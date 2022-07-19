Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Цитология
Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Биосинтез белка Энергетический обмен в клетке Клеточный цикл Одномембранные органоиды Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Пластический обмен. Фотосинтез Генетический код и его свойства Мейоз Пластический обмен. Хемосинтез Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточная теория Двумембранные органоиды Митоз Органические вещества клетки. Углеводы Метаболизм и основные понятия Минеральные вещества клетки, вода Репликация ДНК Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Белки Органические вещества клетки. Липиды
Эволюция живой природы
Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Геологические эры Формы борьбы за существование Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Доказательства эволюции Формы естественного отбора Теории происхождения жизни на Земле
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1
Микробиология, микология
Классификация грибов Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Значение грибов в природе и для человека Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология бактерий
Организм человека и его здоровье
Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Покровная система Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Роль витаминов Инфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Иммунная система и иммунитет Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат Большой и малый круги кровообращения Внутренняя среда организма Неинфекционные заболевания человека Дыхательная система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Сердечно-сосудистая система Ткани в организме человека Железы пищеварительной системы Строение и функции нервной системы. ЦНС Органы чувств
Ботаника
Размножение водорослей Отдел Покрытосеменные Отдел Мхи Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Характеристика растительного организма Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Голосеменные Строение цветка Вегетативные органы растений. Побег Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Разнообразие отдела Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Лист Строение и жизнедеятельность водорослей Жизненные циклы растений
Зоология
Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Членистоногие Классы моллюсков Общая характеристика животных Подтип Бесчерепные Одноклеточные организмы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Земноводные Тип Круглые черви Разнообразие класса Птицы Общая характеристика надкласса Рыбы Классы членистоногих Разнообразие класса Млекопитающие Тип Кишечнополостные Общая характеристика класса Птицы Разнообразие класса Земноводные Подтип Оболочники Тип Моллюски Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы
Организм как биологическая система
Селекция микроорганизмов Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Органогенез Бесполое размножение Типы размножения Селекция растений Постэмбриональный период развития Половое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Селекция животных Ненаследственная изменчивость
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок
Генетика
Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование
Биология как наука. Методы научного познания
Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Сукцессия Экологические проблемы Виды экосистем Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Признаки экосистем. Типы пищевых систем

Микроэволюция. Способы видообразования

Видообразование

Видообразование – процесс возникновения новых биологических видов и изменения их во времени.

Основа видообразования – наследственная изменчивость организмов.

Движущий фактор видообразования – естественный отбор и окончательно-репродуктивная изоляция.

При географическом видообразовании новые виды возникают вследствие:

● разделения исходного ареала преградами: реками, морями, горами, пустынями и другими изменениями ландшафта.

В результате изоляции между ними прерывается обмен генами → возникновение генетических различий постепенно приводит к неспособности особей из разобщённых популяций к скрещиванию → что в дальнейшем становится причиной образования новых видов.

Рисунок: пример аллопатрического видообразования на основе географической изоляции (исходный предок с континента дал разные виды вьюрков на островах)

Экологическое видообразование – образование нового вида в результате:

● освоения популяцией нового местообитания в пределах ареала данного вида

● в результате возникновения различий в образе жизни (например, изменение сроков размножения)

Интересным примером возникновения репродуктивной изоляции может служить погремок большой, который на не скашиваемом лугу цветёт и плодоносит всё лето. Но если в течение многих лет из года в год на лугу косить траву, многие растения в популяции не будут доживать до образования семян.

В результате отбора, который в этом случае бессознательно осуществляется человеком, сохраняются и оставляют семена только те растения, которые либо цвели до начала покоса, либо после. Так возникли популяции погремка, растущие на одном лугу, но изолированные по срокам цветения. Лишённые возможности скрещиваться, они образовали раннецветущую и позднецветущую формы, которые в дальнейшем могут привести к возникновению отдельных видов.

Рисунок: пример симпатрического видообразования на основе экологической изоляции (исходный предок, заселяя новые экологические места обитания, дал разные виды лютиков)

Часто две формы видообразования действуют вместе, сменяя и дополняя друг друга, поэтому чётко определить границы каждой из них трудно. Однако во всех случаях для возникновения нового вида необходима какая-либо форма изоляции в течение определённого времени, пока естественный отбор не «разведёт» популяции окончательно.

Способы видообразования

Микрoэволюция

Микроэволюция – начальный этап эволюционного процесса, который протекает внутри вида и приводит к образованию новых видов.

Учение о микроэволюции развито Н. В. Тимофеевым-Ресовским.

Микроэволюция осуществляется непосредственно внутри популяций, где встречаются особи с различными генотипами, и является следствием происходящих там мутаций и комбинаций генов. Естественный отбор постепенно меняет генный состав популяции (генофонд), что может привести к образованию нового подвида, а затем и вида.

Признак появления нового вида – невозможность отделившейся популяции скрещиваться с особями исходной популяции и давать плодовитое потомство.

Схема микроэволюции

Разнообразие медведей как пример микроэволюции

Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы

Для устойчивого развития биосферы необходимо сохранение многообразия видов.

Чем богаче будет флора и фауна Земли, тем меньше угроза нарушения общего равновесного состояния биосферы при изменении условий.

Существование широкого внутривидового многообразия позволяет определённому виду легко адаптироваться к меняющимся условиям среды. Точно так же наличие самых различных видов позволяет всей живой природе гибко приспосабливаться к внешним условиям, сохраняя свою целостность.

Сохранение генетического разнообразия – материала для эволюции – способствует прогрессивному развитию биосферы.

При изменении климатических и других условий на Земле всегда находились виды, которые получали преимущества в новых условиях и эволюционировали, адаптируясь и постепенно занимали господствующее положение.

В настоящее время многие виды страдают от так называемой генетической эрозии, то есть сокращается и обедняется их общий генофонд. Это не даёт им возможности быстро реагировать на изменение условий, поэтому редкие малочисленные виды могут исчезать.