Метаболизм. Основные понятия

Вещества, попавшие в организм, вовлекаются в процессы метаболизма.

Метаболизм (обмен веществ) состоит из совокупности взаимосвязанных реакций синтеза (пластический обмен) и распада (энергетический обмен).

Метаболизм – совокупность взаимосвязанных и сбалансированных процессов, включающих разнообразные химические превращения в организме. совокупность взаимосвязанных и сбалансированных процессов, включающих разнообразные химические превращения в организме. Метаболизм = анаболизм + катаболизм

Процесс синтеза веществ = пластический обмен = ассимиляция = анаболизм

Процесс расщепления = энергетический обмен = диссимиляция = катаболизм

Все синтетические процессы нуждаются в веществах и энергии, поставляемых процессами расщепления. Процессы расщепления катализируются ферментами, синтезирующимися в ходе пластического обмена, с использованием продуктов и энергии энергетического обмена.

Энергетический обмен (катаболизм, диссимиляция, распад)

Сложные вещества распадаются до более простых.

Энергия выделяется . Часть ее запасается в АТФ, а другая часть рассеивается в виде тепла.

Организм обеспечивается энергией, необходимой для всех процессов жизнедеятельности, в том числе для реакций пластического обмена.

Пластический обмен (анаболизм, ассимиляция, синтез)

Происходит синтез более сложных соединений из более простых.

АТФ расщепляется , а выделяющаяся энергия расходуется на образование химических связей вновь синтезированных молекул.

Организм обеспечивается строительным материалом, необходимым для роста, развития организма и для процессов жизнедеятельности.

Значение АТФ в обмене веществ

Энергия, высвобождающаяся при распаде органических веществ, не сразу используется клеткой, а запасается в форме высокоэнергетических соединений, как правило, в форме аденозинтрифосфата (АТФ) .

По своей химической природе АТФ относится к мононуклеотидам и состоит из азотистого основания аденина, углевода рибозы и трех остатков фосфорной кислоты, соединённых между собой макроэргическими связями.

Макроэргические связи – связи, в результате разрыва которых высвобождается большое количество энергии (40,8 кДж).

Строение молекулы АТФ

Энергия, высвобождающаяся при гидролизе АТФ, используется клеткой для совершения всех видов работы. Значительные количества энергии расходуются на биологические синтезы.

АТФ является универсальным источником энергообеспечения клетки.

Запас АТФ в клетке ограничен и пополняется благодаря процессу фосфорилирования, происходящему с разной интенсивностью при дыхании, брожении и фотосинтезе. АТФ обновляется чрезвычайно быстро (у человека продолжительность жизни одной молекулы АТФ менее 1 минуты).

Ферментативный характер обмена веществ

Важнейшей особенностью химических реакций, протекающих в клетке, является их каталитический характер. Биологическими катализаторами являются специализированные белки – ферменты, или энзимы.

Для каждой реакции обмена веществ (дыхание, пищеварение, фотосинтез, биосинтез белка и т. д.) существуют свои собственные ферменты.

Вещество, которое связывается с ферментом для проведения химической реакции, называется субстратом. Ферменты активизируют субстрат, делают его доступным для проведения реакции. Ускоряя химические реакции, эти вещества в реакциях не расходуются. Также они не влияют на природу конечных продуктов.

Основная задача фермента – помочь какой-либо реакции пройти максимально быстро.

Работа фермента

Именно благодаря ферментам клетки не нуждаются в высоких температурах, давлении или еще каких-либо особых условиях. Энзимы дают необходимую энергию (так называемую «энергию активации») для проведения сложных биохимических процессов.

*Прочитайте тему “Энергетический обмен в клетке” и выполните тестирование.