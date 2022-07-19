Метаболизм. Основные понятия

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Зоология
Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Кольчатые черви Тип Моллюски Тип Круглые черви Разнообразие класса Птицы Классы моллюсков Общая характеристика животных Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Тип Хордовые Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие класса Пресмыкающиеся Подтип Черепные (Позвоночные) Одноклеточные организмы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Членистоногие Тип Плоские черви Жизненные циклы паразитических червей Подтип Бесчерепные Классы членистоногих Тип Кишечнополостные
Организм как биологическая система
Органогенез Гаметогенез Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Селекция растений Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Селекция животных Типы размножения Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Половое размножение Мутационная изменчивость
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок
Эволюция живой природы
Геологические эры Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Происхождение человека Формы естественного отбора Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Результаты эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Генетика
Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов
Организм человека и его здоровье
Строение и функции нервной системы. ЦНС Неинфекционные заболевания человека Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Иммунная система и иммунитет Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Органы чувств Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Сердечно-сосудистая система Роль витаминов Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Перифирическая нервная система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Большой и малый круги кровообращения Лимфатическая система Ткани в организме человека Опорно-двигательный аппарат Инфекционные заболевания человека Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Железы пищеварительной системы Дыхательная система
Ботаника
Размножение водорослей Жизненные циклы растений Отдел Голосеменные Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Покрытосеменные Строение цветка Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Побег Строение и разнообразие плодов Характеристика растительного организма Ткани высших растений Двойное оплодотворение цветковых Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Вегетативные органы растений. Лист Разнообразие отдела Покрытосеменные
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Физиология бактерий Морфология бактерий Характеристика грибов
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические законы и правила Сукцессия Среда обитания организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Экологические проблемы
Цитология
Биосинтез белка Транспорт веществ в клетке Митоз Минеральные вещества клетки, вода Пластический обмен. Хемосинтез Энергетический обмен в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Метаболизм и основные понятия Немембранные органоиды Клеточная теория Репликация ДНК Органические вещества клетки. Липиды Генетический код и его свойства Общее строение клетки, классификация органоидов Мейоз Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Клеточный цикл Органические вещества клетки. Белки Одномембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств

Метаболизм. Основные понятия

Вещества, попавшие в организм, вовлекаются в процессы метаболизма.

Метаболизм (обмен веществ) состоит из совокупности взаимосвязанных реакций синтеза (пластический обмен) и распада (энергетический обмен).

Метаболизм – совокупность взаимосвязанных и сбалансированных процессов, включающих разнообразные химические превращения в организме.

  • Метаболизм = анаболизм + катаболизм

  • Процесс синтеза веществ = пластический обмен = ассимиляция = анаболизм

  • Процесс расщепления = энергетический обмен = диссимиляция = катаболизм

Все синтетические процессы нуждаются в веществах и энергии, поставляемых процессами расщепления. Процессы расщепления катализируются ферментами, синтезирующимися в ходе пластического обмена, с использованием продуктов и энергии энергетического обмена.

Энергетический обмен (катаболизм, диссимиляция, распад)

  • Сложные вещества распадаются до более простых.

  • Энергия выделяется. Часть ее запасается в АТФ, а другая часть рассеивается в виде тепла.

  • Организм обеспечивается энергией, необходимой для всех процессов жизнедеятельности, в том числе для реакций пластического обмена.

Пластический обмен (анаболизм, ассимиляция, синтез)

  • Происходит синтез более сложных соединений из более простых.

  • АТФ расщепляется, а выделяющаяся энергия расходуется на образование химических связей вновь синтезированных молекул.

  • Организм обеспечивается строительным материалом, необходимым для роста, развития организма и для процессов жизнедеятельности.

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Значение АТФ в обмене веществ

  • Энергия, высвобождающаяся при распаде органических веществ, не сразу используется клеткой, а запасается в форме высокоэнергетических соединений, как правило, в форме аденозинтрифосфата (АТФ).

  • По своей химической природе АТФ относится к мононуклеотидам и состоит из азотистого основания аденина, углевода рибозы и трех остатков фосфорной кислоты, соединённых между собой макроэргическими связями.

  • Макроэргические связи – связи, в результате разрыва которых высвобождается большое количество энергии (40,8 кДж).

Строение молекулы АТФ

  • Энергия, высвобождающаяся при гидролизе АТФ, используется клеткой для совершения всех видов работы. Значительные количества энергии расходуются на биологические синтезы.

АТФ является универсальным источником энергообеспечения клетки.

  • Запас АТФ в клетке ограничен и пополняется благодаря процессу фосфорилирования, происходящему с разной интенсивностью при дыхании, брожении и фотосинтезе. АТФ обновляется чрезвычайно быстро (у человека продолжительность жизни одной молекулы АТФ менее 1 минуты).

Ферментативный характер обмена веществ

Важнейшей особенностью химических реакций, протекающих в клетке, является их каталитический характер. Биологическими катализаторами являются специализированные белки – ферменты, или энзимы.

Для каждой реакции обмена веществ (дыхание, пищеварение, фотосинтез, биосинтез белка и т. д.) существуют свои собственные ферменты.

Вещество, которое связывается с ферментом для проведения химической реакции, называется субстратом. Ферменты активизируют субстрат, делают его доступным для проведения реакции. Ускоряя химические реакции, эти вещества в реакциях не расходуются. Также они не влияют на природу конечных продуктов.

Основная задача фермента – помочь какой-либо реакции пройти максимально быстро.

Работа фермента

Именно благодаря ферментам клетки не нуждаются в высоких температурах, давлении или еще каких-либо особых условиях. Энзимы дают необходимую энергию (так называемую «энергию активации») для проведения сложных биохимических процессов.

*Прочитайте тему “Энергетический обмен в клетке” и выполните тестирование.