В результате митоза каждое из образующихся дочерних ядер получает тот же набор генов, который имела родительская клетка.
В митоз могут вступать как диплоидные, так и гаплоидные ядра. При митозе получаются ядра той же плоидности, что и исходное.
Митоз состоит из нескольких последовательных фаз.
Фазы митоза:
В профазе хорошо видны центриоли – органоиды, играющие определенную роль в делении дочерних хромосом.
Центриоли делятся и расходятся к разным полюсам. От них протягиваются нити, образующие веретено деления. Позднее веретено деления будет регулировать расхождение хромосом к полюсам делящейся клетки,
В конце профазы ядерная оболочка распадается, исчезает ядрышко, хромосомы спирализуются (нити хроматина превращаются в хромосомы) и укорачиваются – конденсируются.
Хромосомный набор 2n4c
Метафаза характеризуется наличием хорошо видимых хромосом, располагающихся в экваториальной плоскости клетки, в экваториальную плоскость хромосомы перемещают нити веретена деления после прикрепления к центромерам.
Каждая хромосома состоит из двух хроматид и имеет перетяжку – центромеру, к которой прикрепляются нити веретена деления.
Хромосомный набор 2n4c
В анафазе дочерние хромосомы расходятся к разным полюсам клетки за счет укорочения нитей веретена деления.
После деления центромеры каждая хроматида становится самостоятельной дочерней хромосомой.
Хромосомный набор 2n2c у полюсов; 4n4c в целой клетке.
В последней стадии – телофазе – хромосомы вновь раскручиваются (деспирализуются) и приобретают вид длинных тонких нитей.
Вокруг них возникает ядерная оболочка, в ядре формируется ядрышко.
В процессе деления цитоплазмы все ее органоиды равномерно распределяются между дочерними клетками.
Хромосомный набор в каждой клетке 2n2c.
Весь процесс митоза продолжается обычно 1-2 ч.
В результате митоза все дочерние клетки содержат одинаковый набор хромосом и одни и те же гены. Следовательно, митоз – это способ деления клетки, заключающийся в точном распределении генетического материала между дочерними клетками. Обе дочерние клетки получают диплоидный набор хромосом, идентичный материнскому.
Функционирование органов и тканей многоклеточного организма было бы невозможно без сохранения одинакового генетического материала.
Митоз обеспечивает такие важные процессы жизнедеятельности, как эмбриональное развитие, рост, поддержание структурной целостности тканей при полной утрате клеток в процессе их функционирования (замещение погибших эритроцитов, регенерация эпителия кишечника и пр.). восстановление органов и тканей после повреждения.
Образование гамет у растений тоже происходит в процессе митоза (из гаплоидной споры образуются две гаплоидные гаметы).
Таким образом, обобщим биологическое значение митоза в нескольких утверждениях:
сохранение генетического материала (из одной клетки появляются две дочерние, идентичные материнской);
обеспечивает рост, развитие и регенерацию тканей, органов организма;
образование гамет у растений;
обеспечивает бесполое размножение: почкование гидры, размножение простейших, вегетативное размножение растений.