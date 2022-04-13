Подтип Черепные (позвоночные)

Включает следующие классы:
класс Круглоротые (миноги и миксины)
надкласс Рыбы
класс Земноводные
класс Пресмыкающиеся
класс Птицы
класс Млекопитающие
Особенности строения подтипа Черепные:
Позвоночные освоили все среды обитания и распространены по всему земному шару.
Они ведут активный образ жизни, иногда совершают далёкие миграции. Многие виды позвоночных достигают высокой численности.
Позвоночные отличаются более высоким уровнем развития, чем бесчерепные.
Опорой тела у них служит позвоночник, который у взрослых животных замещает хорду.
Формируются парные конечности: у рыб – парные плавники, у наземных позвоночных – пятипалые конечности.
Череп и позвоночник защищают головной и спинной мозг, который образовался из нервной трубки бесчерепных.
Нервная система: головной мозг состоит из пяти отделов: переднего, среднего, продолговатого, промежуточного мозга и мозжечка. С передним мозгом связано образование многочисленных условных рефлексов, сложность поведения.
У Позвоночных хорошо развиты органы чувств. Они имеют глаза с фокусирующей линзой – хрусталиком, совершенные органы слуха (у большинства – со слуховыми косточками и перепонками, усиливающими звуковые волны), вкуса, обоняния и осязания.
Кровеносная система – замкнутая.
Выделительная система: органами выделения служат почки.
Размножение: раздельнополые животные. Самки имеют яичники, а самцы – семенники.
Самки откладывают яйца или рождают вполне развитых детёнышей. Многим из них свойственна инстинктивная забота о потомстве.