Роль витаминов

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Биология
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача
Эволюция живой природы
Синтетическая теория эволюции Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Доказательства эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Происхождение человека
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Зоология
Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Общая характеристика животных Разнообразие класса Млекопитающие Подтип Черепные (Позвоночные) Одноклеточные организмы Тип Моллюски Общая характеристика класса Земноводные Тип Круглые черви Классы членистоногих Подтип Оболочники Тип Хордовые Тип Кольчатые черви Жизненные циклы паразитических червей Классы моллюсков Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Птицы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Птицы Тип Членистоногие Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика надкласса Рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие
Организм как биологическая система
Бесполое размножение Селекция животных Типы размножения Селекция растений Селекция микроорганизмов Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Органогенез Ненаследственная изменчивость Постэмбриональный период развития Половое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития
Ботаника
Двойное оплодотворение цветковых Строение и жизнедеятельность водорослей Классы Однодольные и Двудольные Строение цветка Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Побег Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Голосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Жизненные циклы растений Отдел Мхи Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Размножение водорослей Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Характеристика растительного организма Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Покрытосеменные
Цитология
Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Репликация ДНК Транспорт веществ в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Немембранные органоиды Минеральные вещества клетки, вода Клеточная теория Двумембранные органоиды Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Клеточный цикл Мейоз Органические вещества клетки. Липиды Биосинтез белка Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Метаболизм и основные понятия Органические вещества клетки. Белки Одномембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Общее строение клетки, классификация органоидов Митоз Генетический код и его свойства
Генетика
Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование
Микробиология, микология
Физиология вирусов Классификация грибов Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Значение бактерий в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Морфология вирусов Морфология бактерий Характеристика грибов
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии
Организм человека и его здоровье
Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Иммунная система и иммунитет Эндокринная система Сердечно-сосудистая система Ткани в организме человека Строение и функции нервной системы. ЦНС Инфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Лимфатическая система Отделы пищеварительной системы Внутренняя среда организма Покровная система Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Органы чувств Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат Неинфекционные заболевания человека Дыхательная система Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Половая система Роль витаминов
Экосистемы и присущие им закономерности
Сукцессия Среда обитания организмов Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Признаки экосистем. Типы пищевых систем

Роль витаминов

Витамины (от лат. «вита» - жизнь) ― вещества, жизненно необходимые для всех растений, животных, в том числе человека.

  • Их биологическая роль определяется их способностью входить в состав ферментов.

  • Именно поэтому они играют большую роль в обмене веществ, росте и развитии организмов.

  • Витамины традиционно обозначают буквами латинского алфавита (A, B, C, D, E, K…).

  • Всего известно около 30 витаминов, из них 20 поступают только с пищей, а остальные частично вырабатываются самим организмом (витамины D, K, группы B).

  • Витамины делят на жиро- и водорастворимые.

  • Для всасывания жирорастворимых витаминов необходимы жиры, поэтому, например, морковный сок, богатый витамином А, всегда подают с жирными сливками, а морковный салат заправляют маслом.

Гипервитаминоз ― избыток витаминов.

Внимание! Вопрос из экзамена

  • Избыток жирорастворимых витаминов оказывает более серьезный негативный эффект на организм человека. Лечение гипервитаминоза осложняется из-за свойства данных витаминов накапливаться в организме долгий период времени. Самыми опасными в этом плане являются витамины А, D, К, Е.

  • Избыток водорастворимых витаминов не так опасен, так как они выводится с мочой из организма.

Авитаминоз ― недостаток витаминов.

В зависимости от того, насколько сильно не хватает организму поступающего извне витамина и насколько велик его собственный запас, можно судить о том, насколько выражены будут признаки авитаминоза: можно увидеть как легкое недомогание, так и развитие тяжелого заболевания (цинга, бери-бери, рахит, анемия и так далее).

В представленной ниже схеме вы найдете данные о витаминах, о которых на протяжении многих лет спрашивают на экзамене.

Витамины

Жирорастворимые

  • Значение

  • Источник

  • Гиповитаминоз

А

  • Входит в состав зрительного пигмента

  • Зеленые растения, жир печени рыб

  • Куриная слепота, нарушение обмена веществ, ороговение кожи

D

  • Отвечает за фосфорно-кальциевый обмен

  • Рыбий жир, вырабатывается в коже под действием УФ

  • Рахит, расстройства ЦНС

E

  • Является природным антиоксидантом

  • Зеленые растения, масло

  • Мышечные дистрофии, нарушение оплодотворения, выкидыши

K

  • Контролирует свертывание крови

  • Зеленые растения, синтезируется бактериями кишечника

  • Кровоточивость

Водорастворимые

В1

  • Участвует во всех видах обмена, способствует нормальному проведению нервного возбуждения в синапсах

  • Зеленые растения, ржаной хлеб, отруби, дрожжи

  • Бери-бери (поражение сердечно-сосудистой системы и нервной системы), нарушение всех видов обмена веществ

В6

  • Координирует деятельность многих систем организма

  • Синтезируется кишечными бактериями, содержится во всех продуктах

  • Психические расстройства, стоматит

В12

  • В том числе способствует нормальному образованию эритроцитов

  • Продукты животного происхождения

  • Анемия

С

  • Антиоксидант, повышает резистентность к инфекциям

  • Продукты растительного происхождения: шиповник, петрушка, цитрусовые, болгарский перец, томаты

  • Цинга (кровоточивость десен, кровоизлияния в мышцы, под кожу, в суставы), возможна анемия.