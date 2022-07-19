Тип Моллюски

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача
Эволюция живой природы
Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Законы и правила в теории эволюции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Формы естественного отбора Геологические эры Результаты эволюции Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Генетика
Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Физиология вирусов Физиология бактерий Классификация грибов Значение грибов в природе и для человека Морфология бактерий Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы
Экосистемы и присущие им закономерности
Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Экологические законы и правила Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Экологические проблемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Виды пирамид. Правило экологической пирамиды
Ботаника
Вегетативные органы растений. Побег Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Характеристика растительного организма Двойное оплодотворение цветковых Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Жизненные циклы растений Отдел Покрытосеменные Отдел Голосеменные Строение цветка Отдел Папоротникообразные Отдел Мхи Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Лист Размножение водорослей Классы Однодольные и Двудольные Строение семени Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли
Зоология
Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Птицы Тип Хордовые Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Земноводные Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Одноклеточные организмы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Классы моллюсков Тип Круглые черви Тип Кишечнополостные Подтип Оболочники Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Птицы Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Общая характеристика животных Классы членистоногих Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Моллюски
Биология как наука. Методы научного познания
Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы
Организм человека и его здоровье
Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Половая система Покровная система Отделы пищеварительной системы Роль витаминов Железы пищеварительной системы Органы чувств Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Сердечно-сосудистая система Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Внутренняя среда организма Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Большой и малый круги кровообращения Иммунная система и иммунитет Ткани в организме человека Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Строение и функции нервной системы. ЦНС Инфекционные заболевания человека Выделительная система Лимфатическая система
Организм как биологическая система
Органогенез Гаметогенез Эмбриональный период развития Типы размножения Селекция растений Селекция микроорганизмов Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Селекция животных Ненаследственная изменчивость Постэмбриональный период развития Половое размножение
Цитология
Репликация ДНК Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Генетический код и его свойства Метаболизм и основные понятия Минеральные вещества клетки, вода Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Биосинтез белка Транспорт веществ в клетке Митоз Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Хемосинтез Немембранные органоиды Пластический обмен. Фотосинтез Клеточная теория Одномембранные органоиды Органические вещества клетки. Липиды Двумембранные органоиды Клеточный цикл Органические вещества клетки. Белки Мейоз

Тип Моллюски

Тип включает классы: Брюхоногие, Пластинчатожаберные (Двустворчатые), Головоногие. Тип насчитывает около 130 000 видов.

Особенности типа Моллюски

• Мягкотелые трехслойные (экто-, энто- и мезодерма)

• Двустороннесимметричные (билатеральные) многоклеточные животные.

• Имеют гемоцель, остатки целома – окружает сердце и половые железы, остатки бластоцеля – щелевидные пространства между органами. Промежутки между органами заполнены паренхимой.

• Тело несегментировано, разделено на голову, туловище и ногу.

Картинки по запросу "мантия моллюсков""

Кровеносная система: незамкнутая!

• Развитие происходит через личинку.

• Вокруг основания туловища имеется кожная складка – мантия;

в мантийную полость (пространство между туловищем и мантией) открываются отверстия пищеварительной, выделительной и половой систем, здесь же расположены жабры (если они есть); мантия образует раковину (роговой, фарфоровый и перламутровый внутренний слой).

Картинки по запросу "мантия моллюсков""

Прочитайте тему “Классы моллюсков” и переходите к тестированию.