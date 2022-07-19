Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Генетика
Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики
Микробиология, микология
Морфология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Морфология вирусов Значение грибов в природе и для человека Характеристика грибов Классификация грибов Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека
Биология как наука. Методы научного познания
Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4
Зоология
Общая характеристика надкласса Рыбы Классы моллюсков Общая характеристика животных Тип Круглые черви Классы членистоногих Подтип Бесчерепные Одноклеточные организмы Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Тип Кольчатые черви Тип Моллюски Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие класса Млекопитающие Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Членистоногие Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Хордовые Разнообразие класса Птицы Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Пресмыкающиеся
Организм как биологическая система
Органогенез Бесполое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Селекция животных Ненаследственная изменчивость Селекция микроорганизмов Комбинативная изменчивость Типы размножения Селекция растений Постэмбриональный период развития Половое размножение Мутационная изменчивость
Цитология
Одномембранные органоиды Репликация ДНК Клеточный цикл Органические вещества клетки. Белки Минеральные вещества клетки, вода Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Органические вещества клетки. Липиды Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Генетический код и его свойства Метаболизм и основные понятия Немембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Мейоз Биосинтез белка Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Фотосинтез Общее строение клетки, классификация органоидов Транспорт веществ в клетке Двумембранные органоиды Митоз Клеточная теория
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок
Эволюция живой природы
Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Геологические эры Формы борьбы за существование Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Законы и правила в теории эволюции Определение вида и популяции Результаты эволюции Доказательства эволюции Теории происхождения жизни на Земле
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Опорно-двигательный аппарат Неинфекционные заболевания человека Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Покровная система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Железы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Строение и функции нервной системы. ЦНС Иммунная система и иммунитет Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Сердечно-сосудистая система Роль витаминов Органы чувств Инфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Внутренняя среда организма Ткани в организме человека Перифирическая нервная система Большой и малый круги кровообращения Половая система Лимфатическая система
Ботаника
Отдел Покрытосеменные Жизненные циклы растений Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Характеристика растительного организма Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Побег Строение семени Строение и разнообразие плодов Классы Однодольные и Двудольные Отдел Мхи Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Размножение водорослей Отдел Голосеменные Двойное оплодотворение цветковых Строение и жизнедеятельность водорослей

Среда обитания организмов

Совокупность биотических и абиотических факторов среды образуют среду обитания организмов ― часть природы, в которой живут организмы.

Различают несколько сред обитания:

- Водная

- Наземно-воздушная

- Почвенная

- Организменная

К каждой из них в процессе эволюции особи приобретают определенные приспособления.

  • Водная:

Форма тела = обтекаемая, есть слизь, чтобы минимизировать трение

Покровы = чешуя расположена черепицеобразно

Конечности = плавники/ласты/имеют плавательную перепонку

Органы дыхания = жабры

Наличие плавательного пузыря

Органы чувств = боковая линия, активная эхолокация

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  • Наземно-воздушная:

Форма тела и конечности = зависит от образа жизни (птицы – обтекаемая, крылья)

Разнообразные приспособления для сохранения воды:

У растений это мощная корневая система, водонепроницаемый слой на поверхности листьев и стеблей, способность к регуляции испарения воды через устьица.

У животных это также различные особенности строения тела и покровов, но, кроме того, поддержанию водного баланса способствует и соответствующее поведение.

Органы дыхания = легкие, трахеи (насекомые)

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  • Почвенная

Форма тела = обтекаемая, может быть слизь (черви)

Конечности = роющие

Покровы = плотные/шерсть короткая, мягкая, заглаживается вперед и назад

Органы чувств = уменьшены или отсутствуют ушные раковины, редуцированны глаза, много вибриссов по телу

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  • Организменная

Покровы = плотные

Редуцированы = органы чувств, пищеварительная система

Размножение = большое количество потомков

Наличие органов прикрепления

Картинки по запросу "печеночный сосальщик рисунок""

Внимание!

Данная теория часто встречается в заданиях 26 ЕГЭ

Пример: Какие особенности внешнего строения рыб способствуют уменьшению затрат энергии при передвижении в воде? Назовите не менее трёх особенностей.

Ответ:

  1. Обтекаемая форма тела, слитность его отделов

  2. Черепицеобразное расположение чешуи

  3. Слизь, обильно покрывающая кожу

  4. Наличие плавников, особенности их строения