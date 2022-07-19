Роль витаминов

Витамины (от лат. «вита» - жизнь) ― вещества, жизненно необходимые для всех растений, животных, в том числе человека.

Их биологическая роль определяется их способностью входить в состав ферментов.

Именно поэтому они играют большую роль в обмене веществ, росте и развитии организмов.

Витамины традиционно обозначают буквами латинского алфавита (A, B, C, D, E, K…).

Всего известно около 30 витаминов, из них 20 поступают только с пищей, а остальные частично вырабатываются самим организмом (витамины D, K, группы B).

Витамины делят на жиро - и водорастворимые .

Для всасывания жирорастворимых витаминов необходимы жиры, поэтому, например, морковный сок, богатый витамином А, всегда подают с жирными сливками, а морковный салат заправляют маслом.

Гипервитаминоз ― избыток витаминов.

Внимание! Вопрос из экзамена

Избыток жирорастворимых витаминов оказывает более серьезный негативный эффект на организм человека. Лечение гипервитаминоза осложняется из-за свойства данных витаминов накапливаться в организме долгий период времени. Самыми опасными в этом плане являются витамины А, D, К, Е.

Избыток водорастворимых витаминов не так опасен, так как они выводится с мочой из организма.

Авитаминоз ― недостаток витаминов.

В зависимости от того, насколько сильно не хватает организму поступающего извне витамина и насколько велик его собственный запас, можно судить о том, насколько выражены будут признаки авитаминоза: можно увидеть как легкое недомогание, так и развитие тяжелого заболевания (цинга, бери-бери, рахит, анемия и так далее).

В представленной ниже схеме вы найдете данные о витаминах, о которых на протяжении многих лет спрашивают на экзамене.

Витамины

Жирорастворимые

Значение

Источник

Гиповитаминоз

А

Входит в состав зрительного пигмента

Зеленые растения, жир печени рыб

Куриная слепота, нарушение обмена веществ, ороговение кожи

D

Отвечает за фосфорно-кальциевый обмен

Рыбий жир, вырабатывается в коже под действием УФ

Рахит, расстройства ЦНС

E

Является природным антиоксидантом

Зеленые растения, масло

Мышечные дистрофии, нарушение оплодотворения, выкидыши

K

Контролирует свертывание крови

Зеленые растения, синтезируется бактериями кишечника

Кровоточивость

Водорастворимые

В1

Участвует во всех видах обмена, способствует нормальному проведению нервного возбуждения в синапсах

Зеленые растения, ржаной хлеб, отруби, дрожжи

Бери-бери (поражение сердечно-сосудистой системы и нервной системы), нарушение всех видов обмена веществ

В6

Координирует деятельность многих систем организма

Синтезируется кишечными бактериями, содержится во всех продуктах

Психические расстройства, стоматит

В12

В том числе способствует нормальному образованию эритроцитов

Продукты животного происхождения

Анемия

С