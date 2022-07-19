Разнообразие класса Пресмыкающиеся

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Иммунная система и иммунитет Эндокринная система Железы пищеварительной системы Инфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Покровная система Сердечно-сосудистая система Опорно-двигательный аппарат Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Ткани в организме человека Роль витаминов Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Органы чувств Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Отделы пищеварительной системы Строение и функции нервной системы. ЦНС Неинфекционные заболевания человека Дыхательная система Большой и малый круги кровообращения Половая система Лимфатическая система Внутренняя среда организма
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Круговорот веществ Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Сукцессия Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Генетика
Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики
Ботаника
Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений Отдел Голосеменные Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Побег Характеристика растительного организма Двойное оплодотворение цветковых Строение и жизнедеятельность водорослей Жизненные циклы растений Строение цветка Отдел Мхи Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Лист Размножение водорослей Отдел Покрытосеменные Строение семени Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные
Зоология
Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Кольчатые черви Разнообразие класса Пресмыкающиеся Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Земноводные Тип Кишечнополостные Общая характеристика надкласса Рыбы Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Земноводные Классы моллюсков Общая характеристика животных Тип Круглые черви Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Моллюски Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика класса Птицы Тип Хордовые Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Подтип Оболочники
Организм как биологическая система
Селекция микроорганизмов Половое размножение Комбинативная изменчивость Органогенез Гаметогенез Постэмбриональный период развития Типы размножения Селекция растений Мутационная изменчивость Бесполое размножение Эмбриональный период развития Селекция животных Ненаследственная изменчивость
Цитология
Минеральные вещества клетки, вода Одномембранные органоиды Клеточная теория Транспорт веществ в клетке Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Белки Пластический обмен. Хемосинтез Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Липиды Биосинтез белка Митоз Генетический код и его свойства Немембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Мейоз Репликация ДНК Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Фотосинтез Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл
Эволюция живой природы
Происхождение человека Синтетическая теория эволюции Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Физиология бактерий
Биология как наука. Методы научного познания
Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия

Разнообразие класса Пресмыкающиеся

В классе пресмыкающиеся выделяют три отряда: Чешуйчатые, Черепахи, Крокодилы.

Отряд Чешуйчатые

Представители: Ящерицы (прыткая, живородящая, зеленая, желтопузик), агамы, гекконы, вараны (комодский, серый), хамелеоны, змеи (удав, питон, гадюка, кобра, уж).

Ящерица

Геккон

Уж

Количество видов: Около 7 000

Место обитания и образ жизни: Водная, наземно-воздушная и почвенная среды.

Тело (сегментация и другие особенности): Тело вытянутое, слегка сжатое с боков, голова, туловище, хвост и 2 пары подвижных конечностей с коготками (конечностей нет у ящериц – (желтопузик, веретеница) и змей); голова подвижна.

Система опоры (скелет): В скелете развивается грудная клетка (есть рёбра), пояса конечностей и свободные 2 пары конечностей (у змей грудной клетки нет, ребра оканчиваются свободно).

Передвижение: Бег на 4 конечностях, тело не высоко над почвой или ползание, чешуи помогают при движении.

Пищеварительная система: Хищники. Зубы мелкие конические, сросшиеся с челюстями, у змей есть крупные (некоторые несут ядовитые железы), кишечник открывается в клоаку.

Кровеносная система: 3х камерное сердце с неполной перегородкой.

Дыхательная система: Легкие парные (у змей – одно), легочный или реберный тип дыхания.

Нервная система: Передний мозг имеет зачаток коры головного мозга, лучше развит мозжечок.

Органы чувств: Глаза с веками (у змей срастаются, образуя пленку) и мигательной перепонкой (змеи видят плохо) зрение хорошее. Орган обоняния, осязания и вкуса – раздвоенный язык (у змей). Орган слуха – внутреннее и среднее ухо (змеи слышат плохо).

Выделительная система: Тазовые почки.

Половая система: Раздельнополые, оплодотворение внутреннее, яйцо содержит большое количество питательных веществ.

Развитие: Внешнее без метаморфоза, для змей характерна линька.

Значение:

Звено в цепи питания, многие ядовиты, регулируют численность грызунов и других животных, из яда готовят лекарственные препараты.

