Общая характеристика класса Пресмыкающиеся

Количество видов: Около 7 000 видов
Включает 4 отряда:
• Чешуйчатые
• Черепахи
• Крокодилы
• Клювоголовые или Первоящеры (один вид – Гаттерия, вымирающие).
Особенности строения Рептилий
Покровы: Большинство – наземные животные с сухой, покрытой роговыми щитками или чешуйками кожей.
Система опоры:
Скелет: позвоночник: 8 шейных (есть атлант и осевой позвонок – подвижность головы), 22 грудинно-поясничных, 2 крестцовых и несколько десятков хвостовых позвонков
Скелет Рептилий
Пищеварительная система: рот → глотка → пищевод → желудок → кишечник (тонкий, толстый, появляется зачаток слепой кишки) → клоака.
• Во рту находятся зубы, срастающиеся с костями, и длинный, мускулистый язык.
Дыхательная система: дышат при помощи ячеистых лёгких
Сравнение легкого амфибий и рептилий
Кровеносная система:
• Замкнутая.
Внимание! Только у крокодилов – четырехкамерное сердце.
• 2 круга кровообращения.
Строение сердца Рептилий
Нервная система:
• Головной мозг рептилий в направлении увеличения переднего мозга (его больших полушарий).
• Около 1/4 объёма больших полушарий переднего мозга занимает кора головного мозга, отвечающая за сложные формы поведения.
• Обонятельные доли переднего мозга и зрительные бугры среднего мозга развиты хорошо, что свидетельствует о хорошо развитых органах чувств.
Половая система:
• раздельнополые, оплодотворение внутреннее, развитие чаще наружное.
• Есть живородящие.