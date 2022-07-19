Общее строение клетки, классификация органоидов

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5
Микробиология, микология
Морфология вирусов Значение бактерий в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология бактерий Характеристика грибов Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека
Организм человека и его здоровье
Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Строение и функции нервной системы. ЦНС Дыхательная система Перифирическая нервная система Иммунная система и иммунитет Отделы пищеварительной системы Ткани в организме человека Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Внутренняя среда организма Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Эндокринная система Органы чувств Инфекционные заболевания человека Лимфатическая система Сердечно-сосудистая система Опорно-двигательный аппарат Выделительная система Половая система Роль витаминов Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей
Зоология
Классы членистоногих Общая характеристика животных Тип Круглые черви Подтип Оболочники Тип Хордовые Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Земноводные Тип Кольчатые черви Тип Моллюски Жизненные циклы паразитических червей Классы моллюсков Общая характеристика надкласса Рыбы Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Птицы Тип Членистоногие Общая характеристика класса Земноводные Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие Одноклеточные организмы Тип Плоские черви Тип Кишечнополостные
Организм как биологическая система
Комбинативная изменчивость Органогенез Гаметогенез Типы размножения Селекция микроорганизмов Половое размножение Бесполое размножение Эмбриональный период развития Селекция животных Ненаследственная изменчивость Селекция растений Постэмбриональный период развития Мутационная изменчивость
Цитология
Мейоз Клеточная теория Органические вещества клетки. Липиды Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Энергетический обмен в клетке Метаболизм и основные понятия Минеральные вещества клетки, вода Органические вещества клетки. Белки Пластический обмен. Фотосинтез Генетический код и его свойства Одномембранные органоиды Митоз Органические вещества клетки. Углеводы Немембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Репликация ДНК Биосинтез белка Транспорт веществ в клетке Клеточный цикл Пластический обмен. Хемосинтез
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология
Эволюция живой природы
Микроэволюция. Способы видообразования Теории происхождения жизни на Земле Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Происхождение человека Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Геологические эры Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции
Генетика
Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем
Ботаника
Отдел Папоротникообразные Двойное оплодотворение цветковых Отдел Голосеменные Строение и разнообразие плодов Характеристика растительного организма Вегетативные органы растений. Лист Классы Однодольные и Двудольные Вегетативные органы растений. Побег Строение семени Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Вегетативные органы растений. Корень, стебель Отдел Покрытосеменные Жизненные циклы растений Строение цветка

Общее строение клетки, классификация органоидов

Клетка – структурно-функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности всех живых организмов, обладающая собственным обменом веществ, способная к самостоятельному существованию, самовоспроизведению.

Цитология – раздел биологии, занимающийся изучением строения и жизнедеятельности клеток.

Клеточная биология на сегодняшний день подразумевает активную работу с нанотехнологиями.

Нанотехнология - междисциплинарная область фундаментальной и прикладной науки и техники. Нанотехнологии позволяют создавать объекты, манипулируя отдельными атомами вещества.

Нанотехнологии в биологии и медицине решают такие задачи как:

  • создание материалов, имитирующих ткани живых организмов;

  • транспортировка лекарственных препаратов к месту действия без потери активности и без вреда для организма;

  • синтез новых химических соединений без химических реакций;

  • разработка саморазмножающихся систем на базе аналогов - вирусов, бактерий, грибов;

  • создание наиболее точных диагностических и индикаторных устройств и т.д.

Нанотехнологии работают с наноструктурами – объектами, которые хотя бы в одном направлении имеют размер от 1 до 100 нм. Наноструктурные материалы – макроскопические материалы, свойства которых определяются наличием наноструктур (это могут быть различные нанотрубки, нанопорошки, нанокапсулы, кристаллы, фуллерены и многое другое).

Для того, чтобы понять, насколько актуально применение наноструктур в цитологии, обратите внимание на рисунок:

Размеры объектов в нанотехнологии

Понимая, как устроена клетка, какие в нее входят структурные элементы, можно добиться больших успехов в решении практических задач с помощью нанотехнологий.

Строение клеток


ОБЩЕЕ СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ:

Несмотря на многообразие форм, организация клеток всех живых организмов подчинена единым структурным принципам.

