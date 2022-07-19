Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Зоология
Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Подтип Оболочники Общая характеристика животных Тип Хордовые Общая характеристика класса Земноводные Классы моллюсков Подтип Бесчерепные Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Земноводные Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Кольчатые черви Тип Моллюски Тип Членистоногие Тип Круглые черви Тип Кишечнополостные Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Птицы Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие класса Пресмыкающиеся
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1
Генетика
Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Организм человека и его здоровье
Неинфекционные заболевания человека Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Иммунная система и иммунитет Роль витаминов Строение и функции нервной системы. ЦНС Перифирическая нервная система Внутренняя среда организма Отделы пищеварительной системы Железы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Выделительная система Лимфатическая система Сердечно-сосудистая система Ткани в организме человека Органы чувств Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Большой и малый круги кровообращения Покровная система Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат Инфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Мышцы
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Сукцессия Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому
Цитология
Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Митоз Одномембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов Органические вещества клетки. Липиды Репликация ДНК Транспорт веществ в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Генетический код и его свойства Клеточный цикл Органические вещества клетки. Белки Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Метаболизм и основные понятия Минеральные вещества клетки, вода Пластический обмен. Хемосинтез Биосинтез белка Немембранные органоиды Мейоз Клеточная теория Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Углеводы
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок
Эволюция живой природы
Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Определение вида и популяции
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Физиология бактерий Значение грибов в природе и для человека Морфология бактерий Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека
Биология как наука. Методы научного познания
Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии
Ботаника
Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Вегетативные органы растений. Побег Строение семени Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Строение цветка Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Корень, стебель Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Жизненные циклы растений Отдел Папоротникообразные Отдел Мхи Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Лист Двойное оплодотворение цветковых Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Покрытосеменные Размножение водорослей
Организм как биологическая система
Органогенез Гаметогенез Селекция растений Селекция микроорганизмов Половое размножение Постэмбриональный период развития Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Эмбриональный период развития Селекция животных Ненаследственная изменчивость Типы размножения

Митоз

Митоз – это форма деления клеточного ядра. Следовательно, происходит он только в эукариотических клетках.

  • В результате митоза каждое из образующихся дочерних ядер получает тот же набор генов, который имела родительская клетка.

  • В митоз могут вступать как диплоидные, так и гаплоидные ядра. При митозе получаются ядра той же плоидности, что и исходное.

  • Митоз состоит из нескольких последовательных фаз.

Фазы митоза:

1. Профаза

  • В профазе хорошо видны центриоли – органоиды, играющие определенную роль в делении дочерних хромосом.

  • Центриоли делятся и расходятся к разным полюсам. От них протягиваются нити, образующие веретено деления. Позднее веретено деления будет регулировать расхождение хромосом к полюсам делящейся клетки,

  • В конце профазы ядерная оболочка распадается, исчезает ядрышко, хромосомы спирализуются (нити хроматина превращаются в хромосомы) и укорачиваются – конденсируются.

  • Хромосомный набор 2n4c

2. Метафаза

  • Метафаза характеризуется наличием хорошо видимых хромосом, располагающихся в экваториальной плоскости клетки, в экваториальную плоскость хромосомы перемещают нити веретена деления после прикрепления к центромерам.

  • Каждая хромосома состоит из двух хроматид и имеет перетяжку – центромеру, к которой прикрепляются нити веретена деления.

  • Хромосомный набор 2n4c

3. Анафаза

  • В анафазе дочерние хромосомы расходятся к разным полюсам клетки за счет укорочения нитей веретена деления.

  • После деления центромеры каждая хроматида становится самостоятельной дочерней хромосомой.

  • Хромосомный набор 2n2c у полюсов; 4n4c в целой клетке.

4. Телофаза

  • В последней стадии – телофазе – хромосомы вновь раскручиваются (деспирализуются) и приобретают вид длинных тонких нитей.

  • Вокруг них возникает ядерная оболочка, в ядре формируется ядрышко.

  • В процессе деления цитоплазмы все ее органоиды равномерно распределяются между дочерними клетками.

  • Хромосомный набор в каждой клетке 2n2c.

Весь процесс митоза продолжается обычно 1-2 ч.

Биологическое значение митоза:

  • В результате митоза все дочерние клетки содержат одинаковый набор хромосом и одни и те же гены. Следовательно, митоз – это способ деления клетки, заключающийся в точном распределении генетического материала между дочерними клетками. Обе дочерние клетки получают диплоидный набор хромосом, идентичный материнскому.

  • Функционирование органов и тканей многоклеточного организма было бы невозможно без сохранения одинакового генетического материала.

  • Митоз обеспечивает такие важные процессы жизнедеятельности, как эмбриональное развитие, рост, поддержание структурной целостности тканей при полной утрате клеток в процессе их функционирования (замещение погибших эритроцитов, регенерация эпителия кишечника и пр.). восстановление органов и тканей после повреждения.

  • Образование гамет у растений тоже происходит в процессе митоза (из гаплоидной споры образуются две гаплоидные гаметы).

Таким образом, обобщим биологическое значение митоза в нескольких утверждениях:

  • сохранение генетического материала (из одной клетки появляются две дочерние, идентичные материнской);

  • обеспечивает рост, развитие и регенерацию тканей, органов организма;

  • образование гамет у растений;

  • обеспечивает бесполое размножение: почкование гидры, размножение простейших, вегетативное размножение растений.