Основные эволюционные представления

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Экологические законы и правила Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем
Ботаника
Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Вегетативные органы растений. Лист Двойное оплодотворение цветковых Отдел Голосеменные Строение цветка Отдел Папоротникообразные Строение семени Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Вегетативные органы растений. Побег Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Характеристика растительного организма Размножение водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Жизненные циклы растений
Цитология
Минеральные вещества клетки, вода Пластический обмен. Хемосинтез Общее строение клетки, классификация органоидов Генетический код и его свойства Одномембранные органоиды Транспорт веществ в клетке Клеточный цикл Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Белки Биосинтез белка Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Энергетический обмен в клетке Метаболизм и основные понятия Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Фотосинтез Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Мейоз Клеточная теория Органические вещества клетки. Липиды Репликация ДНК Митоз
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Характеристика грибов Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Значение грибов в природе и для человека Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Физиология бактерий
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем
Организм человека и его здоровье
Внутренняя среда организма Эндокринная система Сердечно-сосудистая система Органы чувств Половая система Большой и малый круги кровообращения Лимфатическая система Ткани в организме человека Инфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Покровная система Отделы пищеварительной системы Железы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Строение и функции нервной системы. ЦНС Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Иммунная система и иммунитет Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат Неинфекционные заболевания человека
Организм как биологическая система
Комбинативная изменчивость Органогенез Бесполое размножение Ненаследственная изменчивость Селекция растений Селекция микроорганизмов Мутационная изменчивость Гаметогенез Эмбриональный период развития Селекция животных Типы размножения Постэмбриональный период развития Половое размножение
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок
Эволюция живой природы
Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Геологические эры Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5
Генетика
Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование
Зоология
Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Хордовые Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика животных Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Кольчатые черви Тип Моллюски Тип Членистоногие Разнообразие класса Пресмыкающиеся Одноклеточные организмы Подтип Оболочники Общая характеристика класса Земноводные Классы моллюсков Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Разнообразие класса Млекопитающие Тип Кишечнополостные Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Птицы Тип Круглые черви Подтип Бесчерепные Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы

Основные эволюционные представления

Эволюция ― естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.

Сейчас мы рассмотрим развитие эволюционных идей:

  1. Представления Карла Линнея

В додарвиновский период (до 1859 г.) в естествознании господствовали метафизические взгляды на природу, когда явления и тела природы рассматривались как раз и навсегда данные, неизменные, изолированные, не связанные между собой. Они были тесно связаны с креационизмом (лат. creatio ― сотворение) и теологией (греч. teos ― боги, logos ― слово, учение, наука), согласно которым многообразие органического мира есть результат творения его Богом.

Креационизм ― (от лат. creatio «творение») — религиозная и философская концепция, согласно которой основные формы органического мира (жизнь), человечество, планета Земля, а также мир в целом, рассматриваются как непосредственно созданные Творцом, или Богом.

Креационисты (К. Линней, Ж. Кювье) доказывали, что виды живой природы реальны и неизменны со времени своего появления, при этом К. Линней утверждал, что видов существует столько, сколько их было создано во время «сотворения мира».

В XVIII в. К. Линней создал бинарную номенклатуру живой природы = систематизировал

К. Линней – Креационизм – Все создано Богом, виды неизменны (эволюции нет)

  1. Представления Жана Батиста Ламарка

Первая последовательная теория эволюции была предложена в начале XIX в. французским натуралистом и философом Жаном Батистом Ламарком. Данная теория получила название ламарксизм, или трансформизм.

Трансформизм — учение о непрерывном изменении видов животного и растительного царств и о происхождении форм органического мира от одной или нескольких простейших форм.

Движущие силы эволюции по Ж.-Б. Ламарку

Ж.Б. Ламарк полагал, что организмами движет внутреннее стремление организмов к усложнению, совершенствованию, прогрессу структуры и функций. Формирование приспособлений и видообразование происходит под действием внешнего фактора – окружающей среды.

Эволюция организмов происходит в результате упражнения и неупражнения органов. Упражняемые части тела активно развиваются, неупражняемые редуцируются и впоследствии исчезают.

Результаты упражнения-неупражнения органов передаются по наследству.

Рисунок 1. Пример теории Ламарка

Наибольшую известность из примеров, приведённых Ламарком, приобрёл пример с жирафами. Жирафам приходится постоянно вытягивать шею, чтобы дотянуться до листьев, растущих у них над головой. Поэтому их шеи становятся длиннее, вытягиваются.

Ж. Б. ЛамаркТрансформизм ― Внутреннее стремление к прогрессу; Влияние среды (упражнение/неупражнение органов);

Передача по наследству приобретенных признаков ― единица эволюции = особь.

