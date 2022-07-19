Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Зоология
Тип Моллюски Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Земноводные Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Земноводные Классы моллюсков Тип Круглые черви Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Плоские черви Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Птицы Тип Членистоногие Общая характеристика надкласса Рыбы Одноклеточные организмы Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Общая характеристика животных Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие Тип Кишечнополостные Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники
Организм как биологическая система
Ненаследственная изменчивость Постэмбриональный период развития Половое размножение Органогенез Бесполое размножение Селекция животных Типы размножения Селекция растений Селекция микроорганизмов Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Гаметогенез Эмбриональный период развития
Генетика
Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола
Микробиология, микология
Физиология вирусов Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Физиология бактерий Морфология бактерий Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание
Эволюция живой природы
Геологические эры Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Результаты эволюции Происхождение человека Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Законы и правила в теории эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Основные эволюционные представления
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания
Организм человека и его здоровье
Иммунная система и иммунитет Эндокринная система Строение и функции нервной системы. ЦНС Перифирическая нервная система Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Отделы пищеварительной системы Сердечно-сосудистая система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Ткани в организме человека Роль витаминов Железы пищеварительной системы Инфекционные заболевания человека Дыхательная система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Половая система Покровная система Органы чувств Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Большой и малый круги кровообращения Внутренняя среда организма
Экосистемы и присущие им закономерности
Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Сукцессия Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Экологические проблемы
Ботаника
Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Отдел Мхи Отдел Покрытосеменные Отдел Голосеменные Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Размножение водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений Характеристика растительного организма Вегетативные органы растений. Лист Двойное оплодотворение цветковых Строение и жизнедеятельность водорослей Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Побег Строение и разнообразие плодов
Цитология
Одномембранные органоиды Биосинтез белка Пластический обмен. Фотосинтез Клеточный цикл Минеральные вещества клетки, вода Пластический обмен. Хемосинтез Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Органические вещества клетки. Липиды Метаболизм и основные понятия Клеточная теория Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Белки Органические вещества клетки. Углеводы Общее строение клетки, классификация органоидов Мейоз Репликация ДНК Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Митоз Генетический код и его свойства Немембранные органоиды

Эмбриональный период развития

Индивидуальное развитие организма, или онтогенез это совокупность последовательных морфологических, физиологических и биохимических преобразований, претерпеваемых организмом от момента его зарождения до смерти.

В онтогенезе происходит реализация наследственной информации, полученной организмом от родителей. Согласно биогенетическому закону Геккеля-Мюллера: каждый организм в своём индивидуальном развитии повторяет, в известной степени, формы, пройденные его предками или его видом. Таким образом, онтогенез есть краткое и быстрое повторение филогенеза (исторического развития).

В онтогенезе выделяют два основных периода: эмбриональный и постэмбриональный.

  • В эмбриональном периоде у животных формируется эмбрион, у которого закладываются основные системы органов.

  • В постэмбриональном периоде завершаются формообразовательные процессы, происходит половое созревание, размножение, старение и смерть.

Эмбриональный период начинается с образования зиготы и заканчивается рождением или выходом из яйцевых или зародышевых оболочек молодой особи. Он состоит из четырех этапов: дробления, гаструляции, нейруляции и органогенеза.

ДРОБЛЕНИЕ – начальный этап развития оплодотворенного яйца. Через несколько минут или несколько часов (у разных видов по-разному) после внедрения сперматозоида в яйцеклетку образовавшаяся зигота начинает делиться митозом на клетки, называемые бластомерами.

Этот процесс получил название дробления, так как в ходе него число бластомеров увеличивается в геометрической прогрессии, но они не вырастают до размеров исходной клетки, а с каждым делением становятся мельче. Бластомеры, образующиеся при дроблении, представляют собой ранние зародышевые клетки. Во время дробления митозы следуют один за другим, и к концу периода весь зародыш практически не отличается по размерам от зиготы.

Рисунок 1. Дробление зиготы

Последующие дробления проходят попеременно в продольном и поперечном направлениях. На стадии 32 бластомеров зародыш напоминает ягоду шелковицы или малины. Он называется морулой.

Рисунок 2. Морула и шелковица

БЛАСТУЛЯЦИЯ. При дальнейшем дроблении (примерно на стадии 128 бластомеров) зародыш расширяется, и клетки, располагаясь однослойно, образуют полый шар. Эта стадия называется бластулой. Стенка однослойного зародыша называется бластодермой, а находящаяся внутри полость — бластоцелью (первичной полостью тела).

