Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы

Представители Надкласса Рыбы
Сравнительная характеристика хрящевых и костных рыб
|Хрящевые
|Костные
|Чешуя: Плакоидная
|Чешуя: Костная (циклоидная и ктеноидная)
|Скелет: Хрящевой, внутри позвонков – хорда
|Скелет: Костный, хорда заменяется позвоночником
|Плавательный пузырь отсутствует
|Плавательный пузырь есть
|Положение рта: нижнее
|Положение рта: срединное = горизонтальное
|Хвостовой плавник: Неравнолопастной
|Хвостовой плавник: Равнолопастной
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Жаберные щели: 5-7,
не прикрытые жаберными крышками
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Жаберные щели: 4,
прикрытые жаберными крышками
|Размножение и развитие: внутреннее оплодотворение, живорождение
|Размножение и развитие: наружное оплодотворение
|Большинство живут в солёных водах, но есть и пресноводные
|Обитают в солёных и пресных водах
|Представители: акулы, скаты
|Представители: сазан, стерлядь, щука, налим, треска, минтай и др.
Рассмотрим их классификацию подробнее, так как они более многообразны.
К данному подклассу относятся большинство современных видов рыб. Выделяют несколько отрядов:
● Сельдеобразные
● Лососеобразные
● Карпообразные
● Сомообразные
● Трескообразные
● Камаблообразные
Хорда сохраняется всю жизнь, скелет состоит в основном из хряща. Костные пластины покрывают череп и формируют продольные ряды вдоль тела.
Внешнее строение осетровых
Осетровые обитают в водоёмах северного полушария. Для икрометания они идут из морей, озёр в реки. Это ценные промысловые рыбы (белуга, стерлядь, русский осётр).
Древняя групп пресноводных рыб (всего 6 видов). Во взрослом состоянии сохраняется хорда.
Исходя из названия можно понять, что у них два типа дыхания: жаберное и лёгочное. “Лёгкие” образуются из плавательного пузыря. Кроме того, отличается строение сердца: в предсердии появляется неполная перегородка, которая делит его на две части (в одну поступает кровь от лёгких, в другую - от жабр).
Благодаря такому дыханию двоякодышащие рыбы могут жить в обеднённых кислородом водоёмах.
Рогозуб - представитель двоякодышащих рыб
Подкласс Кистеперые рыбы – Латимерия
Ученые считают кистеперых рыб переходным звеном между рыбами и земноводными.
своеобразное строение плавников – кости расходятся веерообразно и в основании
находятся мощные мышцы – плавник больше похож на конечность – предполагают, что эти животные передвигались по дну с их помощью.
двойное дыхание – жаберно-легочное.
Латимерия