Отряд Черепахи

Представители:

Морские: суповая зеленая, кожистая, Бисса. Сухопутные: звездчатая, средиземноморская, дальневосточная, паучья, слоновая (самая большая).

Пресноводные: болотная .

Красноухая черепаха

Сухопутная черепаха

Количество видов: Около 250-300

Место обитания и образ жизни: Водная и наземно-воздушная среда.

Тело (сегментация и другие особенности): Костный панцирь – карапакс, состоящий из спинного и брюшного щитов (у большинства), голова спереди заостренная, при опасности ― голова, шея и конечности втягиваются в карапакс; конечности у водных плоские, округлые с плавательными перепонками (ласты).

Система опоры (скелет): Скелет срастается с панцирем.

Передвижение: Плавание у водных; ползание на 4 конечностях, подтаскивая туловище.

Пищеварительная система: Хищники и травоядные, но зубов нет, челюсти покрыты роговым чехлом с режущим краем. У растительноядных есть зачаток слепой кишки, кишечник открывается в клоаку.

Кровеносная система: 3х камерное сердце с неполной перегородкой.

Дыхательная система: Легкие парные, легочный или реберный тип дыхания

Нервная система: Передний мозг имеет зачаток коры головного мозга, лучше развит мозжечок.

Органы чувств: Глаза с веками и мигательной перепонкой зрение хорошее. Орган обоняния, осязания и вкуса – раздвоенный язык. Орган слуха – внутреннее и среднее ухо.

Выделительная система: Тазовые почки.

Половая система: Раздельнополые, оплодотворение внутреннее, яйцо содержит большое количество питательных веществ.

Развитие: Наружное (яйца покрыты кожистой и другими защитными оболочками, так как яйца развиваются на суше).

Значение:

Звено в цепи питания.

Отряд Крокодилы

Представители: Крокодилы: нильский, миссисипский. Аллигаторы: каймановый, китайский, гавиаловый.

Нильский крокодил

Аллигатор

Количество видов: 26

Место обитания и образ жизни: Водная (предпочтительно) и наземно-воздушная среда.

Тело (сегментация и другие особенности): Тело вытянутое, сплюснутое в спинно-брюшном направлении, мускулистый хвост сжат с боков, кожа с роговыми щитками и костными пластинами.

Система опоры (скелет): Передние конечности пятипалые, задние с 4мя пальцами с плавательными перепонками.

Передвижение: Ползание на 4 конечностях, подтаскивая туловище, в воде волнообразными движениями хвоста.

Пищеварительная система: Хищники. Глотают пищу не пережевывая, регулируют сжатие челюстей, зубы крупные чередуются с мелкими, конические, каждый в отдельной челюстной ямке, кишечник открывается в клоаку.

Кровеносная система: 4х камерное сердце.

Кровь разделяется на артериальную и венозную, и, как следствие, высокий обмен веществ.

Дыхательная система: Легкие более сложного строения, легочный или реберный тип дыхания.

Нервная система: Передний мозг имеет зачаток коры головного мозга, лучше развит мозжечок.

Органы чувств: Хорошо видят (даже ночью) и слышат, ноздри при погружении закрываются специальными клапанами.

Выделительная система: Тазовые почки.

Половая система: Раздельнополые, оплодотворение внутреннее, яйцо содержит большое количество питательных веществ.

Развитие: Яйца засыпаются землёй (вперемешку с листьями и травой) или даже песком. Самки по возможности обычно остаются возле кладки, охраняя яйца от врагов, проявляя защиту о потомстве.

Значение:

Звено в цепи питания, используют шкуры (интенсивно истребляются).

Внимание! Частый вопрос на экзамене! Отличие змей от ящериц.

Сравнение змей и ящериц:

  1. У змей сросшееся веко, оно прозрачное до момента линьки.

  2. У змей подвижное соединение челюстей.

У большинства ящериц две пары конечностей, видимые отверстия наружного слухового прохода и подвижное веко; но у некоторых из них эти признаки отсутствуют (как у всех змей). Сросшиеся веки свойственны большинству гекконов, взгляд которых в результате немигающий, как у змей.