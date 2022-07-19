Опорно- двигательный аппарат. Скелет головы

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Среда обитания организмов Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия
Зоология
Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Жизненные циклы паразитических червей Тип Членистоногие Общая характеристика животных Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Кольчатые черви Тип Круглые черви Подтип Бесчерепные Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Хордовые Классы членистоногих Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие класса Пресмыкающиеся Одноклеточные организмы Тип Плоские черви Тип Моллюски Общая характеристика класса Земноводные Классы моллюсков Разнообразие класса Птицы Тип Кишечнополостные
Организм как биологическая система
Органогенез Бесполое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Селекция животных Типы размножения Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Ненаследственная изменчивость Селекция растений Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Половое размножение
Эволюция живой природы
Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Геологические эры Формы борьбы за существование Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов
Микробиология, микология
Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Морфология вирусов Значение бактерий в природе и для человека Морфология бактерий Характеристика грибов Физиология вирусов Классификация грибов Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека
Организм человека и его здоровье
Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Иммунная система и иммунитет Железы пищеварительной системы Строение и функции нервной системы. ЦНС Органы чувств Выделительная система Отделы пищеварительной системы Сердечно-сосудистая система Дыхательная система Перифирическая нервная система Большой и малый круги кровообращения Лимфатическая система Покровная система Эндокринная система Инфекционные заболевания человека Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Ткани в организме человека Роль витаминов
Ботаника
Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Вегетативные органы растений. Лист Вегетативные органы растений. Побег Строение семени Строение и разнообразие плодов Отдел Папоротникообразные Строение и жизнедеятельность водорослей Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Мхи Разнообразие отдела Покрытосеменные Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей Отдел Покрытосеменные Жизненные циклы растений Отдел Голосеменные Строение цветка Характеристика растительного организма
Цитология
Общее строение клетки, классификация органоидов Мейоз Клеточная теория Энергетический обмен в клетке Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Минеральные вещества клетки, вода Пластический обмен. Хемосинтез Органические вещества клетки. Липиды Репликация ДНК Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Митоз Пластический обмен. Фотосинтез Одномембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Двумембранные органоиды Биосинтез белка Органические вещества клетки. Углеводы Генетический код и его свойства Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Белки
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии

Опорно- двигательный аппарат. Скелет головы

Череп человека сформирован 23 костями (из которых 8 ― парные и 7 ― непарные), помимо которых в полости среднего уха присутствует ещё три парные слуховые косточки ― молоточек, наковальня и стремечко, а также зубы на верхней и нижней челюстях.

Картинки по запросу строение черепа

Рисунок 1. Череп человека

Функции черепа:

  1. Защитная (содержит головной мозг и органы чувств, защищая эти образования от повреждений)

  2. Опорная (служит вместилищем для головного мозга, органов чувств, начальных отделов пищеварительной и дыхательной систем)

  3. Двигательная (сочленяется с позвоночным столбом)

У новорождённых мозговой отдел в восемь раз больше лицевого, челюсти недоразвиты. Между костями мозгового отдела располагаются перепончатые участки ― роднички, обеспечивающие незначительную подвижность костей при рождении ребенка и увеличение объемов мозга.