Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Генетика
История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Иммунная система и иммунитет Отделы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Строение и функции нервной системы. ЦНС Инфекционные заболевания человека Неинфекционные заболевания человека Дыхательная система Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Лимфатическая система Эндокринная система Сердечно-сосудистая система Роль витаминов Органы чувств Выделительная система Большой и малый круги кровообращения Покровная система Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Ткани в организме человека Опорно-двигательный аппарат Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Внутренняя среда организма
Зоология
Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Плоские черви Классы моллюсков Общая характеристика животных Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Птицы Тип Кишечнополостные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Птицы Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Тип Моллюски Жизненные циклы паразитических червей Тип Круглые черви Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Разнообразие класса Земноводные Тип Хордовые Классы членистоногих Разнообразие класса Пресмыкающиеся Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Общая характеристика класса Земноводные
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Цитология
Пластический обмен. Хемосинтез Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Мейоз Клеточная теория Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Генетический код и его свойства Одномембранные органоиды Органические вещества клетки. Белки Клеточный цикл Митоз Метаболизм и основные понятия Немембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Органические вещества клетки. Липиды Репликация ДНК Биосинтез белка Двумембранные органоиды Пластический обмен. Фотосинтез Минеральные вещества клетки, вода
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком
Эволюция живой природы
Результаты эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Геологические эры Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Происхождение человека Доказательства эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции
Микробиология, микология
Значение грибов в природе и для человека Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Физиология бактерий
Экосистемы и присущие им закономерности
Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Сукцессия Типы взаимоотношений организмов Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов
Ботаника
Вегетативные органы растений. Корень, стебель Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Побег Строение семени Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Лист Размножение водорослей Жизненные циклы растений Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Строение и разнообразие плодов Отдел Мхи Характеристика растительного организма Классы Однодольные и Двудольные Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Покрытосеменные Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и жизнедеятельность водорослей
Организм как биологическая система
Селекция микроорганизмов Бесполое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Селекция животных Ненаследственная изменчивость Типы размножения Постэмбриональный период развития Половое размножение Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Органогенез Селекция растений

Наследственные заболевания

Наследственные заболевания – это заболевания, возникновение которых связано с дефектами и нарушениями в генетическом аппарате клеток.

Многие признаки наследуются моногенно, т. е. определяются одним геном и наследуются в соответствии с законами Менделя. Моногенных признаков описано более тысячи. Среди них есть как аутосомные, так и сцепленные с полом. Некоторые из них приведены ниже.

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1. Фенилкетонурия – это моногенное заболевание, которое обусловленное мутацией одного гена, нарушающей нормальный цикл превращения фенилаланина.

У больных эта аминокислота накапливается в клетках. Болезнь сопровождается выраженной неврологической симптоматикой (повышенной возбудимостью), микроцефалией (маленькая голова) и в итоге приводит к идиотии.

2. Гемофилия – наследственное заболевание крови, которое характеризуется нарушением свёртываемости крови и проявляется в частых кровоизлияниях. Ген гемофилии локализован в половой X-хромосоме, поэтому обычно болезнь проявляется у лиц мужского пола (т.к. половая Y-хромосома не несёт эту аллель, то наблюдается проявление рецессивного признака XhY), а женщины являются носителями гена гемофилии. Самой известной носительницей гемофилии в истории была королева Виктория. Заболевание получило такие названия: «викторианская болезнь» и «царская болезнь». Гемофелией страдали её внуки и правнуки, включая российского царевича Алексея Николаевича. Иногда в царских семьях для сохранения титула допускались браки между близкими родственниками, отчего частота встречаемости гемофилии была выше.

3. Синдром Морфана (арахнодактилия), или болезнь “паучьих пальцев”. Помимо усиленного роста конечностей (пальцев), у больных наблюдается астения, порок сердца, вывих хрусталика глаза и другие аномалии.

Болезнь протекает на фоне повышенного интеллекта, в связи с чем ее называют “болезнью великих людей”. Ею болели, в частности, американский президент А. Линкольн и выдающийся скрипач Н. Паганини.

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4. «Синдром кошачьего крика» - это наследственное заболевание, которое сопровождается хромосомной мутацией, т.е. утратой плеча 5-й хромосомы. Эта мутация приводит к патологическому развитию гортани, что вызывает характерный плач ребенка. Болезнь несовместима с жизнью.

Только около 14% больных с этим синдромом переживают возраст 10 лет.

5. Болезнь Дауна является результатом присутствия в кариотипе лишней хромосомы из 21-й пары (трисомия по 21-й хромосоме). Причиной служит нерасхождение половых хромосом в мейозе при образовании половых клеток у матери. В зоне риска находятся женщины, решившие завести ребёнка после 35 лет.


Отдельную категорию наследственных болезней составляют синдромы, связанные с изменением нормального количества половых хромосом. Как и болезнь Дауна, они возникают при нарушении процесса расхождения хромосом в гаметогенезе у матери.

Например, при возникновении у мужчин комбинации половых хромосом ХХY, вместо нормальных XY, возникает синдром Клайнфельтера. Болезнь характеризуется умственной отсталостью, непропорциональным ростом конечностей, очень маленькими семенниками, отсутствием сперматозоидов. ненормальным развитием молочных желез и другими патологическими признаками.

Увеличение числа Х-хромосом в сочетании с одной Y-хромосомой не изменяет определение мужского пола, а лишь усиливает синдром Клайнфельтера. Впервые кариотип ХХYY был описан в 1962 г. у 15-летнего мальчика со значительной умственной отсталостью, евнухоидными пропорциями тела, с уменьшенными в размере яичками и оволосением по женскому типу. Подобные же признаки характерны для больных с кариотипом ХХХYY.

Рис. 1 – синдром Клайнфельтера, 2 - синдром Тернера-Шерешевского

Отсутствие одной из двух Х-хромосом в кариотипе женщины (ХО) вызывает развитие синдрома Тернера-Шерешевского. Больные женщины обычно низкорослы, менее 140 см, коренасты, со слабо развитыми молочными железами, имеют характерные крыловидные складки на шее. Как правило, они бесплодны из-за недоразвития половой системы. Чаще всего беременность при этом синдроме приводит к самопроизвольному аборту. Только около 2% больных женщин сохраняют беременность до конца.

Трисомия (ХХХ) или полисомия по Х-хромосоме у женщин часто вызывает заболевание, сходное с синдромом Тернера-Шерешевского.

Геномные мутации

Причина Заболевание
Трисомия в 21 паре хромосом Синдром Дауна
Трисомия в 18 паре хромосом Синдром Эдвардса
Трисомия в 13 паре хромосом Синдром Патау
XXY (самый частый), XYY, XXXY, XXXXY, XXXYY Синдром Клайнфельтера
X0 (45 хромосом) Синдром Шерешевского-Тернера