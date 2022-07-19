Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм как биологическая система
Типы размножения Селекция микроорганизмов Половое размножение Бесполое размножение Селекция животных Гаметогенез Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Селекция растений Постэмбриональный период развития Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Органогенез
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача
Микробиология, микология
Морфология вирусов Лишайники – комплексные организмы Значение вирусов в природе и для человека Морфология бактерий Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Классификация грибов Физиология бактерий Значение грибов в природе и для человека
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки
Генетика
Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование
Организм человека и его здоровье
Иммунная система и иммунитет Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат Перифирическая нервная система Выделительная система Лимфатическая система Сердечно-сосудистая система Роль витаминов Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Половая система Отделы пищеварительной системы Ткани в организме человека Железы пищеварительной системы Строение и функции нервной системы. ЦНС Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Большой и малый круги кровообращения Покровная система Эндокринная система Органы чувств Инфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища
Экосистемы и присущие им закономерности
Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Сукцессия Виды пирамид. Правило экологической пирамиды
Ботаника
Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей Отдел Голосеменные Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Вегетативные органы растений. Корень, стебель Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Жизненные циклы растений Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Вегетативные органы растений. Лист Строение семени Ткани высших растений Характеристика растительного организма Разнообразие отдела Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные
Зоология
Одноклеточные организмы Классы членистоногих Тип Круглые черви Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика надкласса Рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Жизненные циклы паразитических червей Классы моллюсков Тип Членистоногие Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие класса Птицы Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Разнообразие класса Земноводные Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Тип Моллюски Общая характеристика животных Подтип Бесчерепные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Разнообразие класса Млекопитающие
Цитология
Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Мейоз Репликация ДНК Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Пластический обмен. Хемосинтез Клеточная теория Транспорт веществ в клетке Митоз Органические вещества клетки. Белки Органические вещества клетки. Углеводы Генетический код и его свойства Одномембранные органоиды Биосинтез белка Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Энергетический обмен в клетке Минеральные вещества клетки, вода Общее строение клетки, классификация органоидов Органические вещества клетки. Липиды Пластический обмен. Фотосинтез Немембранные органоиды
Эволюция живой природы
Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Теории происхождения жизни на Земле Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Происхождение человека Формы естественного отбора Геологические эры Формы борьбы за существование
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2

Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы

Представители Надкласса Рыбы

На экзамене очень часто встречается вопрос, посвященный сравнительной характеристике двух классов рыб.

Сравнительная характеристика хрящевых и костных рыб

Хрящевые Костные
Чешуя: Плакоидная Чешуя: Костная (циклоидная и ктеноидная)
Скелет: Хрящевой, внутри позвонков – хорда Скелет: Костный, хорда заменяется позвоночником
Плавательный пузырь отсутствует Плавательный пузырь есть
Положение рта: нижнее Положение рта: срединное = горизонтальное
Хвостовой плавник: Неравнолопастной Хвостовой плавник: Равнолопастной

Жаберные щели: 5-7,

не прикрытые жаберными крышками

Жаберные щели: 4,

прикрытые жаберными крышками
Размножение и развитие: внутреннее оплодотворение, живорождение Размножение и развитие: наружное оплодотворение
Большинство живут в солёных водах, но есть и пресноводные Обитают в солёных и пресных водах
Представители: акулы, скаты Представители: сазан, стерлядь, щука, налим, треска, минтай и др.

Костные рыбы

Рассмотрим их классификацию подробнее, так как они более многообразны.

Подкласс Лучепёрые (Костистые)

К данному подклассу относятся большинство современных видов рыб. Выделяют несколько отрядов:

● Сельдеобразные

● Лососеобразные

● Карпообразные

● Сомообразные

● Трескообразные

● Камаблообразные

Подкласс Осетровые (Костно-хрящевые)

Хорда сохраняется всю жизнь, скелет состоит в основном из хряща. Костные пластины покрывают череп и формируют продольные ряды вдоль тела.

Внешнее строение осетровых

Осетровые обитают в водоёмах северного полушария. Для икрометания они идут из морей, озёр в реки. Это ценные промысловые рыбы (белуга, стерлядь, русский осётр).

Подкласс Двоякодышащие

Древняя групп пресноводных рыб (всего 6 видов). Во взрослом состоянии сохраняется хорда.

Исходя из названия можно понять, что у них два типа дыхания: жаберное и лёгочное. “Лёгкие” образуются из плавательного пузыря. Кроме того, отличается строение сердца: в предсердии появляется неполная перегородка, которая делит его на две части (в одну поступает кровь от лёгких, в другую - от жабр).

Благодаря такому дыханию двоякодышащие рыбы могут жить в обеднённых кислородом водоёмах.

Рогозуб - представитель двоякодышащих рыб

Внимание! Частый вопрос!

Подкласс Кистеперые рыбы – Латимерия

Ученые считают кистеперых рыб переходным звеном между рыбами и земноводными.

  • своеобразное строение плавников – кости расходятся веерообразно и в основании

находятся мощные мышцы – плавник больше похож на конечность – предполагают, что эти животные передвигались по дну с их помощью.

  • двойное дыхание – жаберно-легочное.

Латимерия