  1. Представления Чарльза Дарвина

Первой действительно научной эволюционной теорией является теория Чарльза Дарвина (1809-1882, Англия), опубликованная им в 1859 году в книге "О происхождении видов путем естественного отбора или сохранении благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь".

Показав, что наследственность, изменчивость и борьба за существование присущи всему живому, Ч. Дарвин на их основе вывел основной эволюционный фактор ― естественный отбор.

Дарвинизм – теория эволюции, основанная на трудах Ч. Дарвина, считавшего естественный отбор, борьбу за существование и наследственную изменчивость главными факторами видообразования и формирования приспособлений (адаптаций) организмов к условиям жизни.

Одним из существенных аргументов в пользу реальности эволюции Ч. Дарвин считал изменение животных и растений при одомашнивании. По мысли Ч. Дарвина, люди постепенно, поколение за поколением, отбирали удачных производителей и отсеивали остальной приплод, у которого желаемые свойства были менее выражены. Скрещивание отобранных особей приводило к усилению искомого признака. Отбор, производимый человеком, носит искусственный характер. При естественном отборе в качестве фактора, решающего, кто выживет и оставит потомство, выступает природа.

Искусственный отбор – выбор человеком наиболее ценных в хозяйственном или декоративном отношении особей животных и растений для получения от них потомства с желаемыми свойствами.

Очень часто на экзамене может попасться вопрос по сравнению искусственного и естественного отбора.

Признак Искусственный отбор Естественный отбор
Материал для отбора Наследственная изменчивость Наследственная изменчивость
Отбирающий фактор Человек Условия среды
Объект действия Отдельная особь/ группа особей Популяция
Результат Сорт, порода, штамм Вид
Приспособленность Не всегда Приспособленность

Движущие силы эволюции по Дарвину

«Каждый организм, — рассуждал Ч. Дарвин, — стремится размножиться в геометрической прогрессии, а жизненное пространство не беспредельно». В результате организмы вступают в борьбу за существование.

В ходе борьбы за существование большинство особей гибнет или не оставляет потомства. Те из них, кто обладает какими-либо преимуществами перед собратьями, имеют больше шансов выжить. Значительная часть изменчивости носит наследственный характер. Сохранение благоприятных индивидуальных различий и изменений и уничтожение вредных Ч. Дарвин назвал естественным отбором, или переживанием наиболее приспособленных.

Естественный отбор — основной фактор эволюции, в результате действия которого в популяции увеличивается число особей, обладающих более высокой приспособленностью к условиям среды (наиболее благоприятными признаками), в то время как количество особей с неблагоприятными признаками уменьшается.

Для соперничества между особями одного пола, обычно самцами, за обладание особями другого пола Ч. Дарвин ввел термин половой отбор. Именно под действием этой силы, утверждал ученый, возникла яркая окраска и разнообразные украшения, брачные песни и т.д.

Половой отбор – процесс, в основе которого лежит конкуренция за полового партнёра между особями одного пола, что влечёт за собой выборочное спаривание и производство потомства.

Ч.ДарвинДарвинизм ― наследственная изменчивость; естественный отбор; борьба за существование; единица эволюции = вид.

кратко резюмируем механизм эволюционного процесса по Дарвину:

1. Живые организмы имеют много отличий благодаря изменчивости.

2. Виды хотят размножаться в геометрической прогрессии, но жизненные ресурсы ограничены, поэтому возникает конкуренция за ресурсы (борьба за существование).

3. В результате борьбы за существование происходит естественный отбор (выживают особи, наиболее приспособленные к условиям среды).

4. Выжившие особи передают полезные признаки потомству.

5. Полезный признак закрепляется.

Роль эволюционной теории в формировании естественнонаучной картины мира

Трудно переоценить значение дарвинизма в развитии всех отраслей естествознания, особенно общей биологии и частных дисциплин, антропологии, палеонтологии. Впервые, во времена Дарвина, получили материалистическое объяснение причины и механизмы исторического развития жизни на Земле.

Теория естественного отбора дала подлинно научное обоснование биологической эволюции. Дарвин при ее создании опирался на материалы, собранные в экспедициях, полевых условиях. Это не были умозрительные заключения, которые излагали в своих трудах его предшественники и некоторые современники.

Эволюционная теория Дарвина с момента своего появления вызвала массу дискуссий. В спорах рождалась истина. Обогатилось содержание общей биологии, ботаники, зоологии. Был дан толчок развитию генетики, селекции, антропологии, палеогеографии.

Синтетическая теория эволюции – не окончательный этап развития учения о происхождении видов. Это отправная точка для дальнейшего совершенствования в XXI веке.