкласса Рыбы Одноклеточные организмы Тип Кольчатые черви Классы членистоногих Разнообразие класса Млекопитающие Тип Кишечнополостные Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Плоские черви Общая характеристика класса Птицы Тип Моллюски Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика животных Тип Круглые черви Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Ботаника
Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Характеристика растительного организма Вегетативные органы растений. Лист Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение семени Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Покрытосеменные Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Двойное оплодотворение цветковых Строение цветка Вегетативные органы растений. Корень, стебель Размножение водорослей Жизненные циклы растений
Цитология
Органические вещества клетки. Липиды Репликация ДНК Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Фотосинтез Пластический обмен. Хемосинтез Клеточная теория Метаболизм и основные понятия Общее строение клетки, классификация органоидов Биосинтез белка Минеральные вещества клетки, вода Одномембранные органоиды Генетический код и его свойства Органические вещества клетки. Белки Мейоз Митоз Энергетический обмен в клетке Клеточный цикл Немембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Двумембранные органоиды
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок

Общая характеристика класса Пресмыкающиеся

Количество видов: Около 7 000 видов

Включает 4 отряда:

• Чешуйчатые

• Черепахи

• Крокодилы

• Клювоголовые или Первоящеры (один вид – Гаттерия, вымирающие).

Особенности строения Рептилий

Покровы: Большинство – наземные животные с сухой, покрытой роговыми щитками или чешуйками кожей.

Кожных желез, как правило, нет!

Система опоры:

Скелет: позвоночник: 8 шейных (есть атлант и осевой позвонок – подвижность головы), 22 грудинно-поясничных, 2 крестцовых и несколько десятков хвостовых позвонков

Скелет Рептилий

Пищеварительная система: рот → глотка → пищевод → желудок → кишечник (тонкий, толстый, появляется зачаток слепой кишки) → клоака.

• Во рту находятся зубы, срастающиеся с костями, и длинный, мускулистый язык.

Дыхательная система: дышат при помощи ячеистых лёгких

Сравнение легкого амфибий и рептилий

Кровеносная система:

• Замкнутая.

• Сердце трехкамерное с неполной перегородкой в желудочке (2 предсердия и желудочек; кровь в желудочке частично смешанная).

Внимание! Только у крокодилов – четырехкамерное сердце.

• 2 круга кровообращения.

Строение сердца Рептилий

Нервная система:

• Головной мозг рептилий в направлении увеличения переднего мозга (его больших полушарий).

• Около 1/4 объёма больших полушарий переднего мозга занимает кора головного мозга, отвечающая за сложные формы поведения.

• Обонятельные доли переднего мозга и зрительные бугры среднего мозга развиты хорошо, что свидетельствует о хорошо развитых органах чувств.

Половая система:

• раздельнополые, оплодотворение внутреннее, развитие чаще наружное.

• Яйца покрыты кожистой и другими защитными оболочками, так как яйца развиваются на суше.

• Есть живородящие.