Рисунок 3. 1) Морула, 2) Бластула (внутри бластоцель = пространство)

ГАСТРУЛЯЦИЯ. После того как бластула полностью сформировалась, дальнейшее дробление клеток особенно интенсивно происходит на одном из полюсов. Вследствие этого они как бы втягиваются (впячиваются) внутрь. В результате образуется двуслойный зародыш. На этой стадии зародыш похож на чашу и называется гаструлой.

Выделяют несколько способов гаструляции:

инвагинация — впячивание бластодермы в бластоцель;

эпиболия — обрастание быстро делящимися клетками (микромерами) клеток, которые делятся медленнее (макромеров);

иммиграция — выселение части клеток бластодермы в бластоцель;

деламинация — расслоение бластодермы, которое осуществляется таким образом, что цитокинез происходит параллельно поверхности зародыша.


Рисунок 4. Типы гаструляции

Наружный слой клеток гаструлы называется эктодермой, или наружным зародышевым листком, а внутренний слой, выстилающий полость гаструлы — гастральную полость (полость первичного кишечника), носит название энтодермы, или внутреннего зародышевого листка.

Рисунок 5. Образование гаструлы

Полость гаструлы, или первичный кишечник, превращается у большинства животных на дальнейших этапах развития в пищеварительный тракт и открывается наружу первичным ртом, или бластопором.

Все билатерально (двухсторонне) симметричные организмы делятся на две группы — первичноротые и вторичноротые.

Рисунок 6. Дробление первичноротых и вторичноротых

ПРИЗНАКИ ПЕРВИЧНО- И ВТОРИЧНОРОТЫХ

Первичноротые Вторичноротые
спиральное дробление яйца радиальное дробление яйца
стенки целома происходят из двух клеток стенки целома происходят путем выпячивания карманов эмбрионального кишечник
первичный мозг дает начало мозгу взрослых форм первичный мозг всегда редуцируется; новый нервный центр возникает заново в другом месте
плоские, круглые черви и кольчатые черви, моллюски и членистоногие полухордовые, иглокожие и хордовые

На стадии двух зародышевых листков заканчивается развитие губок и кишечнополостных. У всех остальных животных образуется третий — средний зародышевый листок, расположенный между эктодермой и энтодермой. Он называется мезодермой.

Рисунок 7. Нейруляция, строение нейрулы

На стадии двух зародышевых листков заканчивается развитие губок и кишечнополостных. У всех остальных животных образуется третий — средний зародышевый листок, расположенный между эктодермой и энтодермой. Он называется мезодермой.

НЕЙРУЛЯЦИЯ – происходит формирование осевых органов — нервной системы, хорды и пищеварительной трубки. Стадия, на которой осуществляется закладка осевых органов, называется нейрулой.

Нервная система у позвоночных формируется из эктодермы в виде нервной трубки. У хордовых первоначально она имеет вид нервной пластинки. Эта пластинка растет интенсивнее всех остальных участков эктодермы и затем прогибается, образуя желобок. Края желобка смыкаются, возникает нервная трубка, которая тянется от переднего конца к заднему. На переднем конце трубки затем формируется головной мозг. Одновременно с образованием нервной трубки происходит формирование хорды. Впоследствии хорда у позвоночных животных замещается позвоночником, и только у некоторых низших позвоночных ее остатки сохраняются между позвонками даже во взрослом состоянии.

Одновременно с образованием хорды происходит обособление третьего зародышевого листка — мезодермы. Способов образования мезодермы несколько. У ланцетника, например, мезодерма, как и все основные органы, образуется вследствие усиленного деления клеток с двух сторон первичной кишки. В результате образуются два энтодермальных кармана. Эти карманы увеличиваются, заполняя собой первичную полость тела, края их отрываются от энтодермы и смыкаются между собой, образуя две трубки, состоящие из отдельных сегментов, или сомитов. Это и есть третий зародышевый листок — мезодерма. В середине трубок находится вторичная полость тела, или целом.

Дальнейшая дифференцировка клеток каждого зародышевого листка приводит к образованию тканей (гистогенез) и формированию органов (органогенез).