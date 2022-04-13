Подтип Черепные (позвоночные)

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком
Эволюция живой природы
Синтетическая теория эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Происхождение человека Доказательства эволюции Основные эволюционные представления Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Формы естественного отбора
Микробиология, микология
Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Значение вирусов в природе и для человека Морфология бактерий Классификация грибов Физиология бактерий
Организм человека и его здоровье
Половая система Лимфатическая система Покровная система Эндокринная система Неинфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Органы чувств Опорно-двигательный аппарат Дыхательная система Сердечно-сосудистая система Ткани в организме человека Строение и функции нервной системы. ЦНС Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Инфекционные заболевания человека Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Иммунная система и иммунитет Отделы пищеварительной системы Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Роль витаминов Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы
Ботаника
Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Ткани высших растений Строение и жизнедеятельность водорослей Размножение водорослей Отдел Покрытосеменные Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Вегетативные органы растений. Лист Двойное оплодотворение цветковых Жизненные циклы растений Строение цветка Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Строение семени Строение и разнообразие плодов Характеристика растительного организма
Зоология
Разнообразие класса Пресмыкающиеся Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Круглые черви Тип Моллюски Общая характеристика животных Подтип Бесчерепные Классы членистоногих Разнообразие класса Млекопитающие Тип Кишечнополостные Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие класса Птицы Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Тип Хордовые Одноклеточные организмы Разнообразие класса Земноводные Жизненные циклы паразитических червей Классы моллюсков
Организм как биологическая система
Эмбриональный период развития Селекция животных Ненаследственная изменчивость Селекция растений Селекция микроорганизмов Комбинативная изменчивость Органогенез Гаметогенез Половое размножение Мутационная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Постэмбриональный период развития
Биология как наука. Методы научного познания
Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Среда обитания организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому
Цитология
Энергетический обмен в клетке Генетический код и его свойства Органические вещества клетки. Белки Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Мейоз Органические вещества клетки. Липиды Транспорт веществ в клетке Двумембранные органоиды Пластический обмен. Фотосинтез Метаболизм и основные понятия Немембранные органоиды Одномембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточная теория Репликация ДНК Митоз Клеточный цикл Минеральные вещества клетки, вода Пластический обмен. Хемосинтез Органические вещества клетки. Углеводы Биосинтез белка Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5
Генетика
Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование

Подтип Черепные (позвоночные)

Позвоночные – доминирующая (наряду с насекомыми) на земле и в воздушной среде группа животных. Обилие и разнообразие видов позвоночных делают их важнейшим фактором экологической среды.

Включает следующие классы:

  • класс Круглоротые (миноги и миксины)

  • надкласс Рыбы

  • класс Земноводные

  • класс Пресмыкающиеся

  • класс Птицы

  • класс Млекопитающие

Особенности строения подтипа Черепные:

  • Позвоночные освоили все среды обитания и распространены по всему земному шару.

Они ведут активный образ жизни, иногда совершают далёкие миграции. Многие виды позвоночных достигают высокой численности.

  • Позвоночные отличаются более высоким уровнем развития, чем бесчерепные.

  • Опорой тела у них служит позвоночник, который у взрослых животных замещает хорду.

Развился череп, защищающий головной мозг.

  • Формируются парные конечности: у рыб – парные плавники, у наземных позвоночных – пятипалые конечности.

  • Череп и позвоночник защищают головной и спинной мозг, который образовался из нервной трубки бесчерепных.

  • Нервная система: головной мозг состоит из пяти отделов: переднего, среднего, продолговатого, промежуточного мозга и мозжечка. С передним мозгом связано образование многочисленных условных рефлексов, сложность поведения.

pic180.png

  • У Позвоночных хорошо развиты органы чувств. Они имеют глаза с фокусирующей линзой – хрусталиком, совершенные органы слуха (у большинства – со слуховыми косточками и перепонками, усиливающими звуковые волны), вкуса, обоняния и осязания.

  • Кровеносная система – замкнутая.

В отличие от бесчерепных у позвоночных в кровеносной системе появляется мускулистое сердце.

сердце.png

  • Выделительная система: органами выделения служат почки.

  • Размножение: раздельнополые животные. Самки имеют яичники, а самцы – семенники.

Самки откладывают яйца или рождают вполне развитых детёнышей. Многим из них свойственна инстинктивная забота о потомстве.