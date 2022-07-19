Физиология бактерий

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Отделы пищеварительной системы Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат Дыхательная система Лимфатическая система Половая система Покровная система Иммунная система и иммунитет Сердечно-сосудистая система Железы пищеварительной системы Органы чувств Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Эндокринная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Инфекционные заболевания человека Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Ткани в организме человека Строение и функции нервной системы. ЦНС Неинфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища
Экосистемы и присущие им закономерности
Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Экологические законы и правила Сукцессия Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды
Ботаника
Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Вегетативные органы растений. Побег Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Вегетативные органы растений. Лист Строение и жизнедеятельность водорослей Жизненные циклы растений Строение семени Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Отдел Мхи Отдел Покрытосеменные Отдел Голосеменные Двойное оплодотворение цветковых Размножение водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Строение цветка
Зоология
Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Хордовые Жизненные циклы паразитических червей Тип Членистоногие Общая характеристика животных Тип Круглые черви Классы моллюсков Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Плоские черви Общая характеристика класса Птицы Тип Моллюски Общая характеристика класса Земноводные Тип Кишечнополостные Подтип Черепные (Позвоночные) Одноклеточные организмы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Подтип Оболочники Тип Кольчатые черви Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие класса Пресмыкающиеся
Цитология
Минеральные вещества клетки, вода Пластический обмен. Хемосинтез Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Мейоз Органические вещества клетки. Белки Органические вещества клетки. Липиды Репликация ДНК Биосинтез белка Транспорт веществ в клетке Двумембранные органоиды Пластический обмен. Фотосинтез Митоз Органические вещества клетки. Углеводы Генетический код и его свойства Одномембранные органоиды Клеточная теория Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Энергетический обмен в клетке Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Немембранные органоиды
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок
Генетика
Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола
Организм как биологическая система
Бесполое размножение Селекция животных Типы размножения Селекция растений Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Половое размножение Комбинативная изменчивость Гаметогенез Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Мутационная изменчивость Органогенез
Эволюция живой природы
Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Происхождение человека Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Геологические эры Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Микробиология, микология
Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Классификация грибов Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов
Биология как наука. Методы научного познания
Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы

Физиология бактерий

Бактерии большей частью питаются органическими веществами; среди них встречаются сапрофиты и паразиты. Бактерии растут и размножаются очень быстро. Поэтому они быстро распространяются.

Такие важные для жизнедеятельности организма процессы, как дыхание, хемосинтез, фиксация азота и др., происходят в мембране. Часто формируются выпячивания цитоплазматической мембраны. В мембране осуществляется биосинтез клеточной стенки, а также спорообразование.

Размножение Бактерий

Практически всем видам бактерий присуще множественное равновеликое бинарное поперечное деление, представляющее собой ряд последовательных простых делений каждой клетки за короткий отрезок времени на две идентичные клетки. Включает в себя этапы:

  1. Репликация ДНК

  1. Синтез мембраны в области контакта ДНК с цитоплазмой

  1. Образование поперечной перегородки

Как таковое половое размножение отсутствует, но существуют половые процессы, то есть не происходит увеличение количества клеток.

У бактерий НЕ образуются гаметы, и НЕТ слияния клеток.

Однако самое важное событие полового процесса происходит – это обмен генетическим материалом, что именуется генетической рекомбинацией. При половом процессе часть ДНК бактериальной клетки донора транспортируется в клетку реципиента и замещает аналогичную часть ДНК реципиента под воздействием необходимых ферментов. Новообразованная рекомбинантная ДНК бактерии содержит гены обеих родительских клеток.

Особенностью клеток, образованных при половом размножении, является то, что у них наблюдается разнообразие признаков, благодаря соединению генов разных организмов.

Это является основой эволюционных преобразований и появления новых видов бактерий.

Изучены три способа образования рекомбинантов:

  1. При трансформации бактерия поглощает из окружающей среды свободную ДНК, попавшую туда при разрушении других бактерий (или, в условиях эксперимента, введённую исследователем).

Схема трансформации бактерий

  1. При трансдукции фрагменты ДНК могут также переноситься от бактерии к бактерии вирусами (бактериофагами).

Схема трансдукции бактерий

3. При конъюгации бактерии соединяются друг с другом временными трубчатыми выростами (копуляционными пилями), через которые ДНК переходит из «мужской» клетки в «женскую»

Схема конъюгации бактерий (F-фактор – F-плазмида)

Способы питания бактерий

По способу питания бактерии разделяют на группы:

Гетеротрофы — они не способны синтезировать органическое вещество, а питаются готовым

  • сапрофиты — бактерии, которые питаются органическими веществами отмерших организмов (молочнокислые бактерии, бактерии гниения);

  • паразиты — бактерии, которые питаются органическими веществами живых организмов (менингококки, гонококки);

  • симбионты — тесное сожительство бактерий с живыми организмами, приносящие пользу друг другу (клубеньковые бактерии на корнях бобовых).

Автотрофы — способны синтезировать органические вещества из неорганических

  • фотобактерии – содержат в своих клетках хлорофилл и способны создавать органические вещества из неорганических, используя световую энергию (в их клетках происходит процесс фотосинтеза), к ним относятся цианобактерии.

  • хемобактерии – получают энергию от окисления неорганических соединений, например, железобактерии, серобактерии, нитрифицирующие бактерии.

Пережидание неблагоприятных условий

Бактерии нуждаются в пище, влаге, в определённой температуре для поддержания своей жизнедеятельности. При наступлении неблагоприятных для их жизни условий, например при недостатке пищи, влаги или при резком понижении или повышении температуры, протоплазма бактерии сжимается в шарик и покрывается новой прочной оболочкой. Такое состояние бактерий называется cпopoй.

Споры бактерий – тельца, образующиеся внутри некоторых бактерий в определенные стадии их существования или при ухудшении условий окружающей среды. Споры бактерий устойчивы к различным физическим и химическим воздействиям и сохраняются в течение многих лет, не утрачивая свойства прорастать в вегетативную форму, что имеет значение в эпидемиологии ряда заболеваний.


Схема спорообразования бактерий

Прочитайте тему “Значение бактерий в природе и для человека” и переходите к тестированию.