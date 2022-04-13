Синтетическая теория эволюции

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания
Организм человека и его здоровье
Строение и функции нервной системы. ЦНС Дыхательная система Перифирическая нервная система Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Роль витаминов Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат Инфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Лимфатическая система Внутренняя среда организма Отделы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Иммунная система и иммунитет Сердечно-сосудистая система Органы чувств Неинфекционные заболевания человека Выделительная система Большой и малый круги кровообращения Покровная система Эндокринная система Ткани в организме человека
Зоология
Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Моллюски Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Общая характеристика класса Птицы Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика животных Подтип Бесчерепные Классы членистоногих Общая характеристика надкласса Рыбы Одноклеточные организмы Классы моллюсков Тип Круглые черви Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Млекопитающие Подтип Оболочники Тип Хордовые Разнообразие класса Земноводные Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Тип Кишечнополостные Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы
Организм как биологическая система
Типы размножения Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Половое размножение Органогенез Бесполое размножение Эмбриональный период развития Селекция животных Ненаследственная изменчивость Селекция растений Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Гаметогенез
Цитология
Одномембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Биосинтез белка Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Фотосинтез Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Мейоз Органические вещества клетки. Липиды Митоз Клеточная теория Клеточный цикл Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Белки Минеральные вещества клетки, вода Общее строение клетки, классификация органоидов Репликация ДНК Транспорт веществ в клетке Генетический код и его свойства Метаболизм и основные понятия
Эволюция живой природы
Формы естественного отбора Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Результаты эволюции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Определение вида и популяции Законы и правила в теории эволюции Основные эволюционные представления Геологические эры Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле
Микробиология, микология
Морфология вирусов Характеристика грибов Физиология вирусов Классификация грибов Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Сукцессия Круговорот веществ Виды экосистем Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов
Ботаника
Классы Однодольные и Двудольные Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Строение семени Ткани высших растений Строение и жизнедеятельность водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение цветка Вегетативные органы растений. Корень, стебель Вегетативные органы растений. Лист Размножение водорослей Жизненные циклы растений Отдел Папоротникообразные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Голосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение и разнообразие плодов Характеристика растительного организма Отдел Покрытосеменные
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1
Генетика
Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола

Синтетическая теория эволюции

Синтетическая теория эволюции- учение об эволюции органического мира, разработанное на основе данных современной генетики, молекулярной биологии, экологии и классического дарвинизма.

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) возникла в начале 40-х годов XX в. В СТЭ авторы стремились обобщить все открытые генетикой факты и связать их с дарвинизмом. Большой вклад в создание СТЭ внесли А. Н. Северцов и И.И. Шмальгаузен.

Основные положения синтетической теории эволюции:

Единица эволюции – популяция 

Движущими силами эволюции по СТЭ являются: 

  • мутации 

  • комбинативная изменчивость 

  • популяционные волны 

  • дрейф генов 

  • изоляция 

  • естественный отбор 

Мутации – случайные изменения генетического материала, в результате которых возникают новые признаки и свойства организма. 

Исследованиям мутационных процессов в популяциях посвящены работы отечественного генетика С.С. Четверикова. В результате мутаций появляются новые аллели. Мутационный процесс происходит случайно и не являются направляющим фактором. Новые гены подвергаются действию естественного отбора. 

Комбинативная изменчивость – возникновение новых сочетаний генов, происходящее при гаметогенезе и оплодотворении (см. тему «Изменчивость»). 

Важно! Мутационная и комбинативная изменчивости обеспечивают разнообразие признаков особей в каждой популяции и таким образом служат материалом для естественного отбора.
 

Популяционные волны (волны жизни) – колебания численности особей в популяции. 

Причинами популяционных волн являются: 

  • периодические (сезонные) изменения условий окружающей среды (освещённости, температуры и пр.); 

  • случайные изменения мест обитания (пожары, землетрясения и пр.); 

  • расширение занимаемой территории, что приводит к увеличению численности. 

Пример волн жизни: 

увеличение количества зайцев через некоторое время приводит к возрастанию числа волков и рысей из-за достаточного количества пищи (зайцев). 

 

 

Популяционные волны приводят к изменению концентраций аллелей в генофонде популяций и могут быть причиной дрейфа генов. 

  

Дрейф генов – случайное изменение концентрации генов и генотипов в генофонде популяции. 

 

Например, в малочисленной популяции из-за стихийных бедствий (пожара, наводнения) может резко уменьшиться количество особой. При этом генетический состав новой популяции может значительно отличаться от исходной (выживут особи только с определёнными аллелями). В дальнейшем эти гены будут закрепляться, и генофонд популяции изменится. 

Данный пример называется «эффект бутылочного горлышка»

 

Также вариантом дрейфа генов является так называемый «эффект основателя», который наблюдается при заселении новых территорий особями вида. Представим, что в исходной популяции было примерно равное количество аллелей генов (см. рисунок ниже, фигуры разного цвета). На новую территорию заселяются малое количество особей только с некоторыми аллелями (фигуры желтого и красного цвета). В итоге сформируется новая популяция с другим генофондом. 

 

Важно! Исходя из вышесказанного, волны жизни и дрейф генов, так же, как и изменчивость, создают эволюционный материал. 

 

Изоляция – исключение или затруднение свободного скрещивания между особями одного вида из разных популяций. 

 

Изолированные популяции не могут обмениваться генетическим материалом, вследствие чего с течением времени накапливаются различия в генофонде. Происходит постепенное превращение популяций в разные виды. 

Изоляция бывает географическая (пространственная) и биологическая (репродуктивная). 

 

Географическая изоляция — обособление определенной популяции от других популяций того же вида каким-либо труднопреодолимыми географическими преградами. 

Биологическая изоляция – биологические различия, возникающие между особями одной популяции и препятствующие свободному скрещиванию.
 

 

Биологическая изоляция может быть: 

- экологической (разные сроки цветения, гнездования, нереста),  

- этологической (разное брачное поведение особей),  

- морфофизиологической (отличия в строении или размерах органов размножения),  

- генетической (изменение строения и числа хромосом). 

 

Все рассмотренные элементарный факторы эволюции действуют ненаправленно, но приводят к изменению соотношения генов и создают материал для естественного отбора. 

Главным направляющим фактором эволюции является естественный отбор

 

Сравнительная характеристика основных положений эволюционного учения Ч. Дарвина и синтетической теории эволюции (эволюционные взгляды в XIX и XX веке </п>