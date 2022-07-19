Тип Моллюски

Тип включает классы: Брюхоногие, Пластинчатожаберные (Двустворчатые), Головоногие. Тип насчитывает около 130 000 видов.

Особенности типа Моллюски

• Мягкотелые трехслойные (экто-, энто- и мезодерма)

• Двустороннесимметричные (билатеральные) многоклеточные животные.

• Имеют гемоцель, остатки целома – окружает сердце и половые железы, остатки бластоцеля – щелевидные пространства между органами. Промежутки между органами заполнены паренхимой.

• Тело несегментировано, разделено на голову, туловище и ногу.

• Кровеносная система: незамкнутая!

• Развитие происходит через личинку.

• Вокруг основания туловища имеется кожная складка – мантия;

в мантийную полость (пространство между туловищем и мантией) открываются отверстия пищеварительной, выделительной и половой систем, здесь же расположены жабры (если они есть); мантия образует раковину (роговой, фарфоровый и перламутровый внутренний слой).

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