Основными элементами клетки являются:

  • клеточная мембрана

  • цитоплазма с органоидами

  • ядро (ядерный аппарат)

Клетка может жить и нормально функционировать только при наличии этих компонентов, которые тесно взаимодействуют друг с другом и с окружающей средой.

Цитоплазматическая (клеточная) мембрана. Каждая клетка окружена мембраной, которая отделяет её от внешней среды.

Она состоит из нескольких компонентов:

  • Билипидный слой (преимущественно фосфолипиды)

  • Белки (транспортные, рецепторные, каталитические и др.)

  • Гликокаликс (встречается у животных)

Основой мембраны является билипидный слой. Толщу этого слоя липидов пронизывают молекулы белков, которые могут выступать в роли ферментов (например, белки, обеспечивающие хемосинтез у бактерий), рецепторов (например, белки-рецепторы для гормонов, родопсин – основной зрительный пигмент), а также образуют в мембране функциональные отверстия (поры), через которые может происходить проникновение небольших по размеру полярных молекул в клетку или наружу. Некоторые неполярные молекулы (например, органические рас­творители – спирты, эфиры) могут проникать в клетку непосредственно через билипидный слой.

Большие органические и неорганические молекулы обычно через мембрану не проходят. Но при необходимости клетка может активно поглощать или выделять их наружу, используя на это энергию.

Поскольку не все молекулы свободно проникают через клеточную мембрану, говорят о её избирательной проницаемости, которая создаёт в клетке свой, особенный химический состав. Обеспечивая избирательность проникновения внутрь клетки питательных веществ и задерживая вредные для неё, клеточная мембрана выполняет защитную функцию и способствует сохранению постоянства внутренней среды клетки.

Поверхностный аппарат животных клеток дополнительно включает гликокаликс. Гликокаликс представляет собой «заякоренные» в плазмалемме молекулы углеводов. Гликокаликс выполняет рецепторную и маркерную функции.

У большинства бактерий, архей, грибов и растений также есть клеточная стенка — жёсткая оболочка клетки, состоящая из полисахаридов, расположенная снаружи от цитоплазматической мембраны и выполняющая структурные, защитные и транспортные функции.

Клеточная стенка состоит из:

  • целлюлозы (клетчатки) - растения;

  • хитина - грибы;

  • муреина - бактерии.

Цитоплазма – полужидкое содержимое клетки, внутренняя среда клетки, ограниченная плазматической мембраной.

Включает гиалоплазму – основное прозрачное вещество цитоплазмы, находящиеся в ней обязательные клеточные компоненты – органеллы, а также различные непостоянные структуры – включения. Основное вещество цитоплазмы – вода.

В цитоплазме протекают почти все процессы клеточного метаболизма. Она постоянно движется, перетекает внутри живой клетки, перемещая вместе с собой различные вещества, включения и органоиды.

Важнейшая роль цитоплазмы – объединение всех клеточных структур и обеспечение их химического взаимодействия. Она выполняет и другие функции, в частности, поддерживает тургор клетки.

Ядро – обязательный и самый большой компонент клетки. Оно содержит молекулы ДНК в виде хроматина, на которых записана генетическая информация организма.

Важно! Молекулы ДНК очень длинные, для удобства хранения каждая молекула спирализована с помощью специальных белков, гистонов, такой комплекс называется хроматином. При делении ядра хроматин оказывается недостаточно компактным, из-за чего подвергается дополнительной конденсации и принимает вид хромосомы.

В ядре происходит репликация – удвоение молекул ДНК, а также транскрипция – синтез молекул РНК на матрице ДНК. В ядре же синтезированные молекулы РНК претерпевают некоторые модификации, после чего они выходят в цитоплазму. Сборка рибосом также происходит в ядре, в специальных образованиях, называемых ядрышками. Оболочка ядра двумембранная, сливается с шероховатым ЭПР. В некоторых местах внутренняя и внешняя мембраны ядерной оболочки сливаются и образуют так называемые ядерные поры, через которые происходит материальный обмен между ядром и цитоплазмой. Ядро – отдельная структура клетки, а не органоид.

Органеллы – это постоянно действующие структурные компоненты клетки.

Все органоиды клетки делят на группы, в соответствии с количеством мембран.