Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Биология
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком
Генетика
Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование
Микробиология, микология
Морфология вирусов Морфология бактерий Характеристика грибов Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Физиология бактерий Значение грибов в природе и для человека Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем
Организм человека и его здоровье
Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Дыхательная система Выделительная система Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Неинфекционные заболевания человека Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Строение и функции нервной системы. ЦНС Органы чувств Инфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Лимфатическая система Иммунная система и иммунитет Роль витаминов Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Половая система Покровная система Сердечно-сосудистая система Ткани в организме человека
Ботаника
Характеристика растительного организма Строение и жизнедеятельность водорослей Размножение водорослей Отдел Покрытосеменные Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Побег Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Жизненные циклы растений Отдел Голосеменные Отдел Мхи Двойное оплодотворение цветковых Классы Однодольные и Двудольные Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений
Организм как биологическая система
Селекция растений Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Типы размножения Половое размножение Мутационная изменчивость Органогенез Гаметогенез Селекция животных
Цитология
Общее строение клетки, классификация органоидов Репликация ДНК Митоз Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Фотосинтез Минеральные вещества клетки, вода Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Клеточная теория Транспорт веществ в клетке Двумембранные органоиды Энергетический обмен в клетке Пластический обмен. Хемосинтез Мейоз Генетический код и его свойства Немембранные органоиды Биосинтез белка Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Органические вещества клетки. Белки Одномембранные органоиды Органические вещества клетки. Липиды
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Круговорот веществ Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Сукцессия Среда обитания организмов
Зоология
Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Птицы Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Птицы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Разнообразие класса Земноводные Тип Кольчатые черви Классы моллюсков Общая характеристика животных Разнообразие класса Млекопитающие Тип Кишечнополостные Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Подтип Бесчерепные Классы членистоногих Тип Плоские черви Тип Хордовые Одноклеточные организмы Тип Моллюски Тип Членистоногие Общая характеристика класса Земноводные Тип Круглые черви Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика надкласса Рыбы Подтип Черепные (Позвоночные)
Эволюция живой природы
Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Происхождение человека Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2

Опорно- двигательный аппарат. Скелет туловища

Основой скелета туловища является позвоночный столб, или позвоночник.

Он состоит из 33-34 позвонков.

  • Позвонок состоит из тела и отростков.

  • Дуги позвонков замыкают позвоночные отверстия, которые, располагаясь друг над другом, образуют полость ― позвоночный канал.

  • В нём проходит спинной мозг.

  • Тела позвонков полуподвижно соединены между собой через хрящевые межпозвоночные диски и удерживаются при помощи многочисленных связок. Благодаря такому соединению большая часть позвоночника является упругой и гибкой.

Скелет туловища включает позвоночник, состоящий из 5 отделов:

  • Шейный ― 7 позвонков(признак млекопитающих); Верхний шейный позвонок - атлант не имеет тела, а его дуги срослись с костями основания черепа.

  • Грудной ― 12 позвонков, сочлененных с ребрами. Семь верхних рёбер также полуподвижно соединены с грудной костью, или грудиной. VIII, IX и Х рёбра через хрящи соединены с вышележащими рёбрами. Передние концы XI и XII рёбер свободно заканчиваются в мышцах.

  • Поясничный отдел ― 5 позвонков; Поясничные позвонки наиболее массивные и крупные во всём позвоночнике, с увеличением от первого поясничного к пятому, что объясняется максимальной нагрузкой на нижний отдел позвоночника.

  • Крестцовый отдел ― 5 позвонков, срастающихся в единый крестец. Такая мощная конструкция образовалась для того, чтобы обеспечить опору телу при переходе к прямохождению, и характерна только для человека. Окончательное срастание крестцовых позвонков происходит обычно к 18-20 годам. Верхушка крестца соединяется с копчиком.

  • Копчиковый отдел ― 4 ― 5 копчиковых позвонков. Даже не глядя на рудиментарную природу, без копчика человек не мог бы выполнять некоторые свои функции. Так, к примеру, копчик участвует в правильном распределении нагрузки на таз, а также выступает в качестве точки опоры.

В связи с переходом людей к прямохождению в позвоночнике образовались четыре изгиба, два из которых направлены выпуклостью вперёд:

→шейный и поясничный лордозы,

А другие два направлены выпуклостью назад:

← грудной и крестцово-копчиковый кифозы.

Благодаря этим изгибам обеспечивается надёжная амортизация головного мозга при ходьбе, беге, прыжках.

Строение позвонка

Рисунок 1. Строение позвонка

Строение позвоночника и его изгибы

Рисунок 2. Строение позвоночника и его изгибы

Пояснение к рисунку:

Лордоз — изгиб позвоночника в сагиттальной плоскости, обращенный выпуклостью вперёд.

Кифоз — изгиб позвоночника в сагиттальной плоскости, направленное выпуклостью назад.

Грудина состоит из:

  • рукоятки, к которой присоединяются ключицы,

  • тела с прикреплёнными к нему I-VII пары грудных рёбер,

  • мечевидного отростка.

Грудные позвонки, рёбра и грудина образуют грудную клетку, в полости которой расположены сердце, лёгкие, трахея и пищевод. Благодаря движениям грудной клетки осуществляется внешнее дыхание.

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Рисунок 3. Строение грудной клетки