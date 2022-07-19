Экологические законы и правила

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм как биологическая система
Гаметогенез Селекция животных Ненаследственная изменчивость Половое размножение Комбинативная изменчивость Органогенез Типы размножения Селекция растений Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Мутационная изменчивость Бесполое размножение Эмбриональный период развития
Эволюция живой природы
Происхождение человека Формы естественного отбора Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Геологические эры Результаты эволюции
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Генетика
Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики
Организм человека и его здоровье
Эндокринная система Ткани в организме человека Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Внутренняя среда организма Отделы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Лимфатическая система Иммунная система и иммунитет Сердечно-сосудистая система Органы чувств Опорно-двигательный аппарат Выделительная система Половая система Роль витаминов Железы пищеварительной системы Строение и функции нервной системы. ЦНС Инфекционные заболевания человека Неинфекционные заболевания человека Большой и малый круги кровообращения Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы
Экосистемы и присущие им закономерности
Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Виды экосистем Экологические законы и правила Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Сукцессия
Ботаника
Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей Отдел Покрытосеменные Отдел Папоротникообразные Отдел Мхи Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение и разнообразие плодов Характеристика растительного организма Вегетативные органы растений. Лист Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Побег Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение и жизнедеятельность водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Жизненные циклы растений Строение цветка Строение семени Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли
Зоология
Общая характеристика надкласса Рыбы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Тип Членистоногие Тип Круглые черви Классы членистоногих Одноклеточные организмы Разнообразие класса Земноводные Тип Моллюски Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Земноводные Классы моллюсков Разнообразие класса Млекопитающие Тип Кишечнополостные Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Подтип Бесчерепные Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Птицы Общая характеристика животных Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Пресмыкающиеся
Цитология
Репликация ДНК Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Энергетический обмен в клетке Немембранные органоиды Минеральные вещества клетки, вода Пластический обмен. Хемосинтез Общее строение клетки, классификация органоидов Органические вещества клетки. Углеводы Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Органические вещества клетки. Белки Органические вещества клетки. Липиды Биосинтез белка Митоз Пластический обмен. Фотосинтез Генетический код и его свойства Одномембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Клеточная теория Мейоз Транспорт веществ в клетке Двумембранные органоиды
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок
Микробиология, микология
Значение грибов в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии

Экологические законы и правила

Объектом изучения экологии является взаимодействие организмов внутри экосистемы. Данные взаимодействия строятся не случайно— все они направлены на поддержания равновесия в обмене энергией, поэтому подчиняются определенным правилам.

Закон постоянства живого вещества биосферы (В.И.Вернадский)

Количество живого вещества (биомассы) для определенного временного периода — константа. Изменение биомассы в любом регионе неминуемо приведёт к такому же изменению, но в противоположную сторону в других местах. Т.е. увеличение биомассы на конкретном участке планеты повлечёт за собой уменьшение количества живого вещества на других участках, закон действует и в обратном направлении.

Закон эмерджентности

Система обладает свойствами, которые не свойственны отдельным ее частям.

Функционирование экосистемы обусловлено ее целостностью, связями, образованными между её составляющими.

Компоненты экосистемы в отсутствие связей не могут проявлять тех же свойств, что и в контексте взаимодействий друг с другом.

Отчасти из этого закона следует следующее положение:

Закон единства «организм—среда»

Живые объекты находятся в процессе постоянного обмена энергией, веществом и информацией с окружающей средой. Без этого жизнь невозможна.

Все эти законы отражают в себе единство компонентов экосистемы, её целостность.

Однако существуют законы, характеризующие обмен энергией между частями экосистемы.

Закон пирамиды энергии Р. Линдемана

С одного трофического уровня экологической пирамиды на другой переходит 10% энергии, переход в обратную сторону ещё менее выгоден энергетически, уровень получит не больше 0,25% энергии, поэтому есть смысл говорить об однонаправленности этого процесса.

