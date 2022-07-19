Опорно- двигательный аппарат. Скелет туловища

включает позвоночник, состоящий из 5 отделов:

Шейный ― 7 позвонков(признак млекопитающих); Верхний шейный позвонок - атлант не имеет тела, а его дуги срослись с костями основания черепа.

Грудной ― 12 позвонков, сочлененных с ребрами. Семь верхних рёбер также полуподвижно соединены с грудной костью, или грудиной. VIII, IX и Х рёбра через хрящи соединены с вышележащими рёбрами. Передние концы XI и XII рёбер свободно заканчиваются в мышцах.

Поясничный отдел ― 5 позвонков; Поясничные позвонки наиболее массивные и крупные во всём позвоночнике, с увеличением от первого поясничного к пятому, что объясняется максимальной нагрузкой на нижний отдел позвоночника.

Крестцовый отдел ― 5 позвонков, срастающихся в единый крестец. Такая мощная конструкция образовалась для того, чтобы обеспечить опору телу при переходе к прямохождению, и характерна только для человека. Окончательное срастание крестцовых позвонков происходит обычно к 18-20 годам. Верхушка крестца соединяется с копчиком.