Пример: если продуценты получат 1000 кДж энергии, то консументы первого порядка— 100 кДж, второго— 10 кДж.

Это одна из причин, по которой трофические цепи редко бывают длиннее 4-5 звеньев— слишком много энергии теряется при переходе с одного уровня на другой.

Правило биологического усиления

При переходе на более высокий трофический уровень накопление ряда веществ и их концентрация пропорционально увеличиваются.

Данное правило обуславливает опасность (для человека в том числе) выброса в окружающую среду тяжелых металлов, радиоактивных и токсичных веществ— они могут накапливаться и концентрироваться в организмах, причиняя колоссальный вред представителям высших трофических уровней, в т.ч. человеку.

Принцип разнообразия А. Тинемана

В более разнообразных условиях биотопа может существовать больше видов.

Это связано с наличием множества экологических ниш в таких биотопах, а любая «вакансия» в экосистеме всегда заполняется.

Это создаёт условия конкуренции, о которой речь пойдет далее.

Теорема Г. Ф. Гаузе/ принцип конкурентного исключения Г. Ф. Гаузе

Два вида не могут занимать одну экологическую нишу, имея одинаковые потребности. В борьбе за ограниченные ресурсы один из видов вытесняет другой.

Пример: Г. Ф. Гаузе проводил эксперименты по выращиванию смешанных культур инфузорий. Он выяснил, что при сходных потребностях один из видов инфузорий подавляет развитие другого.

Правило пищевой корреляции (Уини-Эдвардса)

Скорость размножения популяции должна быть скоррелирована с количеством пищевых ресурсов в среде обитания. Если правило нарушается, то популяция вымирает или рост размножения снижается.

Правило взаимоприспособленности организмов в биоценозе (К. Мебиуса- Г.Ф. Морозова)

Все виды, существующие в экосистеме, необходимы друг другу для сохранения всех существующих экологических связей. Они приспособлены к совместному существованию и образуют единое целое— экосистему.

Закон толерантности

Благополучие видов ограничено не только экологическим минимумом, но и максимумом. Недостаток или избыток любого из факторов (тепло, свет, вода) может негативно сказаться на жизнедеятельности организмов. Диапазон между двумя величинами каждого из факторов составляет пределы толерантности, в которых организм может комфортно существовать. Из этого закона вытекает следующий:

Закон оптимума

Для воздействия любого экологического фактора на живые организмы характерен определенный оптимум. Это тот диапазон воздействия, при котором организм может существовать наиболее комфортно, его жизнедеятельность никак не ограничена этим фактором.

Закон минимума/ закон Либиха

На рисунке представлена модель, бочка Либиха, иллюстрирующая закон минимума -лимитирующим является тот фактор, что находится в минимуме.

Выносливость организма определяется именно самым слабым звеном в его потребностях (поэтому так точна метафора бочки: воду можно набрать лишь до уровня самой низкой доски). Наиболее отклоняющийся от оптимального значения фактор— ограничивающий (лимитирующий), от него напрямую зависит выживание организма.

Существуют также правила, характеризующийся приспособления некоторых организмов к занимаемым ими экологическим нишам.

Правило Бергмана

Животные, обитающие в областях с пониженной температурой, зачастую имеют более крупные размеры тела.

Это связано с тем, что теплопродукция (тепло, производимое телом) растёт при увеличении объема тела, а теплоотдача (тепло, которое тело теряет) прямо пропорциональна площади поверхности тела. С увеличением размеров тела отношение площади поверхности к объёму уменьшается, то есть начинает производиться больше тепла, чем выделяться. Это выгодно в холодном климате.

Примером могут служить белые медведи, моржи, обитающие в холодном климате и обладающие крупными размерами тела.

Правило Аллена </п>

Выступающие части тел теплокровных животных (уши, ноги, хвосты) в холодном климате меньше, чем в теплом, чем больше уши и хвосты животных, тем больше площадь поверхности тела, через которую выходит тепло. Например, фенек из семейства волчьих.